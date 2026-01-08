2026 वर्ल्ड कार अवार्ड्स के फाइनलिस्ट्स की घोषणा हुई

वर्ल्ड कार पुरस्कारों के 2026 के शीर्ष फाइनलिस्टों की घोषणा के साथ ही वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की दौड़ आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है. भारत सहित 33 देशों के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक वैश्विक जूरी ने गुप्त मतदान के माध्यम से छह अलग-अलग कैटेगरी में दर्जनों दावेदारों में से शॉर्टलिस्ट का चयन किया.

पुरस्कार समारोह की उलटी गिनती 1 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी, जब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में विजेताओं की घोषणा लाइव की जाएगी. इस वर्ष की प्रतियोगिता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैश्विक नवाचार की ओर बदलाव को उजागर करती है.

ब्रेम्बो के सीईओ डेनियल शिलैसी ने कहा, "वर्ल्ड कार अवार्ड्स उत्कृष्टता और इनोवेशन के लिए एक मानदंड हैं. गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुर्घटना-मुक्त भविष्य को आकार देने के हमारे अपने प्रयास को दर्शाती है."

वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY) टॉप 10

फ्लैगशिप सेग्मेंट में शुरुआत में 58 योग्य वाहन थे, जिन्हें अब छांटकर इन 10 फाइनलिस्ट तक सीमित कर दिया गया है:



ऑडी Q5 / SQ5

बीएमडब्ल्यू iX3

बीवाईडी सील 6 DM-i

ह्यून्दे आइयोनिक 9

ह्यून्दे पैलिसाइड

किआ EV4

किआ EV5

मर्सिडीज़ बेंज़ CLA

निसान लीफ

टोयोटा RAV4



वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार फाइनलिस्ट शीर्ष पांच फाइनलिस्ट ये हैं:

ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-ट्रॉन

बीएमडब्ल्यू iX3

ह्यून्दे आइयोनिक 9

मर्सिडीज़ बेन्ज़ CLA

निसान लीफ

वर्ल्ड लग्जरी कार के पांच फाइनलिस्ट:

ऑडी A6 ई-ट्रॉन / S6 ई-टॉन

ऑडी A6/S6

कैडियलक विस्टिक

ल्यूसिड ग्रैविटी

वॉल्वो ES90

वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार के पांच फाइनलिस्ट:

बीएमडब्ल्यू M2 CS

शिवर्ले कोनवेट E-Ray

लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा

ह्यून्दे आइयोनिक 6 N

मर्सिडीज़-एएमजी GT 63 प्रो

वर्ल्ड अर्बन कार के पांच फाइनलिस्ट:

अल्फा रोमियो जूनियर

बेनजुन येप प्लस / शिवर्ले स्पार्क ईवी

फायरप्लाई

ह्यून्दे वेन्यू

वुलिंग बिंगियो / अरि पॉली



इन सभी पांच कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी कारें 2026 वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार के लिए पात्र हैं. प्रतिष्ठित वर्ल्ड डिज़ाइन विशेषज्ञों से युक्त एक पैनल को प्रत्येक उम्मीदवार की समीक्षा करने और निर्णायक मंडल के अंतिम निर्णय के लिए अनुशंसाओं की एक संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए कहा गया था.

वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर के पांच फाइनलिस्ट:

फायरफ्लाई

किआ पीसीएस

लिंक एंड को 08

माज्दा 6e/ EZ-6

वॉल्वो ES90

वर्ल्ड स्तरीय प्रतियोगिता के तीन सर्वश्रेष्ठ फाइनलिस्टों की घोषणा 3 मार्च को वर्चुअल माध्यम से की जाएगी और सभी छह कैटेगरी के अंतिम विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में की जाएगी. इस वर्ष वर्ल्ड कार अवार्ड्स और इस शो की साझेदारी का 21वां वर्ष है.

पिछले साल किआ EV3 ने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता था. उस समय के अन्य उल्लेखनीय विजेताओं में पोर्श 911 करेरा GTS (प्रदर्शन कैटेगरी में) और वॉल्वो EX90 (लक्जरी श्रेणी में) शामिल थे.

वर्ल्ड कार अवार्ड्स कार्यक्रम के आधिकारिक साझेदारों में एआईटीएएसटीसी रिसर्च एंड कंसल्ट, ब्रेम्बो, AITASTIC, केपीएमजी और न्यूजप्रेस शामिल हैं.