नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखा

बजाज ऑटो ने 2020 में भारत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था और तब से इसे 30 और 35 सीरीज़ मॉडल सहित कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिल चुके हैं. अब, नई स्पाई तस्वीरें इशारा करती हैं कि बजाज चेतक की अगली पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहा है. इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पीछे की तरफ लगा हब-माउंटेड मोटर है, जो अब तक किसी भी चेतक में नहीं देखा गया है.

एक पूरी तरह से ढका हुआ बजाज चेतक टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हब-माउंटेड मोटर है, जो मौजूदा मॉडल में मौजूद डायरेक्ट-ड्राइव सेटअप की जगह ले रहा है. मौजूदा चेतक की मोटर स्विंगआर्म पर लगी होती है और सीधे पहिये को चलाती है. वहीं, हब मोटर, मोटर को पहिये में ही जोड़ देती है.

इसके अलावा, चेतक अपने चिरपरिचित आकार को बरकरार रखता प्रतीत होता है, केवल स्टाइलिंग में मामूली बदलाव की उम्मीद है, संभवतः नए ग्राफ़िक्स वाले नए बॉडी पैनल, नए अलॉय डिज़ाइन और अपडेटेड कलर पैलेट मिलते हैं. लाइटिंग की बात करें तो, स्पाई मॉडल में आगे की तरफ मौजूदा एलईडी सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पीछे की तरफ नई यूनिट्स दी गई हैं. इसके अलावा, इस टेस्टिंग मॉडल में टर्न इंडिकेटर्स एप्रन की बजाय हैंडलबार पर लगे हैं.

स्पाइड मॉडल में अन्य उल्लेखनीय खासियतों में गोलाकार क्लस्टर की जगह एक नया आयताकार एलसीडी शामिल है. स्विचगियर डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया प्रतीत होता है. इसके अलावा, सिंगल-साइडेड फ्रंट सस्पेंशन की जगह ट्विन टेलीस्कोपिक फोर्क्स ने ले ली है, और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी पुराने सेटअप की जगह ले सकते हैं.

बैटरी पैक की बात करें तो, हमें उम्मीद है कि यह मौजूदा मॉडल के साथ ही रहेगा, जो 3 kWh या 3.5 kWh का है। दावा किया गया है कि 3.5 kWh एक बार चार्ज करने पर 127 किमी तक चल सकता है, जबकि 3.5 kWh एक बार चार्ज करने पर 153 किमी तक चल सकता है.

