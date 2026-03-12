केटीएम ने रोड लीगल मोटरसाइकिलों पर 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी की पेशकश की

केटीएम ने एक नई वैश्विक वारंटी पहल शुरू की है जिसके तहत उसकी सड़क पर चलने वाली मोटरसाइकिलों की वारंटी अवधि को बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है. इससे पहले, ऑस्ट्रियाई ब्रांड के अधिकांश मॉडलों पर मानक दो साल की वारंटी दी जाती थी, लेकिन इस नए कदम से 2025 मॉडल वर्ष और उसके बाद बनी मोटरसाइकिलों को खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वारंटी अवधि प्रभावी रूप से दोगुनी हो गई है.

यह नया कार्यक्रम KTM की सड़क पर चलने योग्य सभी मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, जिसमें एंट्री-लेवल 125cc से लेकर हाई-परफॉर्मेंस 1,350cc तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. इसका मतलब है कि सिंगल-सिलेंडर और मल्टी-सिलेंडर दोनों तरह की मोटरसाइकिलें नई वारंटी के दायरे में आती हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम बजाज ऑटो द्वारा भारत में बने छोटे इंजन वाली बाइकों पर भी लागू होता है, जिनमें कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय सब-400cc मॉडल भी शामिल हैं.

इस कार्यक्रम का एक और उल्ल.खनीय पहलू यह है कि वारंटी मालिक के बजाय मोटरसाइकिल से जुड़ी होती है. नतीजतन, यदि मोटरसाइकिल चार साल की अवधि के भीतर बेची जाती है, तो बाकी वारंटी कवरेज अगले मालिक के लिए भी मान्य रहेगा. हालांकि, इसके लिए यह शर्त लागू होती है कि मोटरसाइकिल की सर्विस KTM द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अधिकृत डीलरशिप पर कराई गई हो.

एक्सटेंडेड वारंटी ऐसे समय में आई है जब केटीएम अपने मॉडलों पर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. हाल के वर्षों में, ब्रांड की कुछ ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में विश्वसनीयता संबंधी चिंताएं सामने आई थीं, विशेष रूप से 790 और 890 पैरेलल-ट्विन इंजन मॉडल में कैमशाफ्ट के समय से पहले घिसने की समस्या. हालांकि इन समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन लंबी वारंटी अवधि से संभावित खरीदारों को भरोसा मिलने की उम्मीद है.

यह उल्लेखनीय है कि नई चार वर्षीय वारंटी योजना फिलहाल केवल विदेशी बाजारों में ही लागू है. इसके अलावा, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल और ट्रैक-ओनली मशीनें इस कवरेज के अंतर्गत नहीं आती हैं. हाल के समय में चुनौतीपूर्ण वित्तीय दौर से गुजर रहे इस ब्रांड के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी योजना ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करने और वैश्विक मोटरसाइकिल बाजार में ब्रांड की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है.