अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च

स्पेशल एडिशन SR175 स्कूटर को अप्रिलिया की 2025 मोटोजीपी रेस बाइक से प्रेरित एक लुक दिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 24, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्पेशल एडिशन SR 175 में MotoGP से प्रेरित लुक दिया गया है
  • मानक मॉडल से इसकी कीमत लगभग रु.4,000 ज़्यादा है
  • कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है

भारत में नए SR 175 स्कूटर के लॉन्च के कुछ महीने बाद, अप्रिलिया ने इस पर आधारित पहले स्पेशल एडिशन - SR जीपी रेप्लिका 175 की घोषणा की है. इसकी कीमत रु.1.23 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मानक मॉडल (जीएसटी 2.0 के बाद रु.1.19 लाख) से लगभग रु.4,000 अधिक है, जिसमें रंगों के हिसाब से अंतर है.

 

यह भी पढ़ें: अप्रिलिया SR 175 भारत में रु.1.26 लाख में लॉन्च हुई

 

जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, SR-GP रेप्लिका 175 में अप्रिलिया की 2025 RS-GP रेस बाइक्स से प्रेरित एक डिज़ाइन है, जिसे 2025 मोटोजीपी सीज़न में जॉर्ज मार्टिन और मार्को बेज़ेची चलाएँगे. इस स्पेशल एडिशन स्कूटर में मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश के साथ लाल और बैंगनी रंग के ग्राफ़िक्स और मोटोजीपी रेस बाइक्स से प्रेरित स्पॉन्सरशिप लोगो हैं. स्कूटर के पहिये मुख्यतः काले रंग के हैं और आगे के पहिये के चैनल पर लाल रंग के एक्सेंट हैं, जो एक और रेस-बाइक से प्रेरित पेंट फ़िनिश में आते हैं.

Aprilia SR GP Replica 175 1

मैकेनिकली तौर पर, SR-GP रेप्लिका में मानक मॉडल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 174.7cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 7,200 rpm पर 13 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क बनाता है. सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और सिंगल-आर्म एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर द्वारा संभाली जाती है.

 

मानक SR 175 की तुलना में इसके फीचर्स भी अपरिवर्तित हैं, जीपी रेप्लिका में सिंगल-चैनल एबीएस, एलईडी हेडलैम्प और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ 5.5 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है.

 

अप्रिलिया का कहना है कि SR-जीपी रेप्लिका अब देश भर के डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, तथा इसकी डिलेवरी भी तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है.

# Aprilia bikes India# Aprilia India# Aprilia SR 175# Aprilia SR 175 special edition# Aprilia SR-GP Replica 175# Aprilia SR-GP Replica# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Electric Mobility# Cover Story
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एक डीलर इवेंट में प्रदर्शित एक्सट्रीम 160आर 4वी में फिर से डिजाइन की गई हेडलाइट, नए इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य खूबियां हैं.
    लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
  • डियावेल V4 RS फिलहाल डुकाटी की सबसे तेज़ एक्सीलरेशन वाली कार है, जो सिर्फ़ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है, और इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.
    डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • जी 310 आरआर का आगामी स्पेशल एडिशन केवल 310 यूनिट्स तक सीमित होगा.
    लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक
  • 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
    जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
  • भारत में प्रभावित 393 बाइकें, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वैश्विक स्तर पर वापस मंगाई गई बाइकों का हिस्सा हैं.
    डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया
