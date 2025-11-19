बजाज ऑटो ने केटीएम को पूरी तरह खरीद लिया, पियरर ग्रुप हुआ बाहर
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- बजाज ऑटो ने KTM की मूल कंपनी का 100% नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है
- बजाज की डच सहायक कंपनी अब PBAG की पूरी मालिक है, जिसके पास PMAG/KTM का 74.9% हिस्सा है
- PBAG, PMAG और KTM में नेतृत्व और बोर्ड पुनर्गठन शुरू हो गया है
बजाज ऑटो ने आधिकारिक तौर पर KTM की मूल कंपनी में प्रमुख भूमिका निभा ली है, और इस सौदे के साथ ही भारतीय निर्माता को यूरोपीय समूह पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया है. बजाज ने पुष्टि की है कि उसकी डच सहायक कंपनी, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी ने, पियरर बजाज एजी का 100% अधिग्रहण कर लिया है. यह होल्डिंग कंपनी KTM और कई अन्य प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांडों की प्रमुख कंपनी, पियरर मोबिलिटी एजी में बहुलांश हिस्सेदारी रखती है. 18 नवंबर को हुए इस लेन-देन के साथ, KTM और व्यापक पियरर मोबिलिटी नेटवर्क अब सीधे बजाज ऑटो के अधीन आ गए हैं.
इस अधिग्रहण के साथ ही बड़े पैमाने पर रीब्रांडिंग का दौर भी शुरू हो गया है. पियरर बजाज एजी जल्द ही बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स एजी नाम से जानी जाएगी, जबकि पियरर मोबिलिटी एजी का नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी कर दिया जाएगा, जो सामान्य मंज़ूरियों पर निर्भर करेगा. नेतृत्व परिवर्तन भी जल्द ही होने वाले हैं, और केटीएम सहित सभी संबंधित कंपनियों के बोर्ड और प्रबंधन दल पुनर्गठन की तैयारी में हैं. यह प्रभावी रूप से पियरर समूह द्वारा ब्रांड के लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व का अंत है.
यह भी पढ़ें: केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं
सौदे से पहले, बजाज ऑटो के पास पियरर बजाज एजी (PBAG) की 49.9% हिस्सेदारी थी, जबकि बहुलांश हिस्सेदारी पियरर इंडस्ट्री एजी के पास थी. PBAG के पास ही पियरर मोबिलिटी एजी (PMAG) की लगभग 75% हिस्सेदारी थी, जिसका अर्थ था कि बजाज के पास अप्रत्यक्ष रूप से KTM की लगभग 37.5% हिस्सेदारी थी.
इस लेन-देन के बाद, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी (BAIH) ने शेष शेयरों का अधिग्रहण करके PBAG का पूर्ण स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया. इससे PBAG, BAIH की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई, और इस प्रकार बजाज ऑटो की एक छोटी सहायक कंपनी बन गई। चूँकि PBAG के पास PMAG/KTM में 74.9% हिस्सेदारी है, इसलिए अब दोनों कंपनियाँ बजाज की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियाँ भी बन गई हैं.
बजाज और केटीएम वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं, और मुश्किल समय में बजाज इस ऑस्ट्रियाई ब्रांड का प्रमुख वित्तीय सहायक रहा है. लेकिन यह पहली बार है जब भारतीय निर्माता ने पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, जिससे उसे भविष्य के मॉडल योजना से लेकर वैश्विक निर्माण और ब्रांड रणनीति तक, हर चीज़ में सीधी भूमिका निभाने का मौका मिल गया है.
स्टीफन पियरर 90 के दशक की शुरुआत से ही KTM का नेतृत्व कर रहे हैं, जब कंपनी मुश्किल में थी तब उन्होंने इसमें कदम रखा और धीरे-धीरे इसे एक वैश्विक परफॉर्मेंस-बाइक ब्रांड में बदल दिया. बजाज ऑटो ने बहुत बाद में इस क्षेत्र में प्रवेश किया, 2007 में KTM में अपनी पहली हिस्सेदारी खरीदी और वर्षों के दौरान दोनों कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंध बढ़ने के साथ साझेदारी को और मजबूत किया. जो एक अल्पमत निवेश के रूप में शुरू हुआ, वह अंततः उद्योग के सबसे मजबूत अंतर-महाद्वीपीय गठबंधनों में से एक बन गया, जिसने आज के स्वामित्व में पूरे बदलाव की नींव रखी.
