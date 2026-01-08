2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- इलेक्ट्रिक वाहन अंतिम सूची में सबसे आगे हैं
- विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क ऑटो शो में की जाएगी
- पिछले साल Kia EV3 ने शीर्ष स्थान हासिल किया था
वर्ल्ड कार पुरस्कारों के 2026 के शीर्ष फाइनलिस्टों की घोषणा के साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की दौड़ आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है. भारत सहित 33 देशों के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक वैश्विक जूरी ने गुप्त मतदान के माध्यम से छह अलग-अलग कैटेगरी में दर्जनों दावेदारों में से शॉर्टलिस्ट का चयन किया.
यह भी पढ़ें: भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
पुरस्कार समारोह की उलटी गिनती 1 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी, जब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में विजेताओं की घोषणा लाइव की जाएगी. इस वर्ष की प्रतियोगिता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैश्विक नवाचार की ओर बदलाव को उजागर करती है.
ब्रेम्बो के सीईओ डेनियल शिलैसी ने कहा, "वर्ल्ड कार अवार्ड्स उत्कृष्टता और इनोवेशन के लिए एक मानदंड हैं. गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुर्घटना-मुक्त भविष्य को आकार देने के हमारे अपने प्रयास को दर्शाती है."
वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) टॉप 10
फ्लैगशिप सेग्मेंट में शुरुआत में 58 योग्य वाहन थे, जिन्हें अब छांटकर इन 10 फाइनलिस्ट तक सीमित कर दिया गया है:
ऑडी Q5 / SQ5
- बीएमडब्ल्यू iX3
- बीवाईडी सील 6 DM-i
- ह्यून्दे आइयोनिक 9
- ह्यून्दे पैलिसाइड
- किआ EV4
- किआ EV5
- मर्सिडीज़ बेंज़ CLA
- निसान लीफ
- टोयोटा RAV4
-
वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार फाइनलिस्ट शीर्ष पांच फाइनलिस्ट ये हैं:
- ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-ट्रॉन
- बीएमडब्ल्यू iX3
- ह्यून्दे आइयोनिक 9
- मर्सिडीज़ बेन्ज़ CLA
- निसान लीफ
वर्ल्ड लग्जरी कार के पांच फाइनलिस्ट:
- ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-टॉन
- ऑडी A6/S6
- कैडियलक विस्टिक
- ल्यूसिड ग्रैविटी
- वॉल्वो ES90
वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार के पांच फाइनलिस्ट:
- बीएमडब्ल्यू M2 CS
- शिवर्ले कोनवेट E-Ray
- लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा
- ह्यून्दे आइयोनिक 6 N
- मर्सिडीज़-एएमजी GT 63 प्रो
वर्ल्ड अर्बन कार के पांच फाइनलिस्ट:
- अल्फा रोमियो जूनियर
- बेनजुन येप प्लस / शिवर्ले स्पार्क ईवी
- फायरप्लाई
- ह्यून्दे वेन्यू
- वुलिंग बिंगियो / अरि पॉली
इन सभी पांच कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी कारें 2026 वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार के लिए पात्र हैं. प्रतिष्ठित वर्ल्ड डिज़ाइन विशेषज्ञों से युक्त एक पैनल को प्रत्येक उम्मीदवार की समीक्षा करने और निर्णायक मंडल के अंतिम निर्णय के लिए अनुशंसाओं की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए कहा गया था.
वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर के पांच फाइनलिस्ट:
फायरफ्लाई
किआ पीसीएस
लिंक एंड को 08
माज्दा 6e/ EZ-6
वॉल्वो ES90
वर्ल्ड स्तरीय प्रतियोगिता के तीन सर्वश्रेष्ठ फाइनलिस्टों की घोषणा 3 मार्च को वर्चुअल माध्यम से की जाएगी और सभी छह कैटेगरी के अंतिम विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में की जाएगी. इस वर्ष वर्ल्ड कार अवार्ड्स और इस शो की साझेदारी का 21वां वर्ष है.
पिछले साल किआ EV3 ने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता था. उस समय के अन्य उल्लेखनीय विजेताओं में पोर्श 911 करेरा GTS (प्रदर्शन कैटेगरी में) और वॉल्वो EX90 (लक्जरी श्रेणी में) शामिल थे.
वर्ल्ड कार अवार्ड्स कार्यक्रम के आधिकारिक साझेदारों में एआईटीएएसटीसी रिसर्च एंड कंसल्ट, ब्रेम्बो, AITASTIC, केपीएमजी और न्यूजप्रेस शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.38 - 2.9 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 83 - 96.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ए-क्लास लिमोजिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 46.05 - 48.55 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलई-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.2 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ सी-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 61 - 68 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.44 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.25 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलए-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.5 - 56.5 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 - 1.99 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 - 1.8 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूबीएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 - 78.9 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलई कैब्रियोलेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएएक्स-शोरूम कीमत₹ 67.2 लाख
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूई SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ ईक्यूएस SUVएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.34 - 1.48 करोड़
- मर्सिडीज़-बेंज़ जी 580 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 करोड़
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स