केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल

केटीएम ने 2024 मॉडल वर्ष की 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक के लिए वैश्विक रिकॉल की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि इन बाइक्स के कुछ फ्यूल टैंक कैप सील उसके गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर सकते हैं.

आंतरिक परीक्षण के दौरान, KTM ने पाया कि मटेरियल की असंगतता के कारण कुछ सीलों में छोटी दरारें पड़ सकती हैं. इससे टैंक कैप क्षेत्र से ईंधन का रिसाव हो सकता है. रिकॉल के तहत, प्रभावित ईंधन टैंक कैप सील को निःशुल्क बदला जाएगा और यह मरम्मत केवल अधिकृत KTM डीलरशिप पर ही की जाएगी.

जिन ग्राहकों के पास पहले से ही प्रभावित मोटरसाइकिलें हैं, उन्हें मेल द्वारा सूचित किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि वे रिप्लेसमेंट के लिए अपने नज़दीकी अधिकृत KTM डीलर से संपर्क करें. मालिक KTM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि उनकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं.

यह समस्या 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक की 2024 यूनिट्स तक सीमित है. हालाँकि 990 ड्यूक भारत में नहीं बेची गई, हम देश में अन्य 2024 मॉडलों के मालिकों को सलाह देते हैं कि वे पुष्टि के लिए अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें.