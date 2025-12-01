2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- IBW ने इस वर्ष अपने 12वें वैरिएंट के लिए एक नया स्थल खोला है
- पंचगनी, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा
- बेचे गए टिकट नए स्थल के लिए मान्य रहेंगे
इंडिया बाइक वीक के बारहवें वैरिएंट का आयोजन अब नए सिरे से शुरू हो गया है. आयोजन स्थल और तारीखों को लेकर कई हफ़्तों की अनिश्चितता के बाद, आयोजकों ने पुष्टि की है कि IBW 2025 अब 19 और 20 दिसंबर को गोवा के वागाटोर की बजाय महाराष्ट्र के पंचगनी में आयोजित किया जाएगा.
मूल रूप से 12 और 13 दिसंबर के लिए निर्धारित इस महोत्सव को गोवा में जिला परिषद चुनावों के कारण एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया था, जो आयोजन की तिथियों से टकरा रहे थे. हालाँकि नए कार्यक्रम को शुरू में गोवा में ही आयोजित करने की योजना थी, लेकिन आयोजकों ने अब महोत्सव को पूरी तरह से पंचगनी में शिफ्ट कर दिया है.
यह भी पढ़ें: 2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ
आयोजकों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं, उनके टिकट नए आयोजन स्थल के लिए मान्य रहेंगे. जो लोग बदले हुए आयोजन स्थल पर नहीं पहुँच पाएँगे, वे 3 दिसंबर तक पूरा पैसा वापस पा सकेंगे.
3 फ़रवरी, 2013 को अपनी शुरुआत के बाद से, इंडिया बाइक वीक का गोवा से गहरा नाता रहा है. देश भर के राइडर्स लंबे समय से वागाटोर की यात्रा को एक परंपरा मानते आए हैं, जिससे इस उत्सव को सामुदायिकता और उत्सव का एक विशिष्ट माहौल मिला है. हालाँकि गोवा ने ज़्यादातर आयोजनों की मेज़बानी की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ अपवाद भी रहे हैं.
2016 में, IBW कुछ समय के लिए गोवा के अरपोरा स्पोर्टिंग ग्राउंड में आयोजित किया गया था. 2018 में यह उत्सव पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था, फिर 2019 में वागाटोर में इसकी वापसी हुई. महामारी के कारण 2020 में इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन 2021 में यह आयोजन फिर से शुरू हुआ, इस बार महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित आंबी वैली हवाई पट्टी पर. 2022 में IBW ने फिर से गोवा में वापसी की, लेकिन इस साल के आयोजन ने एक और नए आयोजन स्थल के लिए मंच तैयार कर दिया.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.67 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.81 - 2.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 - 3.63 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 - 2.02 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.99 - 4.33 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.5 - 3.78 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.91 - 2.14 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.72 - 3.94 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.61 - 3.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.18 - 2.21 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.94 - 4.09 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स