इंडिया बाइक वीक 2025 तस्वीरों में: देखें 12वें एडिशन की झलकियाँ

इंडिया बाइक वीक (IBW) का बारहवां एडिशन कुछ दिन पहले समाप्त हो गया, जिसमें मोटरसाइकिलों, तेज आवाज़ वाले एग्जॉस्ट, गतिविधियों, शानदार भोजन और लाइव संगीत की यादें बसी हैं. आयोजन से पहले कई हफ्तों की अनिश्चितता के बाद, मोटरसाइकिल महोत्सव का 2025 एडिशन महाराष्ट्र के पंचगनी में एक नए स्थान पर आयोजित किया गया और 20 दिसंबर को समाप्त हुआ.

आयोजन स्थल में बदलाव और उपस्थिति में गिरावट के बावजूद (2024 में रिपोर्ट किए गए 25,000 प्रतिभागियों की तुलना में) IBW 2025 में फिर भी 16,000 से अधिक लोग शामिल हुए. जो लोग इस वर्ष इसमें शामिल नहीं हो सके, उनके लिए इंडिया बाइक वीक के नये एडिशन की कुछ झलकियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं.

इस वर्ष के आयोजन में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जिसमें हार्ली-डेविडसन फ्लैट ट्रैक रेस, रीस द्वारा प्रस्तुत IBW हिल क्लाइम्ब, डर्ट डैश, केटीएम एंडुरो क्रॉस ट्रैक और कॉस्प्ले आदि शामिल थे.

गल्फ सिंट्रैक एंड्यूरो पार्क में पोल ​​टैरेस का हार्ड एंड्यूरो शो सबसे खास आकर्षणों में से एक था. तकनीकी और उच्च तीव्रता वाले स्टंट से भरपूर उनके प्रदर्शन ने भारी भीड़ और खूब तालियाँ बटोरीं.

इस बार, कार ब्रांड स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी भाग लिया और प्रतिभागियों के लिए कोडियाक एसयूवी में 750 से अधिक ऑफ-रोड ट्रायल रन की पेशकश की.

हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक ब्रांच, विडा ने युवा राइडर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए 200 से अधिक बच्चों को एक छोटे से मिट्टी के ट्रैक पर अपनी DIRT.E K3 इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का अनुभव करने का मौका दिया.

बजाज ऑटो अपने लोकप्रिय स्टंट शोकेस के साथ वापस लौटी, जहां राइडर्स ने पल्सर एनएस400जेड पर व्हीली, स्टॉपी और बर्नआउट जैसे करतब दिखाए.

इसी बीच, केटीएम एंडुरो क्रॉस ट्रैक ने राइडर्स के कौशल को चुनौती दी, जिसमें सबसे तेज प्रतिभागियों ने क्रिस बिर्च के नेतृत्व में गोवा में केटीएम एडवेंचर रैली में जगह बनाई.

केटीएम इंडिया ने इस मंच का उपयोग अपनी मोटरसाइकिल लाइनअप को प्रदर्शित करने और 2026 के लिए दो रेसिंग पहलों की घोषणा करने के लिए भी किया.

इनमें भारत में केटीएम कप का तीसरा सीजन और देश में ब्रांड की पहली केटीएम एडवेंचर रैली शामिल हैं.

केटीएम कप सीजन 3 की शुरुआत 17 जनवरी को होगी, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गुवाहाटी में चार क्षेत्रीय दौर आयोजित किए जाएंगे.

डकार रैली के राइडर और न्यूजीलैंड के एंड्यूरो चैंपियन क्रिस बिर्च के नेतृत्व में केटीएम एडवेंचर रैली 27 फरवरी से 3 मार्च तक गोवा में आयोजित होने वाली है.

अप्रिलिया के स्टॉल पर एक विशेष उपस्थिति दर्ज की गई, और वह थे मोटोजीपी राइडर लोरेंजो सवादोरी.

अप्रिलिया ने आरएस 457 के लिए तीन नए रंग विकल्प भी पेश किए: आरएस जीपी रेप्लिका, आर्सेनिक येलो और कोरल स्नेक ब्लू, साथ ही अन्य मोटरसाइकिलों का प्रदर्शन भी किया.

ट्रायम्फ ने अपनी उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलों का एक चयन प्रदर्शित किया और साथ ही अपडेटेड ट्राइडेंट 660 को भी दिखाया, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था.

रीसे मोटो ने हेलमेट ब्रांड एसएमके और एलएस2 के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में नए उत्पादों का प्रदर्शन और शुभारंभ किया.

संगीत कार्यक्रम ने उत्सव के माहौल को और भी शानदार बना दिया, जिसमें किंग, करण कंचन, सुग्गा हनी और अंतरिक्ष के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. हार्ली-डेविडसन ने इस आयोजन के दौरान अपनी रॉक राइडर्स पहल की वापसी भी की.

संक्षेप में, IBW 2025 का समापन यहीं होता है. इस एडिशन के सफल समापन के साथ, अब ध्यान आगे की योजनाओं पर केंद्रित है. इंडिया बाइक वीक 2026 में गोवा में वापसी करेगा या किसी अन्य नए स्थान पर शिफ्ट होगा, यह देखना बाकी है.