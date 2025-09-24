अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 भारत में रु.1.23 लाख में हुई लॉन्च

भारत में नए SR 175 स्कूटर के लॉन्च के कुछ महीने बाद, अप्रिलिया ने इस पर आधारित पहले स्पेशल एडिशन - SR जीपी रेप्लिका 175 की घोषणा की है. इसकी कीमत रु.1.23 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो मानक मॉडल (जीएसटी 2.0 के बाद रु.1.19 लाख) से लगभग रु.4,000 अधिक है, जिसमें रंगों के हिसाब से अंतर है.

जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, SR-GP रेप्लिका 175 में अप्रिलिया की 2025 RS-GP रेस बाइक्स से प्रेरित एक डिज़ाइन है, जिसे 2025 मोटोजीपी सीज़न में जॉर्ज मार्टिन और मार्को बेज़ेची चलाएँगे. इस स्पेशल एडिशन स्कूटर में मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश के साथ लाल और बैंगनी रंग के ग्राफ़िक्स और मोटोजीपी रेस बाइक्स से प्रेरित स्पॉन्सरशिप लोगो हैं. स्कूटर के पहिये मुख्यतः काले रंग के हैं और आगे के पहिये के चैनल पर लाल रंग के एक्सेंट हैं, जो एक और रेस-बाइक से प्रेरित पेंट फ़िनिश में आते हैं.

मैकेनिकली तौर पर, SR-GP रेप्लिका में मानक मॉडल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 174.7cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 7,200 rpm पर 13 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 14.14 Nm का टॉर्क बनाता है. सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और सिंगल-आर्म एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर द्वारा संभाली जाती है.

मानक SR 175 की तुलना में इसके फीचर्स भी अपरिवर्तित हैं, जीपी रेप्लिका में सिंगल-चैनल एबीएस, एलईडी हेडलैम्प और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ 5.5 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है.

अप्रिलिया का कहना है कि SR-जीपी रेप्लिका अब देश भर के डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, तथा इसकी डिलेवरी भी तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है.