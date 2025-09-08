विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी क्यू ई-ट्रॉनविनफ़ास्ट वीएफ9लीपमोटरह्युंडई
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू

VF6 और VF7 को भारत में तमिलनाडु के थूथुकुडी में विनफास्ट के नए प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • VF6 डुअल पावरट्रेन विकल्पों के साथ 468 किमी तक की रेंज देती है
  • VF7 में 70.8 kWh की बड़ी बैटरी और 532 किमी तक की रेंज है
  • दोनों मॉडल L2 ADAS के साथ आते हैं

वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने आखिरकार अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी, VF6 और VF7 की कीमतों की घोषणा कर दी है. VF6 की शुरुआती कीमत रु.16.49 लाख है, जबकि VF7 की शुरुआती कीमत रु.20.89 लाख (दोनों कीमतें शुरुआती,( एक्स-शोरूम) हैं. विनफास्ट ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों सहित कई वाहनों पेश किया था. VF6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है, जिसका आकार क्रेटा के समान है, जबकि VF7 थोड़ी बड़ी है. कार निर्माता का कहना है कि VF6 और VF7 के खरीदारों को जुलाई 2028 तक मुफ़्त वाहन चार्जिंग और तीन साल तक का निःशुल्क रखरखाव मिलेगा.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट 6 सितंबर को भारत में VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक एसयूवी करेगी लॉन्च

 

विनफास्ट VF6

Vinfast VF 6 13

VF 6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसका डिज़ाइन बेहद सरल है और इसमें स्प्लिट हेडलाइट और टेललाइट सेटअप, ऊपर की ओर झुकी हुई बेल्टलाइन और हल्की ढलान वाली छत शामिल है. आगे की तरफ, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट के निचले हिस्से में लगी हैं, जबकि मुख्य प्रोजेक्टर हेडलैंप बंपर में नीचे की ओर लगे हैं. आगे के बंपर में ब्लैक क्लैडिंग और चौड़ा सेंट्रल एयर इनटेक भी है.

Vinfast VF 6 15

प्रोफ़ाइल की बात करें तो, VF 6 में एक प्रमुख रियर शोल्डर और सी-पिलर के पास विंडो लाइन में एक ध्यान देने योग्य ऊपर की ओर मुड़ाव दिखाई देता है. पीछे की तरफ, इस SUV में बहु-स्तरीय टेलगेट डिज़ाइन है जिसमें VinFast की सिग्नेचर स्प्लिट लाइट बार ऊपर की ओर स्थित है. सेकेंडरी लाइटिंग एलिमेंट्स बंपर पर नीचे की ओर स्थित हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल क्रीज़ और आकृतियाँ टेलगेट तक फैली हुई हैं.

Vinfast VF 6 1

कैबिन की बात करें तो, VF 6 का लेआउट बड़े VF 7 जैसा ही है, जिसमें एक साधारण डैशबोर्ड है जो 12.9 इंच के टचस्क्रीन के इर्द-गिर्द केंद्रित है और ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. इसमें कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है; इसकी जगह, ड्राइविंग की ज़रूरी जानकारी एक हेड-अप डिस्प्ले के ज़रिए दिखाई जाती है.

 

यह एसयूवी स्टैंडर्ड तौर पर लेवल 2 ADAS के साथ आती है. इसके महंगे वेरिएंट में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और लेदर फिनिश वाला डुअल-टोन कैबिन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सबसे महंगे वैरिएंट में पैनोरमिक ग्लास रूफ भी उपलब्ध है.

Vinfast VF 6 12

VF6 तीन ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है: अर्थ (रु.16.49 लाख), विंड (रु.17.79 लाख ), और सबसे महंगा विंड इनफिनिटी (रु.18.29 लाख ). तीनों ट्रिम स्तरों में 59.6 kWh का बैटरी पैक लगा है. बेस अर्थ वैरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर है जो 174 bhp और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. दो सबसे महंगे वैरिएंट्स विंड और विंड इनफिनिटी 201 bhp और 310 Nm टॉर्क बनाते हैं. अर्थ वैरिएंट की ARAI रेंज 468 किमी बताई गई है, जबकि अन्य दो सिंगल चार्ज पर 463 किमी की रेंज देते हैं. 

