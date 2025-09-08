विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू

वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने आखिरकार अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी, VF6 और VF7 की कीमतों की घोषणा कर दी है. VF6 की शुरुआती कीमत रु.16.49 लाख है, जबकि VF7 की शुरुआती कीमत रु.20.89 लाख (दोनों कीमतें शुरुआती,( एक्स-शोरूम) हैं. विनफास्ट ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों सहित कई वाहनों पेश किया था. VF6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है, जिसका आकार क्रेटा के समान है, जबकि VF7 थोड़ी बड़ी है. कार निर्माता का कहना है कि VF6 और VF7 के खरीदारों को जुलाई 2028 तक मुफ़्त वाहन चार्जिंग और तीन साल तक का निःशुल्क रखरखाव मिलेगा.

विनफास्ट VF6

VF 6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसका डिज़ाइन बेहद सरल है और इसमें स्प्लिट हेडलाइट और टेललाइट सेटअप, ऊपर की ओर झुकी हुई बेल्टलाइन और हल्की ढलान वाली छत शामिल है. आगे की तरफ, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट के निचले हिस्से में लगी हैं, जबकि मुख्य प्रोजेक्टर हेडलैंप बंपर में नीचे की ओर लगे हैं. आगे के बंपर में ब्लैक क्लैडिंग और चौड़ा सेंट्रल एयर इनटेक भी है.

प्रोफ़ाइल की बात करें तो, VF 6 में एक प्रमुख रियर शोल्डर और सी-पिलर के पास विंडो लाइन में एक ध्यान देने योग्य ऊपर की ओर मुड़ाव दिखाई देता है. पीछे की तरफ, इस SUV में बहु-स्तरीय टेलगेट डिज़ाइन है जिसमें VinFast की सिग्नेचर स्प्लिट लाइट बार ऊपर की ओर स्थित है. सेकेंडरी लाइटिंग एलिमेंट्स बंपर पर नीचे की ओर स्थित हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल क्रीज़ और आकृतियाँ टेलगेट तक फैली हुई हैं.

कैबिन की बात करें तो, VF 6 का लेआउट बड़े VF 7 जैसा ही है, जिसमें एक साधारण डैशबोर्ड है जो 12.9 इंच के टचस्क्रीन के इर्द-गिर्द केंद्रित है और ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. इसमें कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है; इसकी जगह, ड्राइविंग की ज़रूरी जानकारी एक हेड-अप डिस्प्ले के ज़रिए दिखाई जाती है.

यह एसयूवी स्टैंडर्ड तौर पर लेवल 2 ADAS के साथ आती है. इसके महंगे वेरिएंट में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और लेदर फिनिश वाला डुअल-टोन कैबिन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सबसे महंगे वैरिएंट में पैनोरमिक ग्लास रूफ भी उपलब्ध है.

VF6 तीन ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है: अर्थ (रु.16.49 लाख), विंड (रु.17.79 लाख ), और सबसे महंगा विंड इनफिनिटी (रु.18.29 लाख ). तीनों ट्रिम स्तरों में 59.6 kWh का बैटरी पैक लगा है. बेस अर्थ वैरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है जो 174 bhp और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दो सबसे महंगे वैरिएंट्स विंड और विंड इनफिनिटी 201 bhp और 310 Nm टॉर्क बनाते हैं. अर्थ वैरिएंट की ARAI रेंज 468 किमी बताई गई है, जबकि अन्य दो सिंगल चार्ज पर 463 किमी की रेंज देते हैं.

विनफास्ट VF7

VF 7 की लंबाई लगभग 4.5 मीटर है और इसका बाहरी डिज़ाइन VF6 जैसा ही है. इसकी सुडौल आकार, हल्की पतली होती छत और एंग्यूलर पिछली विंडशील्ड इसे बढ़िया लुक देते हैं. आगे की तरफ, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट लाइन के ठीक नीचे स्थित हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप बंपर पर नीचे की ओर हैं. पीछे की तरफ, समान शैली के एलईडी एलिमेंट्स के साथ फ्रंट लाइटिंग सेटअप को प्रतिबिंबित किया गया है. साइड और रियर पर ब्लैक क्लैडिंग इस एसयूवी के क्रॉसओवर-प्रेरित लुक को और निखारती है.

कैबिन का ज़्यादातर हिस्सा VF6 से मिलता-जुलता है, जिसमें ड्राइवर-केंद्रित लेआउट है और सेंटर कंसोल पर ड्राइवर की ओर झुका हुआ एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन है. VF6 की तरह, डैशबोर्ड में पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, और ज़्यादातर कंट्रोल, जिनमें क्लाइमेट सेटिंग्स भी शामिल हैं, सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए नियंत्रित होते हैं. लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मानक के रूप में आते हैं.

VF7 पाँच ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है: अर्थ (रु.20.89 लाख), विंड (रु.23.49 लाख), विंड इनफिनिटी (रु.23.99 लाख), स्काई (रु.24.99 लाख ), और सबसे महंगा स्काई इनफिनिटी (रु.25.49 लाख). बेस अर्थ ट्रिम में छोटा 59.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जबकि अन्य ट्रिम स्तरों में बड़ा 70.8 kWh बैटरी पैक और FWD व AWD विकल्प उपलब्ध हैं.

सिंगल-मोटर FWD ट्रिम्स 201 बीएचपी और 310 एनएम टॉर्क बनाते हैं, जबकि स्काई ट्रिम में दिया गया डुअल-मोटर सेटअप 348 बीएचपी और 500 एनएम तक टॉर्क बनाता है. ARAI के अनुसार, अर्थ ट्रिम के लिए रेंज 438 किमी, विंड ट्रिम के लिए 532 किमी और स्काई ट्रिम लेवल के लिए 510 किमी है.

दोनों मॉडलों को तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित विनफास्ट के नए प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा. इन ई-एसयूवी की बुकिंग 15 जुलाई से शुरू हो गई है और बुकिंग राशि रु.21,000 है. VF 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे मॉडलों से होगा, जबकि बड़ी VF 7 का मुकाबला महिंद्रा XEV 9e और टाटा हैरियर ईवी जैसी बड़ी भारत निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा.