दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 13, 2025
हाइलाइट्स
- दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस में हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेगा
- अपने पिछले मॉडल की तुलना में इसमें ध्यान देने लायक डिज़ाइन बदलाव होंगे
- भारत में 2020 में लॉन्च होने की संभावना है
बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस एसयूवी 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े स्तर पेश किया जा रहा है, और परीक्षण मॉडल की तस्वीरें इसके डिजाइन में कुछ बड़े बदलावों का संकेत दे रही हैं.
यह भी पढ़ें: किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया
दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस में किआ की नई डिज़ाइन भाषा का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है, जो हाल ही में पेश की गई टेल्यूराइड में देखी गई थी. टेस्टिंग मॉडल की स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इस एसयूवी का आगे का हिस्सा चौकोर होगा, जिसमें एक चपटा बोनट, आयताकार ग्रिल और लंबवत दिशा वाले डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन होगा. फ्रंट बंपर का निचला हिस्सा काफी मोटा लग रहा है, जिसमें डिज़ाइन में और दमदारपन जोड़ने के लिए एक कृत्रिम स्किड प्लेट एलिमेंट होने की संभावना है.
अन्य ध्यान देने लायक डिजाइन में प्रमुख चौकोर फेंडर फ्लेयर्स, एक बड़ा ग्लास हाउस और पीछे की ओर जुड़े हुए टेल लैंप शामिल हैं.
कैबिन की बात करें तो, स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इसमें डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री के विकल्प होंगे, साथ ही एक नया सीट डिज़ाइन भी होगा जो इसे यात्रियों के लिए और भी आरामदायक बनाएगा. डैशबोर्ड में अन्य नई किआ कारों के डिज़ाइन एलिमेंट्स होने की उम्मीद है, जैसे कि सिंगल बेज़ल के साथ ट्विन फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले, एक लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन और सेंटर कंसोल पर फ़िज़िकल स्विचगियर का कम इस्तेमाल, जो इसे एक साफ़-सुथरे और न्यूनतम लुक देता है.
फीचर्स की बात करें तो, किआ अपनी नई एसयूवी में मौजूदा मॉडल के कई फीचर्स शामिल कर सकती है, जिसमें कनेक्टेड कार फीचर्स, ADAS तकनीक, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और भी बहुत कुछ शामिल है. नए मॉडल में और भी व्यापक कनेक्टेड फंक्शन और ADAS फीचर्स, पावर्ड को-ड्राइवर सीट और भी बहुत कुछ के साथ फीचर्स का विस्तार किया जा सकता है.
पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, नई पीढ़ी की इस एसयूवी में भारतीय बाजार के लिए पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प बरकरार रहने की संभावना है, हालाँकि बड़ी खबर यह है कि भारतीय बाजार में हाइब्रिड पावरट्रेन की शुरुआत हो सकती है. किआ ने अप्रैल 2025 में अपने वार्षिक निवेशक दिवस पर पुष्टि की थी कि सेल्टॉस हाइब्रिड पर काम चल रहा है, साथ ही भारत में हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की योजना का भी खुलासा किया था. उस समय कंपनी ने 2030 तक भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने की योजना का खुलासा किया था.
जहां तक भारत में लॉन्च की बात है, तो उम्मीद है कि नई पीढ़ी की सेल्टॉस को आधिकारिक तौर पर 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और इस एसयूवी का निर्माण भी अपने पिछले मॉडल की तरह स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.