 

विनफास्ट VF7

Vinfast VF 7 11

VF 7 की लंबाई लगभग 4.5 मीटर है और इसका बाहरी डिज़ाइन VF6 जैसा ही है. इसकी सुडौल आकार, हल्की पतली होती छत और एंग्यूलर पिछली विंडशील्ड इसे बढ़िया लुक देते हैं. आगे की तरफ, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स बोनट लाइन के ठीक नीचे स्थित हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप बंपर पर नीचे की ओर हैं. पीछे की तरफ, समान शैली के एलईडी एलिमेंट्स के साथ फ्रंट लाइटिंग सेटअप को प्रतिबिंबित किया गया है. साइड और रियर पर ब्लैक क्लैडिंग इस एसयूवी के क्रॉसओवर-प्रेरित लुक को और निखारती है.

Vinfast VF 7 12

कैबिन का ज़्यादातर हिस्सा VF6 से मिलता-जुलता है, जिसमें ड्राइवर-केंद्रित लेआउट है और सेंटर कंसोल पर ड्राइवर की ओर झुका हुआ एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन है. VF6 की तरह, डैशबोर्ड में पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, और ज़्यादातर कंट्रोल, जिनमें क्लाइमेट सेटिंग्स भी शामिल हैं, सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए नियंत्रित होते हैं. लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मानक के रूप में आते हैं.

Vinfast VF 7 9

VF7 पाँच ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है: अर्थ (रु.20.89 लाख), विंड (रु.23.49 लाख), विंड इनफिनिटी (रु.23.99 लाख), स्काई (रु.24.99 लाख ), और सबसे महंगा स्काई इनफिनिटी (रु.25.49 लाख). बेस अर्थ ट्रिम में छोटा 59.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जबकि अन्य ट्रिम स्तरों में बड़ा 70.8 kWh बैटरी पैक और FWD व AWD विकल्प उपलब्ध हैं.

 

सिंगल-मोटर FWD ट्रिम्स 201 बीएचपी और 310 एनएम टॉर्क बनाते हैं, जबकि स्काई ट्रिम में दिया गया डुअल-मोटर सेटअप 348 बीएचपी और 500 एनएम तक टॉर्क बनाता है. ARAI के अनुसार, अर्थ ट्रिम के लिए रेंज 438 किमी, विंड ट्रिम के लिए 532 किमी और स्काई ट्रिम लेवल के लिए 510 किमी है. 

Vin Fast VF 6 VF 7

दोनों मॉडलों को तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित विनफास्ट के नए प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा. इन ई-एसयूवी की बुकिंग 15 जुलाई से शुरू हो गई है और बुकिंग राशि रु.21,000 है. VF 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे मॉडलों से होगा, जबकि बड़ी VF 7 का मुकाबला महिंद्रा XEV 9e और टाटा हैरियर ईवी जैसी बड़ी भारत निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा.

# VinFast VF6 Launched# VinFast VF7 Launched# VinFast VF6 price# VinFast VF7 price# VinFast VF6# VinFast VF7# VinFast VF7 Electric SUV# VinFast VF6 Electric SUV# VF6# vf7# cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.1
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.9 लाख
    ₹ 24,412/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ब्रांड ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिष्ठित छोटी कारों के ईवी मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किफायती बनाना चाहता है
    फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश
  • ह्यून्दे ने i20 और अल्कज़ार के चुनिंदा वैरिएंट के लिए कुछ फीचर बदलाव की भी घोषणा की है.
    ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
  • ब्रांड ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिष्ठित छोटी कारों के ईवी मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किफायती बनाना चाहता है
    फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश
  • ह्यून्दे ने i20 और अल्कज़ार के चुनिंदा वैरिएंट के लिए कुछ फीचर बदलाव की भी घोषणा की है.
    ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू