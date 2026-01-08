2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई

अवॉर्ड विनर की घोषणा 1 अप्रैल को 2026 न्यूयॉर्क ऑटो शो में की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 8, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इलेक्ट्रिक वाहन अंतिम सूची में सबसे आगे हैं
  • विजेताओं की घोषणा न्यूयॉर्क ऑटो शो में की जाएगी
  • पिछले साल Kia EV3 ने शीर्ष स्थान हासिल किया था

वर्ल्ड कार पुरस्कारों के 2026 के शीर्ष फाइनलिस्टों की घोषणा के साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की दौड़ आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है. भारत सहित 33 देशों के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक वैश्विक जूरी ने गुप्त मतदान के माध्यम से छह अलग-अलग कैटेगरी में दर्जनों दावेदारों में से शॉर्टलिस्ट का चयन किया.

 

यह भी पढ़ें: भारत में KTM RC 160 रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च

 

पुरस्कार समारोह की उलटी गिनती 1 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी, जब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में विजेताओं की घोषणा लाइव की जाएगी. इस वर्ष की प्रतियोगिता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैश्विक नवाचार की ओर बदलाव को उजागर करती है.

 

ब्रेम्बो के सीईओ डेनियल शिलैसी ने कहा, "वर्ल्ड कार अवार्ड्स उत्कृष्टता और इनोवेशन के लिए एक मानदंड हैं. गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुर्घटना-मुक्त भविष्य को आकार देने के हमारे अपने प्रयास को दर्शाती है."

2026 World Car Awards 2

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) टॉप 10

 

फ्लैगशिप सेग्मेंट में शुरुआत में 58 योग्य वाहन थे, जिन्हें अब छांटकर इन 10 फाइनलिस्ट तक सीमित कर दिया गया है:

 


ऑडी Q5 / SQ5

  • बीएमडब्ल्यू iX3
  • बीवाईडी सील 6 DM-i
  • ह्यून्दे आइयोनिक 9
  • ह्यून्दे पैलिसाइड
  • किआ EV4
  • किआ EV5
  • मर्सिडीज़ बेंज़ CLA
  • निसान लीफ
  • टोयोटा RAV4
  •  

वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार फाइनलिस्ट शीर्ष पांच फाइनलिस्ट ये हैं:

  • ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-ट्रॉन
  • बीएमडब्ल्यू iX3
  • ह्यून्दे आइयोनिक 9
  • मर्सिडीज़ बेन्ज़ CLA
  • निसान लीफ
2026 World Car Awards 3

वर्ल्ड लग्जरी कार के  पांच फाइनलिस्ट:

 

  • ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-टॉन
  • ऑडी A6/S6
  • कैडियलक विस्टिक
  • ल्यूसिड ग्रैविटी
  • वॉल्वो ES90

 

वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार के पांच फाइनलिस्ट:

  • बीएमडब्ल्यू M2 CS
  • शिवर्ले कोनवेट E-Ray
  • लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा
  • ह्यून्दे आइयोनिक 6 N
  • मर्सिडीज़-एएमजी GT 63 प्रो
2026 World Car Awards 1

वर्ल्ड अर्बन कार के पांच फाइनलिस्ट:

  • अल्फा रोमियो जूनियर
  • बेनजुन येप प्लस / शिवर्ले स्पार्क ईवी
  • फायरप्लाई
  • ह्यून्दे वेन्यू
  • वुलिंग बिंगियो / अरि पॉली


इन सभी पांच कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी कारें 2026 वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार के लिए पात्र हैं. प्रतिष्ठित वर्ल्ड डिज़ाइन विशेषज्ञों से युक्त एक पैनल को प्रत्येक उम्मीदवार की समीक्षा करने और निर्णायक मंडल के अंतिम निर्णय के लिए अनुशंसाओं की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए कहा गया था.

 

वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर के पांच फाइनलिस्ट:

 

फायरफ्लाई

किआ पीसीएस

लिंक एंड को 08

माज्दा  6e/ EZ-6

वॉल्वो ES90

 

वर्ल्ड स्तरीय प्रतियोगिता के तीन सर्वश्रेष्ठ फाइनलिस्टों की घोषणा 3 मार्च को वर्चुअल माध्यम से की जाएगी और सभी छह कैटेगरी के अंतिम विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में की जाएगी. इस वर्ष वर्ल्ड कार अवार्ड्स और इस शो की साझेदारी का 21वां वर्ष है.

