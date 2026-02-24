जीप रैंगलर Willys 41 स्पेशल एडिशन हुआ दोबारा लॉन्च, कीमत रु.70.31 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026
हाइलाइट्स
- यह स्पेशल एडिशन रुबिकॉन वैरिएंट पर आधारित है
- स्टैंडर्ड रुबिकॉन की तुलना में इसकी कीमत रु.2 लाख अधिक है
- इसमें पावर साइड स्टेप्स और डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं
मई 2025 में, जीप इंडिया ने रैंगलर विलिस '41 स्पेशल एडिशन को 30 यूनिट्स की सीमित संख्या में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत रु.73.15 लाख (एक्स-शोरूम) थी. एसयूवी निर्माता ने अब भारतीय बाजार के लिए इस एडिशन को नए सिरे से पेश किया है. इस बार इसकी कीमत रु.70.31 लाख (एक्स-शोरूम) है और पूरे देश में इसकी केवल 41 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं. यह पहले की तरह ही रुबिकॉन वेरिएंट पर आधारित है.
यह भी पढ़ें: जीप रैंगलर ईवी कॉन्सेप्ट की झलक जारी, 2021 ईस्टर जीप सफारी में होगी पेश
रैंगलर विलिस '41 मूल 1941 विलिस एमबी को ट्रिब्यूट अर्पित करती है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा दी थी. इसी थीम के तहत, एसयूवी को '41 ग्रीन' रंग में रंगा गया है और इसके बोनट पर '1941' का स्टीकर लगा है, जो इसे मानक रैंगलर रेंज से अलग करता है.
इस एडिशन में रु.2 लाख के स्टैंडर्ड एक्सेसरीज शामिल हैं, जिनमें पावर साइड स्टेप्स, अतिरिक्त इंटीरियर ग्रैब हैंडल, ऑल-वेदर फ्लोर मैट और फ्रंट व रियर डैशकैम शामिल हैं. खरीदार रु.3.60 लाख के एक्सेसरी पैक का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड साइड लैडर वाला रूफ कैरियर और सनराइजर रूफटॉप शामिल है. गौरतलब है कि यह ऑप्शनल पैकेज पिछले साल के वर्जन के मुकाबले करीब रु.1 लाख सस्ता है.
मैकेनिकली रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. रैंगलर विलिस '41 में पहले की तरह ही 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसमें फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम, लॉकिंग डिफरेंशियल और लो-रेंज गियरिंग भी बरकरार हैं.
