फ्रंट ब्रेक की समस्या के चलते यामाहा ने फासिनो 125 और RayZR 125 के लिए जारी किया रिकॉल

यामाहा मोटर इंडिया ने RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फासिनो 125 Fi हाइब्रिड स्कूटरों की 3,06,635 यूनिट्स को स्वेच्छा से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रभावित स्कूटरों का निर्माण 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच हुआ था.

यामाहा के अनुसार, यह रिकॉल प्रभावित यूनिट्स में एक संभावित समस्या को दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें कुछ परिचालन स्थितियों के तहत फ्रंट ब्रेक कैलिपर की कार्यक्षमता कम हो सकती है.

ग्राहक यामाहा मोटर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के सर्विस सेक्शन में जाकर यह जांच सकते हैं कि उनका स्कूटर रिकॉल अभियान में शामिल है या नहीं. वैकल्पिक रूप से, आधिकारिक वेबसाइट पर "वॉलंटरी रिकॉल कैंपेन यामाहा" खोजकर, उपयोगकर्ता एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां वे अपने स्कूटर का चेसिस नंबर दर्ज करके रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं.

यामाहा ने पुष्टि की है कि प्रभावित सभी स्कूटरों को देश भर में अधिकृत यामाहा डीलरशिप पर आवश्यक प्रतिस्थापन पुर्जे मुफ्त में प्राप्त होंगे.