EICMA 2025: 2026 सुजुकी SV-7GX को किया गया पेश

सुजुकी SV-7GX में प्रतिष्ठित SV650 और वी-स्ट्रॉम 650 एक्सटी से लिए गए 645 सीसी वी-ट्विन इंजन का उपयोग किया गया है, जिसे नये यूरो 5+ विनियमों के अनुरूप बदलाव किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 6, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 645 सीसी वी-ट्विन इंजन 73 बीएचपी और 64 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • क्रॉसओवर मॉडल - स्पोर्टी स्ट्रीट बाइक और एडवेंचर टूरर का कॉम्बिनेशन
  • 211 किलोग्राम कर्ब वज़न, 795 मिमी सीट ऊँचाई

सुजुकी ने इटली के मिलान में आयोजित EICMA शो में 2026 SV-7GX को पेश किया है. सुजुकी SV-7GX को 17-इंच के पहियों वाली एक सड़क-उन्मुख क्रॉसओवर मोटरसाइकिल के रूप में प्रचारित किया गया है, और यह प्रसिद्ध सुजुकी SV650 के तकनीकी आधार को सुजुकी GSX-S1000GX की स्टाइलिंग के साथ जोड़ती है. सुजुकी के अनुसार, SV-7GX एक क्रॉसओवर मॉडल है जो एक स्ट्रीट मॉडल के स्पोर्टीनेस को एक एडवेंचर मॉडल के आराम के साथ मिलाता है.

 

यह भी पढ़ें: जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए

Suzuki SV 7 GX 2026 4

645 सीसी वी-ट्विन में समान बोर और स्ट्रोक है, लेकिन नये उत्सर्जन नियमों को पूरा करने के लिए इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, फिर से डिजाइन किया गया इनटेक और कैटेलिटिक कन्वर्टर के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सेंसर के साथ बदला हुआ एग्जॉस्ट शामिल है.

Suzuki SV 7 GX 2026 7 1536x1024

तीन राइडिंग मोड, 3-लेवल एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी उपलब्ध है. वी-ट्विन इंजन का आउटपुट 73 बीएचपी और 64 एनएम है और 24 किमी/लीटर माइलेज होने का दावा किया गया है. 17.4-लीटर के ईंधन टैंक के साथ, एक टैंक फुल होने पर अधिकतम 400 किमी से अधिक की रेंज का दावा किया गया है.

Suzuki SV 7 GX 2026 2

SV-7GX में 17-इंच के अलॉय व्हील्स हैं जिन पर पिरेली एंजेल GT II टायर लगे हैं. सस्पेंशन में 125 मिमी ट्रेवल वाला 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क और 129 मिमी ट्रेवल वाला प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक शामिल है. ग्राउंड क्लीयरेंस 135 मिमी और सीट की ऊँचाई 795 मिमी है, और बाइक का कर्ब वेट 211 किलोग्राम है.

Suzuki SV 7 GX 2026 6

फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल एलईडी लाइटिंग, 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट कंसोल से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शामिल है. इससे कॉल और मैसेज डिस्प्ले, म्यूजिक फंक्शन और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे अन्य फीचर्स भी मिलते हैं. सुजुकी एसवी-7जीएक्स 2026 के मध्य से उपलब्ध होगी और अभी तक भारत में इसकी उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, इसका मुकाबला कावासाकी वर्सेस 650 और यामाहा ट्रेसर 7 जैसी बाइक्स से होगा.

Suzuki SV 7 GX 2026 1
