केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं

दिवाली का त्यौहारी सीज़न खत्म होने के साथ, KTM अपनी 350cc+ मोटरसाइकिलों की बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने के अपने पहले के फैसले से पीछे हटती दिख रही है – कम से कम अपनी कुछ बाइक्स के लिए तो. कंपनी ने चुपचाप KTM 390 एडवेंचर और एडवेंचर X की कीमतों में रु.27,000 तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब इस एडवेंचर की कीमत रु.3.26 लाख से शुरू होती है.

एडवेंचर एक्स से शुरुआत करें तो, 390 एडवेंचर रेंज के शुरुआती वैरिएंट की कीमत अब रु.3.03 लाख से बढ़कर रु.3.26 लाख हो गई है. इस मॉडल की कीमत में लगभग रु.23,000 की बढ़ोतरी हुई है. ज़्यादा महंगे 390 एडवेंचर की बात करें तो, इस वेरिएंट की कीमत अब रु.3.96 लाख हो गई है, जो रु.3.68 लाख से रु.27,000 ज़्यादा है.

390 एडवेंचर और एडवेंचर एक्स, केटीएम की 390 एडवेंचर सीरीज़ के दो वैरिएंट हैं, जिनमें से पहली को ज़्यादा ऑफ-रोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि दूसरी को ज़्यादा टूरिंग पर केंद्रित किया गया है. दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही चेसिस, इंजन और ड्राइवट्रेन है, लेकिन मुख्य अंतर फ़ीचर्स और हार्डवेयर में है.

हार्डवेयर की बात करें तो, दोनों बाइक्स में आगे की तरफ 200 मिमी ट्रैवल वाला WP Apex USD फोर्क और पीछे की तरफ 205 मिमी ट्रैवल वाला WP Apex मोनो शॉक दिया गया है. हालाँकि, एडवेंचर X में पूरी तरह से एडजस्टेबल यूनिट्स हैं, जबकि एडवेंचर X में केवल प्री-लोड एडजस्टमेंट दिया गया है. एडवेंचर X के अलॉय यूनिट्स में स्पोक व्हील्स भी हैं और X के 19-इंच व्हील्स की तुलना में बड़ा 21-इंच का फ्रंट व्हील भी दिया गया है. दोनों में 17-इंच का रियर व्हील दिया गया है. एडवेंचर X में स्टैंडर्ड एडवेंचर के मुकाबले कम ग्राउंड क्लीयरेंस और 5 मिमी कम सीट हाइट भी है.

फीचर्स की बात करें तो दोनों बाइक्स में 4.5-इंच TFT डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर, LED लाइटिंग, क्विकशिफ्टर और ऑफ-रोड ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, एडवेंचर में क्रूज़ कंट्रोल, राइड मोड्स, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए गए हैं.

पावरप्लांट की बात करें तो दोनों बाइकों में एक ही 399 सीसी, एलसी4 इंजन का उपयोग किया गया है, जो 45.4 बीएचपी और 39 एनएम की अधिकतम ताकत बनाता है.



