बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान

भारतीय दोपहिया वाहन दिग्गज को केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की मंजूरी मिल गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 27, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बजाज ऑटो, KTM की मूल कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी
  • इस अधिग्रहण से पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही KTM के पुनर्गठन में मदद मिलेगी
  • बजाज और केटीएम लगभग तीन दशकों से साझेदार हैं

बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि कंपनी को केटीएम एजी की मूल कंपनी, पियरर मोबिलिटी एजी (पीएमएजी) का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए ऑस्ट्रियाई अधिग्रहण आयोग से नियामक मंज़ूरी मिल गई है. इसका मतलब है कि केटीएम का भविष्य अब आधिकारिक तौर पर बजाज ऑटो के हाथों में होगा. ऑस्ट्रियाई आयोग के इस फैसले से बजाज ऑटो की नीदरलैंड स्थित सहायक कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी (बीएआईएचबीवी) को अन्य शेयरधारकों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण बोली लगाने की किसी भी बाध्यता के बिना नियंत्रण संभालने की अनुमति मिल गई है, बजाज ऑटो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नियामक फाइलिंग में कहा.

 

यह भी पढ़ें: नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखा

 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रियाई नियामक संस्था ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनके तहत बजाज ऑटो को 2026 के अंत तक अधिग्रहण की शर्तों की पूर्ति की सूचना आयोग को देनी होगी, नियंत्रण परिवर्तन प्रकाशित करना होगा और किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण प्रकट करना होगा। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बजाज आगे बढ़कर KTM AG का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, या केवल अंतरिम नियंत्रण अपने हाथ में लेगा ताकि KTM का पुनर्गठन शुरू हो सके और ब्रांड फिर से अपनी स्थिति में आ सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ब्रांड साझेदारी का अगला चरण कैसा होता है।

2025 KTM 390 Adventure X m1

बजाज ऑटो, केटीएम का पूर्ण अधिग्रहण करने के लिए तैयार

 

बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के माध्यम से, बजाज के पास पहले से ही पियरर बजाज एजी (पीबीएजी) में 49.4% हिस्सेदारी है, जो पियरर मोबिलिटी एजी को नियंत्रित करने वाली संयुक्त होल्डिंग कंपनी है. "पुनर्गठन विशेषाधिकार" के तहत दी गई नई मंजूरी के तहत, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, पियरर बजाज एजी में पियरर इंडस्ट्री एजी की शेष हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सकती है. बजाज अब पीआईएजी के सभी 50,100 शेयरों का अधिग्रहण करने और पीबीएजी, और बदले में पीएमएजी और केटीएम एजी का एकमात्र नियंत्रण अपने हाथ में लेने का इरादा रखता है.

2025 KTM 390 Adventure Large

केटीएम और बजाज ऑटो की साझेदारी 2007 से चली आ रही है, जब बजाज ने केटीएम में शुरुआती अल्पमत हिस्सेदारी ली थी

 

नए अनुमोदन बजाज द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में 800 मिलियन यूरो का निवेश करने के बाद केटीएम को दिवालियापन से बचाने के बाद आया है, जिसमें 450 मिलियन यूरो सुरक्षित अवधि ऋण के रूप में, 150 मिलियन यूरो परिवर्तनीय बांड के माध्यम से और अतिरिक्त 200 मिलियन यूरो पैकेज शामिल थे, जिससे केटीएम को मई 2025 तक 30% लेनदार दावों का निपटान करने, उत्पादन को पुनः आरंभ करने और वर्ष के मध्य तक न्यायालय की निगरानी में पुनर्गठन करने में मदद मिली.

 

ऑस्ट्रियाई नियामक संस्था ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनके तहत बजाज ऑटो को 2026 के अंत तक अधिग्रहण की शर्तों की पूर्ति की सूचना आयोग को देनी होगी, नियंत्रण परिवर्तन प्रकाशित करना होगा और किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण प्रकट करना होगा. इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बजाज आगे बढ़कर KTM AG का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, या केवल अंतरिम नियंत्रण अपने हाथ में लेगा ताकि KTM का पुनर्गठन शुरू हो सके और ब्रांड फिर से अपनी स्थिति में आ सके. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ब्रांड साझेदारी का अगला चरण कैसा होता है.

# Bikes# Two Wheelers# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यूबेक्स भारतीय बाजार के लिए हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है.
    हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश
  • इंडिया बाइक वीक के 12वें एडिशन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है.
    2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ
  • दुनिया भर में केवल 1200 यूनिट्स के निर्माण के साथ, स्पीड ट्रिपल RX, स्पीड ट्रिपल RS का ट्रैक-सेंट्रिक वैरिएंट है जिसमें प्रीमियम साइकिल पार्ट्स, हल्के एलिमेंट्स और एक अनूठी पोशाक है.
    ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल RX रु.23.07 लाख में हुई लॉन्च, भारत में होगी केवल 5 यूनिट की बिक्री
  • तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  • टीवीएस की बिल्कुल नई एडवेंचर मोटरसाइकिल कुल तीन वेरिएंट और पांच रंगों में उपलब्ध होगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख
  • यूबेक्स भारतीय बाजार के लिए हीरो की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है.
    हीरो EICMA 2025 में विडा यूबेक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट को करेगा पेश
  • इंडिया बाइक वीक के 12वें एडिशन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है.
    2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ
  • दुनिया भर में केवल 1200 यूनिट्स के निर्माण के साथ, स्पीड ट्रिपल RX, स्पीड ट्रिपल RS का ट्रैक-सेंट्रिक वैरिएंट है जिसमें प्रीमियम साइकिल पार्ट्स, हल्के एलिमेंट्स और एक अनूठी पोशाक है.
    ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल RX रु.23.07 लाख में हुई लॉन्च, भारत में होगी केवल 5 यूनिट की बिक्री
  • तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  • टीवीएस की बिल्कुल नई एडवेंचर मोटरसाइकिल कुल तीन वेरिएंट और पांच रंगों में उपलब्ध होगी.
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बजाज ऑटो पूरी तरह अपने हाथों में लेगी केटीएम की कमान