2025 इंडिया बाइक वीक का कार्यक्रम हुआ रिशेड्यूल : नई तारीखों की घोषणा होगी जल्द

IBW का 2025 एडिशन, जो पहले 12-13 दिसंबर के लिए निर्धारित था, अब नई तारीखों पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 17, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • गोवा में जिला परिषद चुनावों के कारण रीशेड्यूल
  • नई तारीखों की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी
  • बेचे गए टिकट नई तारीखों के लिए मान्य रहेंगे

इंडिया बाइक वीक का बारहवाँ एडिशन, जो 12 और 13 दिसंबर को गोवा के वागाटोर में होने वाला था, अब रीशेड्यूल कर दिया गया है. आईबीडब्ल्यू के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, नई तारीखों की घोषणा अगले 72 घंटों के भीतर की जाएगी.

undefined

गोवा में इसी दौरान जिला परिषद चुनावों की घोषणा के कारण इंडिया बाइक वीक के 2025 एडिशन का कार्यक्रम रीशेड्यूल किया गया है, जिसके कारण आयोजकों को चुनाव प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम की तिथियों में बदलाव करना पड़ा है. आईबीडब्ल्यू आयोजन समिति ने पुष्टि की है कि संशोधित तिथियां जल्द ही साझा की जाएंगी.

 

यह भी पढ़ें: नई केटीएम 390 एडवेंचर S इंडिया बाइक वीक 2024 में हुई पेश, जनवरी 2025 में होगी लॉन्च

 

जिन लोगों ने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट में आश्वासन दिया गया है कि मौजूदा टिकट रीशेड्यूल तिथियों के लिए मान्य रहेंगे. इस बीच, नई तिथियों पर कार्यक्रम में शामिल न हो पाने वाले टिकट धारकों को पूरी राशि वापस मिलेगी. आयोजकों ने अगले 72 घंटों के लिए टिकटों की बिक्री भी रोक दी है, जब तक कि कार्यक्रम का नया कार्यक्रम तय नहीं हो जाता.

IBW 2024 15

इंडिया बाइक वीक के 2024 वैरिएंट में देश भर से 25,000 से ज़्यादा राइडर्स और उत्साही लोगों ने हिस्सा लिया. इस उत्सव में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल थीं, जिनमें नई मोटरसाइकिलों का लॉन्च, कस्टम बाइक शोकेस, स्टंट प्रदर्शन, लाइव संगीत और डर्ट डैश ट्रैक और फ्लैट-ट्रैक रेसिंग जैसे ऑफ-रोड अनुभव शामिल थे.

