2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ

इंडिया बाइक वीक के बारहवें एडिशन को 19 और 20 दिसंबर, 2025 को गोवा के वागाटोर में नई तारीखों के साथ तैयार किया गया है. यह आयोजन मूल रूप से 12 और 13 दिसंबर के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह बदलाव गोवा में जिला परिषद चुनावों की घोषणा के बाद किया गया है, जो पूर्व निर्धारित तिथियों के आसपास होने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: 2025 इंडिया बाइक वीक का कार्यक्रम हुआ रिशेड्यूल : नई तारीखों की घोषणा होगी जल्द

फेस्टिवल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट बदली तिथियों के लिए मान्य रहेंगे. आयोजकों के बयान के अनुसार, 12 और 13 दिसंबर की तिथियों के टिकट धारक, जो नई तिथियों पर पार्ट हीं ले पाएँगे, उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा.

पिछले साल इंडिया बाइक वीक में 25,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इसमें कस्टम मोटरसाइकिल डिस्प्ले, स्टंट परफॉर्मेंस, फ्लैट ट्रैकिंग और एक समर्पित डर्ट डैश ट्रैक शामिल थे. 2025 के वैरिएंट में भी इसी तरह की गतिविधियाँ जारी रहने और निर्माताओं द्वारा नई मोटरसाइकिलें, एक्सेसरीज़ और राइडिंग गियर प्रदर्शित करने की उम्मीद है.

मोटरसाइकिलिंग कार्यक्रमों के अलावा, दो दिनों तक लाइव म्यूज़िक प्रदर्शन और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है.