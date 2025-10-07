पत्रिकायूज़्ड कार्स
निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च

बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • निसान टैक्टॉन, ह्यून्दे क्रेटा जैसी कारों को टक्कर देगी
  • निसान की वैश्विक एसयूवी जैसा बाहरी डिज़ाइन
  • रेनॉ की सहयोगी एसयूवी के साथ प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन साझा करेगी

निसान ने एक बार फिर भारत के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी की झलक दिखाई और साथ ही एक नाम - टेक्टॉन - की भी पुष्टि की. टेक्टन, बढ़ते सी-एसयूवी सेगमेंट में निसान की दूसरी कोशिश होगी और टेरानो के बंद होने के लगभग 6 साल बाद आ रही है. निसान ने कहा है कि टेक्टॉन 2026 की दूसरी तिमाही में भारत में अपनी शुरुआत करेगी.

Nissan Tekton SUV 2

नाम के खुलासे के साथ ही असली मॉडल की कई तस्वीरें और झलक भी जारी की गईं, निसान ने पहले ही इस एसयूवी के स्केच साझा किए थे. टेक्टन में निश्चित रूप से एक बॉक्सी एसयूवी जैसा आकर्षण होगा, और झलक से इसके चौकोर आकार और उभरे हुए फेंडर और हंच जैसी डिटेल्स स्पष्ट होती हैं.

Nissan Tekton SUV 1

आगे की तरफ़, एक बड़ी आयताकार ग्रिल है जिसके दोनों ओर एल-आकार के हेडलैंप और इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप लगे हैं. ग्रिल के ऊपरी किनारे पर एक लाइटबार है. बंपर में चौकोर वेंट डिज़ाइन और ग्रे प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ एक कोणीय डिज़ाइन भी है, जो इस एसयूवी के पूरे लुक को और निखारता है. बोनट पर भी काफ़ी नक्काशी की गई है. कुल मिलाकर, इसका डिज़ाइन वैश्विक बाज़ारों में बिकने वाली ब्रांड की प्रमुख पेट्रोल एसयूवी से मिलता-जुलता है.

 

यह भी पढ़ें: निसान सी-एसयूवी का डिज़ाइन 7 अक्टूबर को आएगा सामने

 

साइड में, अनोखे डिज़ाइन एलिमेंट्स में सामने के दरवाज़े पर डबल सी-आकार का पैनल है, जिसके बारे में निसान का कहना है कि इसमें हिमालय से प्रेरित डिज़ाइन है. पीछे के दरवाज़ों पर विंडो लाइन में एक नुकीला मोड़ है. जैसा कि भारतीय बाज़ार में मौजूद कुछ अन्य कारों में देखा गया है, पिछले दरवाज़े के हैंडल सी-पिलर पर लगे हैं, जो पारंपरिक रियर क्वार्टर विंडो की जगह घेरते हैं.

Nissan Tekton SUV 3

पीछे की ओर, टेक्टॉन में मुख्य टेल लैंप यूनिट में सी-आकार के लाइट गाइड के साथ एक कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप होगा. रियर बंपर में भी चौकोर डिज़ाइन और क्लैडिंग का प्रमुख उपयोग किया गया है.

 

नई तस्वीरें कैबिन की भी झलक दिखाती हैं, जिसमें डैशबोर्ड के को-पैसेंजर वाले हिस्से का खुलासा होता है, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, ग्लॉस ब्लैक और बॉडी-पेंटेड ट्रिम जैसे तत्वों का उपयोग दिखाई देता है.

Nissan Tekton SUV 4

नई टेक्टॉन का निर्माण रेनॉ के साथ साझेदारी में चेन्नई स्थित प्लांट में किया जाएगा, साथ ही इसके रेनॉ बैज वाले दूसरे मॉडल के भी अगले साल आने की उम्मीद है. दोनों सी-एसयूवी एक ही प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन साझा करेंगी, जैसे कि फोक्सैवगन टाइगुन और स्कोडा कुशक.

 

टेक्टॉन भारतीय बाजार के लिए रेनॉ का तीसरा निसान मास मार्केट मॉडल और 2026 के लिए दूसरा बिल्कुल नया मॉडल होने की उम्मीद है. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पुष्टि की थी कि वह बाजार में रेनॉ ट्राइबर 7-सीटर का अपना मॉडल भी लॉन्च करेगी.

Nissan India# Nissan# Nissan Tekton# Nissan C-SUV# Nissan SUV for India# Nissan India SUV
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

