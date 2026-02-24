पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीप रैंगलर Willys 41 स्पेशल एडिशन हुआ दोबारा लॉन्च, कीमत रु.70.31 लाख

इस एडिशन की रैंगलर मिलिट्री ग्रीन रंग में उपलब्ध है और पूरे भारत में इसकी केवल 41 यूनिट ही बनाई गई हैं.
द्वारा ऋषभ परमार

1 मिनट पढ़े

प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • यह स्पेशल एडिशन रुबिकॉन वैरिएंट पर आधारित है
  • स्टैंडर्ड रुबिकॉन की तुलना में इसकी कीमत रु.2 लाख अधिक है
  • इसमें पावर साइड स्टेप्स और डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं

मई 2025 में, जीप इंडिया ने रैंगलर विलिस '41 स्पेशल एडिशन को 30 यूनिट्स की सीमित संख्या में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत रु.73.15 लाख (एक्स-शोरूम) थी. एसयूवी निर्माता ने अब भारतीय बाजार के लिए इस एडिशन को नए सिरे से पेश किया है. इस बार इसकी कीमत रु.70.31 लाख (एक्स-शोरूम) है और पूरे देश में इसकी केवल 41 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं. यह पहले की तरह ही रुबिकॉन वेरिएंट पर आधारित है.

 

यह भी पढ़ें: जीप रैंगलर ईवी कॉन्सेप्ट की झलक जारी, 2021 ईस्टर जीप सफारी में होगी पेश

jeep wrangler willys 41 edition launched in india at rs 7315 lakh 1

रैंगलर विलिस '41 मूल 1941 विलिस एमबी को ट्रिब्यूट अर्पित करती है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा दी थी. इसी थीम के तहत, एसयूवी को '41 ग्रीन' रंग में रंगा गया है और इसके बोनट पर '1941' का स्टीकर लगा है, जो इसे मानक रैंगलर रेंज से अलग करता है.

jeep wrangler willys 41 edition launched in india at rs 7315 lakh

इस एडिशन में रु.2 लाख के स्टैंडर्ड एक्सेसरीज शामिल हैं, जिनमें पावर साइड स्टेप्स, अतिरिक्त इंटीरियर ग्रैब हैंडल, ऑल-वेदर फ्लोर मैट और फ्रंट व रियर डैशकैम शामिल हैं. खरीदार रु.3.60 लाख के एक्सेसरी पैक का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड साइड लैडर वाला रूफ कैरियर और सनराइजर रूफटॉप शामिल है. गौरतलब है कि यह ऑप्शनल पैकेज पिछले साल के वर्जन के मुकाबले करीब रु.1 लाख सस्ता है.

 

मैकेनिकली रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. रैंगलर विलिस '41 में पहले की तरह ही 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसमें फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम, लॉकिंग डिफरेंशियल और लो-रेंज गियरिंग भी बरकरार हैं.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कल BaaS (बैटरी एज़ अ सर्विस) की कीमत जारी की गई थी। अब मारुति ने बिल्कुल नई ई-विटारा की नॉन-BaaS कीमत भी जारी कर दी है.
    मारुति सुजुकी ई-विटारा की पूरी कीमतें आई सामने, शुरुआती कीमत रु.15.99 लाख
  • मेरिडियन का स्पेशल एडिशन पूरी तरह से फीचर लोडेड मेरिडियन ओवरलैंड पर आधारित है.
    भारत में जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च; कीमतें रु.35.95 लाख से शुरू
  • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • BYD ने Atto 3 में एक दूसरा मोटर जोड़ा है, जिससे टॉर्क बढ़कर 560 Nm हो गया है, जबकि FWD स्टैंडर्ड मॉडल RWD में बदल गया है.
    बीवाईडी Atto 3 Evo हुई पेश: ऑल व्हील ड्राइव ईवी सिंगल चार्ज पर देगी 470 किमी तक की रेंज
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
