2025 इंडिया बाइक वीक की बदली जगह, अब पंचगनी में होगा आयोजित

कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, 2025 IBW 19, 20 दिसंबर को एक नई जगह पर आयोजित किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 1, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • IBW ने इस वर्ष अपने 12वें वैरिएंट के लिए एक नया स्थल खोला है
  • पंचगनी, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा
  • बेचे गए टिकट नए स्थल के लिए मान्य रहेंगे

इंडिया बाइक वीक के बारहवें वैरिएंट का आयोजन अब नए सिरे से शुरू हो गया है. आयोजन स्थल और तारीखों को लेकर कई हफ़्तों की अनिश्चितता के बाद, आयोजकों ने पुष्टि की है कि IBW 2025 अब 19 और 20 दिसंबर को गोवा के वागाटोर की बजाय महाराष्ट्र के पंचगनी में आयोजित किया जाएगा.

IBW 2023 edited 1

मूल रूप से 12 और 13 दिसंबर के लिए निर्धारित इस महोत्सव को गोवा में जिला परिषद चुनावों के कारण एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया था, जो आयोजन की तिथियों से टकरा रहे थे. हालाँकि नए कार्यक्रम को शुरू में गोवा में ही आयोजित करने की योजना थी, लेकिन आयोजकों ने अब महोत्सव को पूरी तरह से पंचगनी में शिफ्ट कर दिया है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 इंडिया बाइक वीक की तारीखों का खुलासा हुआ

 

आयोजकों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं, उनके टिकट नए आयोजन स्थल के लिए मान्य रहेंगे. जो लोग बदले हुए आयोजन स्थल पर नहीं पहुँच पाएँगे, वे 3 दिसंबर तक पूरा पैसा वापस पा सकेंगे.

IBW 2024 8

3 फ़रवरी, 2013 को अपनी शुरुआत के बाद से, इंडिया बाइक वीक का गोवा से गहरा नाता रहा है. देश भर के राइडर्स लंबे समय से वागाटोर की यात्रा को एक परंपरा मानते आए हैं, जिससे इस उत्सव को सामुदायिकता और उत्सव का एक विशिष्ट माहौल मिला है. हालाँकि गोवा ने ज़्यादातर आयोजनों की मेज़बानी की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ अपवाद भी रहे हैं.

 

2016 में, IBW कुछ समय के लिए गोवा के अरपोरा स्पोर्टिंग ग्राउंड में आयोजित किया गया था. 2018 में यह उत्सव पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था, फिर 2019 में वागाटोर में इसकी वापसी हुई. महामारी के कारण 2020 में इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन 2021 में यह आयोजन फिर से शुरू हुआ, इस बार महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित आंबी वैली हवाई पट्टी पर. 2022 में IBW ने फिर से गोवा में वापसी की, लेकिन इस साल के आयोजन ने एक और नए आयोजन स्थल के लिए मंच तैयार कर दिया.

 

