केटीएम ने रोड लीगल मोटरसाइकिलों पर 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी की पेशकश की

केटीएम ने एक नए वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके तहत 2025 मॉडल वर्ष से निर्मित उसकी सभी सड़क पर चलने योग्य मोटरसाइकिलों पर चार साल की मानक वारंटी पेश की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 12, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • 2025 मॉडल वर्ष से सभी सड़क पर चलने योग्य KTM मोटरसाइकिलों पर नई 4 वर्षीय वारंटी लागू है
  • इसमें बजाज ऑटो द्वारा बनी छोटे सिंगल-सिलेंडर मॉडल भी शामिल हैं
  • वारंटी मोटरसाइकिल के साथ ही रहेगी और इसे अगले मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है

केटीएम ने एक नई वैश्विक वारंटी पहल शुरू की है जिसके तहत उसकी सड़क पर चलने वाली मोटरसाइकिलों की वारंटी अवधि को बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है. इससे पहले, ऑस्ट्रियाई ब्रांड के अधिकांश मॉडलों पर मानक दो साल की वारंटी दी जाती थी, लेकिन इस नए कदम से 2025 मॉडल वर्ष और उसके बाद बनी मोटरसाइकिलों को खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वारंटी अवधि प्रभावी रूप से दोगुनी हो गई है.

KTM 390 Adventure R India launch carandbike edited 1

यह नया कार्यक्रम KTM की सड़क पर चलने योग्य सभी मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, जिसमें एंट्री-लेवल 125cc से लेकर हाई-परफॉर्मेंस 1,350cc तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. इसका मतलब है कि सिंगल-सिलेंडर और मल्टी-सिलेंडर दोनों तरह की मोटरसाइकिलें नई वारंटी के दायरे में आती हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम बजाज ऑटो द्वारा भारत में बने छोटे इंजन वाली बाइकों पर भी लागू होता है, जिनमें कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय सब-400cc मॉडल भी शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में टैस्टिंग के दौरान BMW F 450 GS और Noton Atlas GT आई नज़र

 

इस कार्यक्रम का एक और उल्ल.खनीय पहलू यह है कि वारंटी मालिक के बजाय मोटरसाइकिल से जुड़ी होती है. नतीजतन, यदि मोटरसाइकिल चार साल की अवधि के भीतर बेची जाती है, तो बाकी वारंटी कवरेज अगले मालिक के लिए भी मान्य रहेगा. हालांकि, इसके लिए यह शर्त लागू होती है कि मोटरसाइकिल की सर्विस KTM द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अधिकृत डीलरशिप पर कराई गई हो.

KTM RC 390 Image 17

एक्सटेंडेड वारंटी ऐसे समय में आई है जब केटीएम अपने मॉडलों पर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. हाल के वर्षों में, ब्रांड की कुछ ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में विश्वसनीयता संबंधी चिंताएं सामने आई थीं, विशेष रूप से 790 और 890 पैरेलल-ट्विन इंजन मॉडल में कैमशाफ्ट के समय से पहले घिसने की समस्या. हालांकि इन समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन लंबी वारंटी अवधि से संभावित खरीदारों को भरोसा मिलने की उम्मीद है.

KTM 390 Enduro R 42

यह उल्लेखनीय है कि नई चार वर्षीय वारंटी योजना फिलहाल केवल विदेशी बाजारों में ही लागू है. इसके अलावा, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल और ट्रैक-ओनली मशीनें इस कवरेज के अंतर्गत नहीं आती हैं. हाल के समय में चुनौतीपूर्ण वित्तीय दौर से गुजर रहे इस ब्रांड के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी योजना ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करने और वैश्विक मोटरसाइकिल बाजार में ब्रांड की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है.

# ktm india# KTM# KTM 390 Duke# KTM 390# KTM 4-year warranty# KTM 2025 model# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 250 ड्यूक को दो नए रंग विकल्प मिलते हैं जबकि 200 ड्यूक को केवल एक नया रंग विकल्प मिलता है.
    2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट
  • यह सीमित अवधि की योजना दोनों मोटरसाइकिलों पर 28 फरवरी तक उपलब्ध है.
    केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी
  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • केटीएम ने चुपचाप भारत में अपनी एडवेंचर बाइक लाइनअप का विस्तार करते हुए ऑफ-रोड पर अधिक केंद्रित 390 एडवेंचर आर को लॉन्च किया है.
    केटीएम 390 एडवेंचर R भारत में रु.3.78 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
  • एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
    केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना
