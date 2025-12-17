2025 डुकाटी पानिगाले V2 और स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए अमेरिका में जारी हुआ रिकॉल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 17, 2025
हाइलाइट्स
- रिकॉल दो ABS फ्यूज के बारे में है जो शायद गलत जगह पर लगाए गए हैं
- 2025 की शुरुआत की 1,000 से ज़्यादा बाइक्स प्रभावित होने की उम्मीद है
- भारत में बेची गई बाइक्स रिकॉल से प्रभावित नहीं हैं
डुकाटी नॉर्थ अमेरिका ने ABS पंप और कंट्रोल यूनिट में लगाए गए फ्यूज में गड़बड़ी के कारण 2025 डुकाटी पैनिगाले V2 और 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 की कुछ यूनिट्स को रिकॉल किया है. नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) में दायर सेफ्टी रिकॉल में कहा गया है कि नेटवर्क प्रोडक्ट रिव्यू के दौरान, डुकाटी को एक खराबी की रिपोर्ट मिली, और जांच के बाद पता चला कि सप्लायर वायरिंग असेंबली के दौरान दो ABS फ्यूज और उनके संबंधित फ्यूज होल्डर उल्टे लग गए होंगे.
रिकॉल रिपोर्ट के अनुसार, दो ABS फ्यूज, ABS पंप के लिए 25A फ्यूज और ABS कंट्रोल यूनिट के लिए 10A फ्यूज, और/या उनके संबंधित फ्यूज होल्डर सप्लायर वायरिंग असेंबली के दौरान उल्टे लग गए होंगे. 13 जून, 2025 से, बनाए गए सभी मोटरसाइकिलों में फ्यूज और उनके फ्यूज होल्डर की सही पोजीशन की जांच की गई है.
डुकाटी का कहना है कि अगर दो ABS फ्यूज और/या उनके संबंधित फ्यूज होल्डर उल्टे लग जाएं, तो लंबे समय तक ब्रेकिंग के दौरान जब ABS फंक्शन एक्टिवेट होता है, तो 10A का फ्यूज उड़ सकता है, जिससे ABS पंप काम करना बंद कर देगा और इस वजह से ABS खराब होने के कारण आगे या पीछे का पहिया लॉक हो सकता है. इससे मोटरसाइकिल चलाते समय कंट्रोल खो सकता है और दुर्घटना या चोट का खतरा बढ़ सकता है.
3 जून, 2025 को डुकाटी को ग्लोबल नेटवर्क से एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि ABS इंटरवेंशन के साथ ब्रेकिंग के दौरान, ABS वार्निंग लाइट अचानक जल गई, और पिछला पहिया जाम हो गया, जिससे राइडर बिना किसी चोट के मोटरसाइकिल से गिर गया. इसके बाद, खराबी और उसके संभावित कारण का एनालिसिस किया गया, जिससे पता चला कि इस मोटरसाइकिल में ABS फ्यूज उल्टे लगे हुए थे.
साथ ही, प्रोडक्शन और वेयरहाउस स्टॉक में मौजूद सभी डुकाटी मोटरसाइकिलों की जाँच की गई, जिसमें सप्लायर द्वारा ABS फ्यूज की असेंबली में दो और गलतियाँ सामने आईं. इसके बाद एक नेटवर्क मॉनिटरिंग शुरू की गई, जिसमें सप्लायर द्वारा ABS फ्यूज की गलत इंस्टॉलेशन के सात और ग्लोबल मामले सामने आए. ग्लोबल नेटवर्क मॉनिटरिंग की इस अवधि के दौरान, कोई दुर्घटना, चोट या संपत्ति के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली. 2 दिसंबर, 2025 को, डुकाटी मोटर होल्डिंग के इंटरनल सेफ्टी कमीशन ने संभावित रूप से प्रभावित बाइकों के लिए एक रिकॉल कैंपेन शुरू करने का फैसला किया.
डुकाटी नॉर्थ अमेरिका ने डीलरों को रिकॉल के बारे में बता दिया है, और डीलर प्रभावित मोटरसाइकिलों के कस्टमर्स के लिए फ्यूज और फ्यूज होल्डर की पोजिशनिंग मुफ्त में चेक करेंगे. डुकाटी इंडिया के अनुसार, भारत में बेची गई कोई भी बाइक इस रिकॉल से प्रभावित नहीं है.
