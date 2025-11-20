केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित नवंबर 20, 2025
हाइलाइट्स
- 2024 केटीएम 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडल वापस बुलाए गए
- समस्या ईंधन टैंक कैप में है
- प्रभावित बाइकों की मुफ़्त मरम्मत की जाएगी
केटीएम ने 2024 मॉडल वर्ष की 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक के लिए वैश्विक रिकॉल की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि इन बाइक्स के कुछ फ्यूल टैंक कैप सील उसके गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर सकते हैं.
आंतरिक परीक्षण के दौरान, KTM ने पाया कि मटेरियल की असंगतता के कारण कुछ सीलों में छोटी दरारें पड़ सकती हैं. इससे टैंक कैप क्षेत्र से ईंधन का रिसाव हो सकता है. रिकॉल के तहत, प्रभावित ईंधन टैंक कैप सील को निःशुल्क बदला जाएगा और यह मरम्मत केवल अधिकृत KTM डीलरशिप पर ही की जाएगी.
यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
जिन ग्राहकों के पास पहले से ही प्रभावित मोटरसाइकिलें हैं, उन्हें मेल द्वारा सूचित किया जा रहा है और सलाह दी जा रही है कि वे रिप्लेसमेंट के लिए अपने नज़दीकी अधिकृत KTM डीलर से संपर्क करें. मालिक KTM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि उनकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं.
यह समस्या 125 ड्यूक, 250 ड्यूक, 390 ड्यूक और 990 ड्यूक की 2024 यूनिट्स तक सीमित है. हालाँकि 990 ड्यूक भारत में नहीं बेची गई, हम देश में अन्य 2024 मॉडलों के मालिकों को सलाह देते हैं कि वे पुष्टि के लिए अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स
- केटीएम आरसी 200एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.12 लाख
- केटीएम 250 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.12 लाख
- केटीएम 200 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.91 लाख
- केटीएम 390 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.33 लाख
- केटीएम आरसी 390एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.57 - 3.57 लाख
- केटीएम 250 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- केटीएम 390 एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- केटीएम 890 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.5 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर एक्स 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- केटीएम 890 साहसिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 लाख
- केटीएम 85 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.69 लाख
- केटीएम 65 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.47 लाख
- केटीएम 50 एसएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.63 लाख
- केटीएम 450 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.25 लाख
- केटीएम 390 एंड्यूरो आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.39 लाख
- केटीएम 1290 सुपर एडवेंचरएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.74 लाख
- केटीएम 390 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.15 लाख
- केटीएम 350 एक्ससी-एफ छह दिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.96 लाख
- केटीएम 250 एसएक्स-एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.58 लाख
- केटीएम 250 ऐड्वेंचर 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 लाख
- केटीएम 160 ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.8 लाख
- केटीएम 1390 सुपर ड्यूकएक्स-शोरूम कीमत₹ 22.96 लाख
