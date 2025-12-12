निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
हाइलाइट्स
- नई MPV 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है
- रेनॉ ट्राइबर के साथ इंजन साझा करने की उम्मीद है
- टेक्टन SUV के साथ भारत के लिए कन्फर्म किए गए तीन नए मॉडलों में से एक हैं
निसान 18 दिसंबर को अपनी आने वाली B-MPV (यानी एंट्री MPV) की पहली झलक दिखाएगी, जिसे 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. उम्मीद है कि यह नई MPV रेनॉ ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर बनी होगी और इसे कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
निसान द्वारा शेयर की गई जासूसी तस्वीरों और टीज़र के अनुसार, B-MPV को अपना अनोखा फ्रंट फेशिया डिज़ाइन मिलने वाला है, हालांकि कुल मिलाकर इसका आकार रेनॉ MPV जैसा ही होगा. उम्मीद है कि निसान MPV की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी कम होगी और इसमें स्टेप वाली छत का डिज़ाइन होगा ताकि सभी सीटों पर बैठने वालों को पर्याप्त हेडरूम मिल सके.
फेशिया की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल और टीज़र की तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें एक बड़ी ग्रिल होगी जिसके दोनों तरफ अच्छे से इंटीग्रेटेड स्वेप्ट-बैक हेडलैंप और बंपर के नीचे बड़े C-शेप के ट्रिम एलिमेंट होंगे. टीज़र से यह भी पता चलता है कि MPV का डिज़ाइन फ्लोइंग होगा, जिसमें A-पिलर का रेक डिज़ाइन में अच्छे से इंटीग्रेटेड होगा। पीछे की तरफ, उम्मीद है कि MPV में टेलगेट का डिज़ाइन यूनिक होगा ताकि यह अपने प्लेटफॉर्म वाले दूसरे मॉडल से अलग दिखे.
यह भी पढ़ें: नई रेनॉ डस्टर भारत में 26 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च
इसके कैबिन में भी इसके प्लेटफॉर्म सिबलिंग की तुलना में डिज़ाइन में कुछ अंतर हो सकते हैं, हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी और फीचर्स शेयर किए जाने की उम्मीद है.
मैकेनिकली, यह MPV ट्राइबर से 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ले सकती है. यह यूनिट ट्राइबर में 71 bhp पावर और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है.
कीमतों की घोषणा 2026 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है, हालांकि हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत रेनॉ ट्राइबर से थोड़ी ज़्यादा होगी.
