केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल

रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 20, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 2024 केटीएम 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडल वापस बुलाए गए
  • समस्या ईंधन टैंक कैप में है
  • प्रभावित बाइकों की मुफ़्त मरम्मत की जाएगी

केटीएम ने 2024 मॉडल वर्ष की 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक के लिए वैश्विक रिकॉल की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि इन बाइक्स के कुछ फ्यूल टैंक कैप सील उसके गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर सकते हैं.

KTM Duke 390 2023 25

आंतरिक परीक्षण के दौरान, KTM ने पाया कि मटेरियल की असंगतता के कारण कुछ सीलों में छोटी दरारें पड़ सकती हैं. इससे टैंक कैप क्षेत्र से ईंधन का रिसाव हो सकता है. रिकॉल के तहत, प्रभावित ईंधन टैंक कैप सील को निःशुल्क बदला जाएगा और यह मरम्मत केवल अधिकृत KTM डीलरशिप पर ही की जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर

 

जिन ग्राहकों के पास पहले से ही प्रभावित मोटरसाइकिलें हैं, उन्हें मेल द्वारा सूचित किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि वे रिप्लेसमेंट के लिए अपने नज़दीकी अधिकृत KTM डीलर से संपर्क करें. मालिक KTM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि उनकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं.

1

यह समस्या 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक की 2024 यूनिट्स तक सीमित है. हालाँकि 990 ड्यूक भारत में नहीं बेची गई, हम देश में अन्य 2024 मॉडलों के मालिकों को सलाह देते हैं कि वे पुष्टि के लिए अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें.

  • बजाज ऑटो ने केटीएम की मूल कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, पीबीएजी का पूरा अधिग्रहण कर लिया है और पूरे पियरर मोबिलिटी समूह को अपने स्वामित्व में ले लिया है.
    बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
  • रु.2 लाख से कम कीमत में स्पोर्ट बाइक ढूंढ रहे हैं? पेश हैं हमारी पसंद की टॉप 5 बाइक्स जो आपको एक मनोरंजक सवारी का अनुभव देंगी.
    यह है रु. 2 लाख से कीमत वाली 5 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें
  • हालांकि हीरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नए वेरिएंट का खुलासा कर दिया है, लेकिन कीमतों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
    हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन हुआ पेश, राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिला
  • कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
    केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
