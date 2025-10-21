पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ

इंडिया बाइक वीक के 12वें एडिशन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 2025 IBW 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा
  • गोवा में जिला परिषद चुनावों के कारण तारीखों को बदला गया
  • बेचे गए टिकट नई तारीखों तक मान्य रहेंगे

इंडिया बाइक वीक के बारहवें एडिशन को 19 और 20 दिसंबर, 2025 को गोवा के वागाटोर में नई तारीखों के साथ तैयार किया गया है. यह आयोजन मूल रूप से 12 और 13 दिसंबर के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह बदलाव गोवा में जिला परिषद चुनावों की घोषणा के बाद किया गया है, जो पूर्व निर्धारित तिथियों के आसपास होने वाले हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2025 इंडिया बाइक वीक का कार्यक्रम हुआ रिशेड्यूल : नई तारीखों की घोषणा होगी जल्द

 

फेस्टिवल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट बदली तिथियों के लिए मान्य रहेंगे. आयोजकों के बयान के अनुसार, 12 और 13 दिसंबर की तिथियों के टिकट धारक, जो नई तिथियों पर पार्ट हीं ले पाएँगे, उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा.

IBW 2024 3

पिछले साल इंडिया बाइक वीक में 25,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इसमें कस्टम मोटरसाइकिल डिस्प्ले, स्टंट परफॉर्मेंस, फ्लैट ट्रैकिंग और एक समर्पित डर्ट डैश ट्रैक शामिल थे. 2025 के वैरिएंट में भी इसी तरह की गतिविधियाँ जारी रहने और निर्माताओं द्वारा नई मोटरसाइकिलें, एक्सेसरीज़ और राइडिंग गियर प्रदर्शित करने की उम्मीद है.

 

मोटरसाइकिलिंग कार्यक्रमों के अलावा, दो दिनों तक लाइव म्यूज़िक प्रदर्शन और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है.

  तीन वेरिएंट और पांच रंग विकल्पों में उपलब्ध, टीवीएस की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं.
टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
    टीवीएस अपाचे RTX से जुड़ी 5 खास बातें, यहां जानें
  29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
    टीवीएस अपाचे RTX 300 एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख
  • 29 पेश में से 7 को निर्माता द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका है.
    ट्रायम्फ अगले 6 महीनों में 29 नई मोटरसाइकिलें करेगी पेश
  • जीएसटी 2.0 के कारण इनलाइन-4 लीटर-क्लास टूरिंग मोटरसाइकिल अब रु.89,000 महंगी हो गई है.
    GST 2.0 के कारण कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत में बढ़ी
  • एक निजी इक्विटी फर्म कैरोलवुड एलपी 2026 की पहली तिमाही से इंडियन मोटरसाइकिल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी.
    पोलारिस ने इंडियन मोटरसाइकिल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेची
