बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान

- बजाज ऑटो, KTM की मूल कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी
- इस अधिग्रहण से पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही KTM के पुनर्गठन में मदद मिलेगी
- बजाज और केटीएम लगभग तीन दशकों से साझेदार हैं
बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि कंपनी को केटीएम एजी की मूल कंपनी, पियरर मोबिलिटी एजी (पीएमएजी) का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए ऑस्ट्रियाई अधिग्रहण आयोग से नियामक मंज़ूरी मिल गई है. इसका मतलब है कि केटीएम का भविष्य अब आधिकारिक तौर पर बजाज ऑटो के हाथों में होगा. ऑस्ट्रियाई आयोग के इस फैसले से बजाज ऑटो की नीदरलैंड स्थित सहायक कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी (बीएआईएचबीवी) को अन्य शेयरधारकों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण बोली लगाने की किसी भी बाध्यता के बिना नियंत्रण संभालने की अनुमति मिल गई है, बजाज ऑटो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नियामक फाइलिंग में कहा.
बजाज ऑटो, केटीएम का पूर्ण अधिग्रहण करने के लिए तैयार
बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के माध्यम से, बजाज के पास पहले से ही पियरर बजाज एजी (पीबीएजी) में 49.4% हिस्सेदारी है, जो पियरर मोबिलिटी एजी को नियंत्रित करने वाली संयुक्त होल्डिंग कंपनी है. "पुनर्गठन विशेषाधिकार" के तहत दी गई नई मंजूरी के तहत, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, पियरर बजाज एजी में पियरर इंडस्ट्री एजी की शेष हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सकती है. बजाज अब पीआईएजी के सभी 50,100 शेयरों का अधिग्रहण करने और पीबीएजी, और बदले में पीएमएजी और केटीएम एजी का एकमात्र नियंत्रण अपने हाथ में लेने का इरादा रखता है.
केटीएम और बजाज ऑटो की साझेदारी 2007 से चली आ रही है, जब बजाज ने केटीएम में शुरुआती अल्पमत हिस्सेदारी ली थी
नए अनुमोदन बजाज द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में 800 मिलियन यूरो का निवेश करने के बाद केटीएम को दिवालियापन से बचाने के बाद आया है, जिसमें 450 मिलियन यूरो सुरक्षित अवधि ऋण के रूप में, 150 मिलियन यूरो परिवर्तनीय बांड के माध्यम से और अतिरिक्त 200 मिलियन यूरो पैकेज शामिल थे, जिससे केटीएम को मई 2025 तक 30% लेनदार दावों का निपटान करने, उत्पादन को पुनः आरंभ करने और वर्ष के मध्य तक न्यायालय की निगरानी में पुनर्गठन करने में मदद मिली.
ऑस्ट्रियाई नियामक संस्था ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनके तहत बजाज ऑटो को 2026 के अंत तक अधिग्रहण की शर्तों की पूर्ति की सूचना आयोग को देनी होगी, नियंत्रण परिवर्तन प्रकाशित करना होगा और किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण प्रकट करना होगा. इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बजाज आगे बढ़कर KTM AG का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, या केवल अंतरिम नियंत्रण अपने हाथ में लेगा ताकि KTM का पुनर्गठन शुरू हो सके और ब्रांड फिर से अपनी स्थिति में आ सके. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ब्रांड साझेदारी का अगला चरण कैसा होता है.
