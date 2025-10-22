पत्रिकायूज़्ड कार्स
नया बजाज चेतक हब मोटर के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखा

नई पीढ़ी के बजाज चेतक के एक मॉडल को टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • चेतक को हब मोटर के साथ देखा गया
  • इसका सिल्हूट बरकरार रखा गया है
  • नया सस्पेंशन सेटअप मिलता है

बजाज ऑटो ने 2020 में भारत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था और तब से इसे 30 और 35 सीरीज़ मॉडल सहित कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिल चुके हैं. अब, नई स्पाई तस्वीरें इशारा करती हैं कि बजाज चेतक की अगली पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहा है. इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पीछे की तरफ लगा हब-माउंटेड मोटर है, जो अब तक किसी भी चेतक में नहीं देखा गया है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज चेतक का फिर शुरु हुआ निर्माण

New Bajaj Chetak Spied With Hub Motor

एक पूरी तरह से ढका हुआ बजाज चेतक टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हब-माउंटेड मोटर है, जो मौजूदा मॉडल में मौजूद डायरेक्ट-ड्राइव सेटअप की जगह ले रहा है. मौजूदा चेतक की मोटर स्विंगआर्म पर लगी होती है और सीधे पहिये को चलाती है. वहीं, हब मोटर, मोटर को पहिये में ही जोड़ देती है.

New Bajaj Chetak Spied With Hub Motor 1

इसके अलावा, चेतक अपने चिरपरिचित आकार को बरकरार रखता प्रतीत होता है, केवल स्टाइलिंग में मामूली बदलाव की उम्मीद है, संभवतः नए ग्राफ़िक्स वाले नए बॉडी पैनल, नए अलॉय डिज़ाइन और अपडेटेड कलर पैलेट मिलते हैं. लाइटिंग की बात करें तो, स्पाई मॉडल में आगे की तरफ मौजूदा एलईडी सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पीछे की तरफ नई यूनिट्स दी गई हैं. इसके अलावा, इस टेस्टिंग मॉडल में टर्न इंडिकेटर्स एप्रन की बजाय हैंडलबार पर लगे हैं.

New Bajaj Chetak Spied With Hub Motor 1

स्पाइड मॉडल में अन्य उल्लेखनीय खासियतों में गोलाकार क्लस्टर की जगह एक नया आयताकार एलसीडी शामिल है. स्विचगियर डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया प्रतीत होता है. इसके अलावा, सिंगल-साइडेड फ्रंट सस्पेंशन की जगह ट्विन टेलीस्कोपिक फोर्क्स ने ले ली है, और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी पुराने सेटअप की जगह ले सकते हैं.

 

बैटरी पैक की बात करें तो, हमें उम्मीद है कि यह मौजूदा मॉडल के साथ ही रहेगा, जो 3 kWh या 3.5 kWh का है। दावा किया गया है कि 3.5 kWh एक बार चार्ज करने पर 127 किमी तक चल सकता है, जबकि 3.5 kWh एक बार चार्ज करने पर 153 किमी तक चल सकता है.

 

तस्वीर सूत्र

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • चेतक परिवार में नए एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में प्रस्तुत 3001, प्रभावी रूप से चेतक 2903 की जगह लेता है.
    बजाज चेतक 3001 रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, 35L अंडरसीट स्टोरेज के साथ मिली 127 किमी की रेंज
  • यह अपडेट यांत्रिक दृष्टि से 29 सीरीज को चेतक 35 के अनुरूप लाने के लिए तैयार है.
    बजाज जून में लॉन्च करेगी अधिक किफायती चेतक वैरिएंट
  • चेतक 35 सीरीज़ में एक बदला हुआ फ्रेम, बड़ी बैटरी, लंबी रेंज और बोर्ड पर अधिक तकनीक है.
    नई बजाज चेतक 35 सीरीज भारत में हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.20 लाख से शुरू
  • कंपनी ने कहा कि वह 5 दिसंबर को चेतक द्वारा धुआं छोड़ने की घटना की जांच कर रही है और प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि कोई आग या थर्मल की वजह से नहीं था.
    चेतक ई-स्कूटर में आग लगने वाले वायरल वीडियो पर बजाज ने दिया स्पष्टीकरण
  • हाल ही में रु.1.15 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया यह स्कूटर अब रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.
    फ्लिपकार्ट पर बजाज चेतक ब्लू 3202 पर मिल रही रु.15,000 तक की छूट, ऑफर केवल 7 सितंबर तक मान्य
