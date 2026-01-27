फ्रंट ब्रेक की समस्या के चलते यामाहा ने फासिनो 125 और RayZR 125 के लिए जारी किया रिकॉल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 27, 2026
हाइलाइट्स
- RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फासिनो 125 Fi हाइब्रिड के 3,06,635 स्कूटर प्रभावित हुए हैं
- ये स्कूटर 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच निर्मित हुए हैं
- पुर्जे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे
यामाहा मोटर इंडिया ने RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फासिनो 125 Fi हाइब्रिड स्कूटरों की 3,06,635 यूनिट्स को स्वेच्छा से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रभावित स्कूटरों का निर्माण 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच हुआ था.
यामाहा के अनुसार, यह रिकॉल प्रभावित यूनिट्स में एक संभावित समस्या को दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें कुछ परिचालन स्थितियों के तहत फ्रंट ब्रेक कैलिपर की कार्यक्षमता कम हो सकती है.
यह भी पढ़ें: यामाहा ने R15 रेंज पर रु.5,000 तक की छूट की पेशकश की
ग्राहक यामाहा मोटर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के सर्विस सेक्शन में जाकर यह जांच सकते हैं कि उनका स्कूटर रिकॉल अभियान में शामिल है या नहीं. वैकल्पिक रूप से, आधिकारिक वेबसाइट पर "वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन यामाहा" खोजकर, उपयोगकर्ता एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां वे अपने स्कूटर का चेसिस नंबर दर्ज करके रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं.
यामाहा ने पुष्टि की है कि प्रभावित सभी स्कूटरों को देश भर में अधिकृत यामाहा डीलरशिप पर आवश्यक प्रतिस्थापन पुर्जे मुफ्त में प्राप्त होंगे.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स
- यामाहा एफजेड-एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.3 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.16 लाख
- यामाहा फैशिनो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,459 - 88,623
- यामाहा ऐरोक्स 155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.36 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15 वी4.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 - 1.74 लाख
- यामाहा एमटी-15 वी2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 - 1.66 लाख
- यामाहा रे-जेडआर 125 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,862 - 1.21 लाख
- यामाहा आर15एस वी3.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.54 लाख
- यामाहा एफजेड वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी4.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एक्सएसआर155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.5 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.54 लाख
- यामाहा FZ-X हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- यामाहा एफजेड-एस एफआई V4 DLXएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एफजेड-एस फाई हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.41 लाख
- यामाहा एफजेड रेवएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 लाख
- यामाहा एफजेड फाईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- वॉल्वो EX 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स