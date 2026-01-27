पत्रिकायूज़्ड कार्स
फ्रंट ब्रेक की समस्या के चलते यामाहा ने फासिनो 125 और RayZR 125 के लिए जारी किया रिकॉल

यामाहा ने भारत में तीन लाख से अधिक स्कूटरों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर रिकॉल की घोषणा की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 27, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फासिनो 125 Fi हाइब्रिड के 3,06,635 स्कूटर प्रभावित हुए हैं
  • ये स्कूटर 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच निर्मित हुए हैं
  • पुर्जे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे

यामाहा मोटर इंडिया ने RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फासिनो 125 Fi हाइब्रिड स्कूटरों की 3,06,635 यूनिट्स को स्वेच्छा से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रभावित स्कूटरों का निर्माण 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच हुआ था.

Yamaha Fascino 125 Edited carandbike 1

यामाहा के अनुसार, यह रिकॉल प्रभावित यूनिट्स में एक संभावित समस्या को दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें कुछ परिचालन स्थितियों के तहत फ्रंट ब्रेक कैलिपर की कार्यक्षमता कम हो सकती है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा ने R15 रेंज पर रु.5,000 तक की छूट की पेशकश की

 

ग्राहक यामाहा मोटर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के सर्विस सेक्शन में जाकर यह जांच सकते हैं कि उनका स्कूटर रिकॉल अभियान में शामिल है या नहीं. वैकल्पिक रूप से, आधिकारिक वेबसाइट पर "वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन यामाहा" खोजकर, उपयोगकर्ता एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां वे अपने स्कूटर का चेसिस नंबर दर्ज करके रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं.

Ray ZR Hybrid

यामाहा ने पुष्टि की है कि प्रभावित सभी स्कूटरों को देश भर में अधिकृत यामाहा डीलरशिप पर आवश्यक प्रतिस्थापन पुर्जे मुफ्त में प्राप्त होंगे.

# yamaha scooters# Yamaha RayZR 125# Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid# Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid# Fascino 125 Hybrid# RayZR Hybrid# Bikes# Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • डेटोना 660 में दिए गए सेटअप के आधार पर, ट्राइडेंट और टाइगर स्पोर्ट को उनके लॉन्च के बाद से यह सबसे व्यापक अपडेट मिला है.
    2026 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 और टाइगर स्पोर्ट 660 हुई पेश, भारत में इसी साल होगी लॉन्च
  • यह बदलाव केवल पल्सर 125 कार्बन फाइबर सीरीज तक ही सीमित हैं.
    बजाज पल्सर 125 एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर्स के साथ हुई अपडेट, कीमतें रु.89,910 से शुरू
  • अपडेटेड गोअन क्लासिक में एक फास्ट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.
    बदली हुई रॉयल एनफील्ड गोआन क्लासिक 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप और असिस्ट क्लच
  • सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों के साथ 1 जनवरी 2026 से BIS प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य हुए.
    नए टू-व्हीलर की खरीद पर डीलरशिप से ग्राहकों को अनिवार्य तौर पर मिलेंगे BIS सर्टिफाइड 2 हेलमेट
  • मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने की पुष्टि की गई, सुजुकी का भारत के लिए पहला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आखिरकार ऑटो एक्सपो 2025 में अपने वैश्विक पदार्पण के लगभग एक साल बाद आ गया है,
    सुजुकी ई-एक्सेस रु.1.88 लाख में हुई लॉन्च, LFP बैटरी के साथ 95 किमी की रेंज का दावा
