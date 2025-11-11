पत्रिकायूज़्ड कार्स
बजाज 350 सीसी से कम क्षमता वाली केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों पर कर रही काम

बजाज ऑटो ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए भारत में बनी केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • बजाज ने केटीएम और ट्रायम्फ के 398 सीसी इंजन के आकार को कम करने की योजना की पुष्टि की
  • भारत में 350 सीसी से कम इंजन कम जीएसटी स्लैब के अनुरूप होंगे
  • केटीएम और ट्रायम्फ दोनों बाइक्स में 350 सीसी से कम इंजन होंगे

बजाज ऑटो ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि कंपनी अपने साझेदारों केटीएम और ट्रायम्फ के साथ मिलकर 350 सीसी इंजन पर काम कर रही है. यह कदम सरकार द्वारा सितंबर में लागू हुए बदले हुए जीएसटी ढांचे की घोषणा के बाद आया है, जिसके तहत 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं.

Triumph Speed 400 1

एक नया सब-350 सीसी इंजन विकसित किया जा रहा है जो अंततः कम से कम घरेलू बाजार के लिए स्पीड 400 के वर्तमान 398 सीसी इंजन की जगह लेगा

 

बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कंपनी के वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के विश्लेषकों के साथ बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी मोटरसाइकिलों के लिए नए जीएसटी ढांचे के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित करना चाहती है, जो सितंबर 2025 में लागू होगा.

 

यह भी पढ़ें: बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान

 

जीएसटी दरों में कटौती के कारण केटीएम और ट्रायम्फ के कुछ मॉडल 350 सीसी की सीमा के दायरे से बाहर हो गए. हालाँकि, हमने जीएसटी वृद्धि को झेलते हुए कीमतें स्थिर रखीं और कुछ हद तक, त्योहारी सीज़न के दौरान ग्राहकों ने हमें अपना समर्थन देकर पुरस्कृत किया. जीएसटी कटौती के कारण ग्राहकों की महत्वाकांक्षी मॉडल में अपग्रेड करने की इच्छा से दोनों ब्रांडों को काफी फायदा हुआ.

 

शर्मा ने कहा, "हालांकि, हम अपने साझेदारों केटीएम और ट्रायम्फ के साथ मिलकर अपने पोर्टफोलियो को नया आकार देने पर काम कर रहे हैं ताकि कम जीएसटी दरों का लाभ उठाया जा सके और इन मॉडलों को उचित समय पर लॉन्च किया जाएगा."

KTM Duke 390 2023 9

भविष्य में KTM 390 ड्यूक में भी 350 सीसी से कम क्षमता वाला इंजन मिलेगा

 

ट्रायम्फ और बजाज दोनों के नए इंजनों का इंजन 350 सीसी की कट-ऑफ सीमा से कम होगा और बजाज ऑटो अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) ने इस पर काम शुरू कर दिया है. केटीएम और ट्रायम्फ रेंज के मौजूदा 399 सीसी इजन की तुलना में थोड़े छोटे आकार के इंजनों के अधिकतम निर्माण में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केटीएम 390 और ट्रायम्फ 400 मॉडल का निर्माण निर्यात बाजारों के लिए जारी रहेगा.

2025 KTM 390 Adventure X m19

बहरहाल, थोड़े कम परफॉर्मेंस वाले थोड़े छोटे इंजन जल्द ही KTM 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर के साथ-साथ ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 रेंज की जगह ले लेंगे. बदले हुए GST संरचना का असर बजाज पल्सर NS400Z और डोमिनार 400 पर भी पड़ने की उम्मीद है, दोनों ही 350 सीसी की कट-ऑफ सीमा से ऊपर हैं.

 

अभी तक, केटीएम और ट्रायम्फ दोनों के लिए 350 सीसी से कम क्षमता वाली रेंज के विकास की केवल पुष्टि ही हुई है. अभी तक यह तय नहीं है कि केटीएम 390 और ट्रायम्फ 400 मॉडल कब तक जारी रहेंगे, और क्या बजाज उच्च जीएसटी दरों को वहन करते हुए इन मॉडलों को समान कीमतों पर उपलब्ध कराएगा.

  • ब्रांड के प्रमुख मॉडल में अब नया सिल्वर-ऑन-ब्लैक लोगो होगा, जबकि ईवी में होंडा वर्डमार्क लोगो होगा.
    होंडा मोटरसाइकिल्स ने फ्लैगशिप, इलेक्ट्रिक रेंज के लिए नई ब्रांडिंग को किया पेश
  • मल्टीस्ट्राडा V4 के पाइक्स पीक वैरिएंट में प्रीमियम हार्डवेयर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सुइट का फीचर है.
    नई डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक हुई लॉन्च, कीमत रु,36.17 लाख
  • CB1000GT लीटर-क्लास हॉर्नेट पर आधारित है, लेकिन इसके स्पोर्ट-टूरिंग रोल के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.
    EICMA 2025: होंडा ने CB1000GT स्पोर्ट टूरर को किया पेश
  • सुजुकी SV-7GX में प्रतिष्ठित SV650 और वी-स्ट्रॉम 650 एक्सटी से लिए गए 645 सीसी वी-ट्विन इंजन का उपयोग किया गया है, जिसे नये यूरो 5+ विनियमों के अनुरूप बदलाव किया गया है.
    EICMA 2025: 2026 सुजुकी SV-7GX को किया गया पेश
  • SR जीटी 400 स्कूटर और एडवेंचर टूरर के बीच की खाई को पाटने के लिए आया है.
    अप्रिलिया SR जीटी 400 क्रॉसओवर स्कूटर हुआ पेश
