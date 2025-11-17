पत्रिकायूज़्ड कार्स
केटीएम 390 एडवेंचर, एडवेंचर X की कीमतें रु.27,000 तक बढ़ीं

कीमतों में वृद्धि संभवतः इसलिए हुई है क्योंकि ब्रांड जीएसटी 2.0 के बाद मॉडलों की बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं कर पा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 17, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 390 एडवेंचर एक्स की कीमत लगभग रु.23,000 बढ़ी
  • 390 एडवेंचर की कीमत रु.27,000 बढ़ी
  • 390 ADV सीरीज की कीमत अब रु.3.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

दिवाली का त्यौहारी सीज़न खत्म होने के साथ, KTM अपनी 350cc+ मोटरसाइकिलों की बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने के अपने पहले के फैसले से पीछे हटती दिख रही है – कम से कम अपनी कुछ बाइक्स के लिए तो. कंपनी ने चुपचाप KTM 390 एडवेंचर और एडवेंचर X की कीमतों में रु.27,000 तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब इस एडवेंचर की कीमत रु.3.26 लाख से शुरू होती है.

2025 KTM 390 Adventure web 10

एडवेंचर एक्स से शुरुआत करें तो, 390 एडवेंचर रेंज के शुरुआती वैरिएंट की कीमत अब रु.3.03 लाख से बढ़कर रु.3.26 लाख हो गई है. इस मॉडल की कीमत में लगभग रु.23,000 की बढ़ोतरी हुई है. ज़्यादा महंगे 390 एडवेंचर की बात करें तो, इस वेरिएंट की कीमत अब रु.3.96 लाख हो गई है, जो रु.3.68 लाख से रु.27,000 ज़्यादा है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम

 

390 एडवेंचर और एडवेंचर एक्स, केटीएम की 390 एडवेंचर सीरीज़ के दो वैरिएंट हैं, जिनमें से पहली को ज़्यादा ऑफ-रोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि दूसरी को ज़्यादा टूरिंग पर केंद्रित किया गया है. दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही चेसिस, इंजन और ड्राइवट्रेन है, लेकिन मुख्य अंतर फ़ीचर्स और हार्डवेयर में है.

 

हार्डवेयर की बात करें तो, दोनों बाइक्स में आगे की तरफ 200 मिमी ट्रैवल वाला WP Apex USD फोर्क और पीछे की तरफ 205 मिमी ट्रैवल वाला WP Apex मोनो शॉक दिया गया है. हालाँकि, एडवेंचर X में पूरी तरह से एडजस्टेबल यूनिट्स हैं, जबकि एडवेंचर X में केवल प्री-लोड एडजस्टमेंट दिया गया है. एडवेंचर X के अलॉय यूनिट्स में स्पोक व्हील्स भी हैं और X के 19-इंच व्हील्स की तुलना में बड़ा 21-इंच का फ्रंट व्हील भी दिया गया है. दोनों में 17-इंच का रियर व्हील दिया गया है. एडवेंचर X में स्टैंडर्ड एडवेंचर के मुकाबले कम ग्राउंड क्लीयरेंस और 5 मिमी कम सीट हाइट भी है.

KTM 390 Adventure Adventure X Specifications Revealed 5

फीचर्स की बात करें तो दोनों बाइक्स में 4.5-इंच TFT डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर, LED लाइटिंग, क्विकशिफ्टर और ऑफ-रोड ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, एडवेंचर में क्रूज़ कंट्रोल, राइड मोड्स, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए गए हैं.

 

पावरप्लांट की बात करें तो दोनों बाइकों में एक ही 399 सीसी, एलसी4 इंजन का उपयोग किया गया है, जो 45.4 बीएचपी और 39 एनएम की अधिकतम ताकत बनाता है.


सभी कीमतें, (एक्स-शोरूम), दिल्ली

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बजाज ऑटो ने अतिरिक्त लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय उसे स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है.
    भारत में ट्रायम्फ और केटीएम मोटरसाइकिलें जीएसटी से नहीं हुईं प्रभावित
  • नई 160 ड्यूक पर रु.14,000 की छूट दी गई है, जबकि 250 ड्यूक पर रु.18,000 की छूट दी गई है.
    GST 2.0: केटीएम 160 ड्यूक, RC 200 और 250 एडवेंचर की कीमतों में रु.20,000 तक की कटौती हुई
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
  • बगली हुई 390 एडवेंचर एक्स में क्रूज़ कंट्रोल, राइड्स मोड्स और बहुत कुछ है.
    बदली हुई केटीएम 390 एडवेंचर X हुई लॉन्च, कीमत रु.3.03 लाख
  • जानकार सूत्रों के अनुसार, अपडेटेड केटीएम 390 एडवेंचर एक्स की कीमत रु.3,03,126 (एक्स-शोरूम) होगी.
    एक्सक्लूसिव: केटीएम 390 एडवेंचर X की कीमतें सामने आईं