 

पिछले साल किआ EV3 ने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता था. उस समय के अन्य उल्लेखनीय विजेताओं में पोर्श 911 करेरा GTS (प्रदर्शन कैटेगरी में) और वॉल्वो EX90 (लक्जरी श्रेणी में) शामिल थे.

 

वर्ल्ड कार अवार्ड्स कार्यक्रम के आधिकारिक साझेदारों में एआईटीएएसटीसी रिसर्च एंड कंसल्ट, ब्रेम्बो, AITASTIC, केपीएमजी और न्यूजप्रेस शामिल हैं.

# 2026 World Car Awards# World Car Awards# World Car Awards Nominees# World Car Awards 2026# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2020 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा,
    2020 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
    2.4 Z 7 STR | 89,246 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 15.95 लाख
    ₹ 35,722/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा ब्रियो,
    2014 होंडा ब्रियो
    V | 80,494 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.54 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 71,291 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.66 लाख
    ₹ 8,187/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा,
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 61,817 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 14,819/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI | 40,113 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.58 लाख
    ₹ 19,211/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2015 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.0L Ecoboost Titanium | 94,965 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.59 लाख
    ₹ 8,038/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2016 मारुति सुजुकी सियाज़
    ZXI | 71,542 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.76 लाख
    ₹ 10,651/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2014 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 GL | 74,560 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.09 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 71,220 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.59 लाख
    ₹ 5,798/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन वेंटो,
    2022 फॉक्सवैगन वेंटो
    1.0 L TSI Highline | 24,474 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.29 लाख
    ₹ 18,564/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 16 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑटो शो 2025 में की जाएगी.
    वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2025 के फाइनलिस्ट की घोषणा हुई, बीएमडब्ल्यू X3, ह्यून्दे इंस्टर और किआ EV3 शीर्ष सम्मान की दौड़ में शामिल
  • वर्ल्ड कार अवार्ड के 20वें एडिशन में भारत में आने वाले कुछ मॉडल शामिल हैं.
    स्विफ्ट और कैमरी 2025 वर्ल्ड कार अवार्ड्स की सूची में हुईं शामिल
  • EV9 ने EV ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि ह्यून्दे आइयोनिक 5 N को परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर चुना गया.
    किआ EV9 2024 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर बनी, वार्षिक पुरस्कारों में इलेक्ट्रिक कारों का रहा दबदबा
  • 2024 वर्ल्ड कार अवार्ड्स का बिल्ड-अप सितंबर से शुरू होगा, जिसमें शीर्ष 10 फाइनलिस्ट फरवरी 2024 में सामने आएंगे.
    2024 वर्ल्ड कार अवार्ड्स की तैयारियों का हुआ खुलासा, मार्च 2024 में विजेताओं की होगी घोषणा
  • सिटॉएन C3 हैचबैक भारत में निर्मित, भारत में बेचा जाने वाला पहला वाहन है जिसे वर्ल्ड कार अवार्ड्स में पुरस्कार मिला है.
    भारत में बनी सिट्रॉएन C3 ने 2023 वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता
  • पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 16 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑटो शो 2025 में की जाएगी.
    वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2025 के फाइनलिस्ट की घोषणा हुई, बीएमडब्ल्यू X3, ह्यून्दे इंस्टर और किआ EV3 शीर्ष सम्मान की दौड़ में शामिल
  • वर्ल्ड कार अवार्ड के 20वें एडिशन में भारत में आने वाले कुछ मॉडल शामिल हैं.
    स्विफ्ट और कैमरी 2025 वर्ल्ड कार अवार्ड्स की सूची में हुईं शामिल
  • EV9 ने EV ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि ह्यून्दे आइयोनिक 5 N को परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर चुना गया.
    किआ EV9 2024 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर बनी, वार्षिक पुरस्कारों में इलेक्ट्रिक कारों का रहा दबदबा
  • 2024 वर्ल्ड कार अवार्ड्स का बिल्ड-अप सितंबर से शुरू होगा, जिसमें शीर्ष 10 फाइनलिस्ट फरवरी 2024 में सामने आएंगे.
    2024 वर्ल्ड कार अवार्ड्स की तैयारियों का हुआ खुलासा, मार्च 2024 में विजेताओं की होगी घोषणा
  • सिटॉएन C3 हैचबैक भारत में निर्मित, भारत में बेचा जाने वाला पहला वाहन है जिसे वर्ल्ड कार अवार्ड्स में पुरस्कार मिला है.
    भारत में बनी सिट्रॉएन C3 ने 2023 वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई