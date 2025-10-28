नई रेनॉ डस्टर भारत में 26 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च

रेनॉ डस्टर अपनी तीसरी पीढ़ी के अवतार में वापस आ रही है, और भारत में इसका 5-सीटर वैरिएंट और 7-सीटर वैरिएंट आने की संभावना है.


द्वारा ऋषभ परमार



3 मिनट पढ़े



प्रकाशित अक्तूबर 28, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नई रेनॉ डस्टर 26 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होगी
  • नई डस्टर नए CMF प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है
  • नई डस्टर का एक बड़ा 7-सीटर वैरिएंट भी होगा जिसका नाम अलग होगा

रेनॉ डस्टर नाम से लगभग पाँच साल बाद आखिरकार भारतीय बाज़ार में वापसी कर रही है. यह नई पीढ़ी का मॉडल आगामी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2026 के दौरान भारत में लॉन्च होगा. रेनॉ ने डस्टर कॉम्पैक्ट एसयूवी को मार्च 2020 में बंद कर दिया था. हालाँकि, अब यह एसयूवी अपने तीसरे-पीढ़ी के अवतार में वापसी कर रही है, और भारत में इसका 5-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट आने की संभावना है. हालाँकि, 7-सीटर वैरिएंट की स्टाइलिंग और नाम भी अलग होगा.

 

यह भी पढ़ें: निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च

undefined

रेनॉ ग्रुप इंडिया के सीईओ, स्टीफन डेब्लेज़ ने घोषणा करते हुए कहा, "रेनॉ डस्टर सिर्फ़ एक नाम से कहीं बढ़कर है - यह एक सच्ची किंवदंती है. रोमांच, विश्वसनीयता और इनोवेशन का प्रतीक, इसकी वापसी भारतीय बाज़ार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले वाहन पेश करने की हमारी इच्छा को दर्शाती है. नई रेनॉ डस्टर आधुनिक डिज़ाइन, एडवांस तकनीक और बेहतर प्रदर्शन को अपनाते हुए अपनी प्रतिष्ठित विरासत पर आधारित होगी."

New Renault Duster

तीसरी पीढ़ी की रेनॉ डस्टर का 2023 में वैश्विक बाज़ार में प्रवेश होगा.

 

रेनॉ डस्टर को भारत में सबसे पहले 2012 में लॉन्च किया गया था और इसने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का चलन शुरू किया. यह इस सेगमेंट में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वाला एकमात्र मॉडल भी था. हालाँकि शुरुआत में इसे अच्छी सफलता मिली, लेकिन ह्यून्दे क्रेटा जैसी नई और ज़्यादा फ़ीचर्स वाली प्रतिद्वंदियों के आने के बाद इसकी बिक्री में गिरावट आने लगी. रेनॉ इसे उचित जनरेशनल अपग्रेड भी नहीं दे पाई और आखिरकार, घटती बिक्री और कड़े उत्सर्जन मानदंडों के कारण, इस एसयूवी को बंद कर दिया गया.

7d39ac7474631e7d5dde7f548d7b529a l jpg

 

नई डस्टर में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल क्लस्टर और मल्टीपल इन-कार कंट्रोल्स के साथ प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.

 

नई, तीसरी पीढ़ी की डस्टर की बात करें तो, इसका वैश्विक डेब्यू 2023 में हुआ और इसमें रेनॉ-निसान का CMF-B LS प्लेटफ़ॉर्म अपनाया गया है. देखने में, यह SUV ज़्यादा बॉक्सी दिखती है, जिसमें तराशी हुई सतहें, शार्प कैरेक्टर लाइन्स और पूरी तरह से LED लाइटिंग है. कैबिन में भी आधुनिक और प्रीमियम फ़ीचर्स होंगे जैसे बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल क्लस्टर और कई इन-कार कंट्रोल्स वाला प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील आदि. इस एसयूवी में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ मिलने की संभावना है.

53fba623a8143d98dac80beeb9fe38f1 l jpg

भारत को एक 7-सीटर मॉडल भी मिलेगा, जिसे वैश्विक स्तर पर बोरियल कहा जाता है.

 

पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की पुष्टि अभी बाकी है; हालाँकि, भारत आने वाला मॉडल एक पेट्रोल इंजन के साथ आएगा जो मैनुअल गियरबॉक्स और एक वैकल्पिक CVT ऑटोमैटिक यूनिट से लैस होगा. और हाँ, हमें केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव ही मिलेगा. जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में एक 7-सीटर मॉडल भी आएगा, जिसे वैश्विक स्तर पर बोरियल कहा जाता है; हालाँकि, यह अभी तय नहीं है कि भारत के लिए यही नाम रखा जाएगा या नहीं.

# Renault Duster# New Renault Duster# New Duster India Launch# New Renault Duster India# SUVs in India# SUV# Family# Republic Day# Republic Day 2026# Upcoming Cars# Upcoming SUVs in India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू एडवांस सुरक्षा किट के साथ आती है जिसमें 33 मानक विशेषताएं शामिल हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा, लेवल 2 ADAS के साथ मिलेंगे चारों डिस्क ब्रेक
  • पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में बड़ी नई ह्यून्दे वेन्यू अपने पिछले मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को बिल्कुल नए, अधिक बड़े कैबिन के साथ दूर करने का प्रयास करती है.
    4 नवंबर को लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे वेन्यू आई सामने, इंजन विकल्प और वैरिएंट का भी हुआ खुलासा
  • अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
    भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
