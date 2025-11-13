दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ह्युंडई आयोनिक 6जीप एवेंजरकिया ईवी4एमजी 7
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफयामाहा YZF R7
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश

नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस में हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेगा
  • अपने पिछले मॉडल की तुलना में इसमें ध्यान देने लायक डिज़ाइन बदलाव होंगे
  • भारत में 2020 में लॉन्च होने की संभावना है

बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस एसयूवी 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होगी. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े स्तर पेश किया जा रहा है, और परीक्षण मॉडल की तस्वीरें इसके डिजाइन में कुछ बड़े बदलावों का संकेत दे रही हैं.

 

यह भी पढ़ें: किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया

 

दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस में किआ की नई डिज़ाइन भाषा का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है, जो हाल ही में पेश की गई टेल्यूराइड में देखी गई थी. टेस्टिंग मॉडल की स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इस एसयूवी का आगे का हिस्सा चौकोर होगा, जिसमें एक चपटा बोनट, आयताकार ग्रिल और लंबवत दिशा वाले डे-टाइम रनिंग लैंप के साथ स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन होगा. फ्रंट बंपर का निचला हिस्सा काफी मोटा लग रहा है, जिसमें डिज़ाइन में और दमदारपन जोड़ने के लिए एक कृत्रिम स्किड प्लेट एलिमेंट होने की संभावना है.

new gen kia seltos spotted testing in india for the first time

अन्य ध्यान देने लायक डिजाइन  में प्रमुख चौकोर फेंडर फ्लेयर्स, एक बड़ा ग्लास हाउस और पीछे की ओर जुड़े हुए टेल लैंप शामिल हैं.

 

कैबिन की बात करें तो, स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इसमें डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री के विकल्प होंगे, साथ ही एक नया सीट डिज़ाइन भी होगा जो इसे यात्रियों के लिए और भी आरामदायक बनाएगा. डैशबोर्ड में अन्य नई किआ कारों के डिज़ाइन एलिमेंट्स होने की उम्मीद है, जैसे कि सिंगल बेज़ल के साथ ट्विन फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले, एक लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन और सेंटर कंसोल पर फ़िज़िकल स्विचगियर का कम इस्तेमाल, जो इसे एक साफ़-सुथरे और न्यूनतम लुक देता है.

New Kia Seltos Spotted Testing 4

फीचर्स की बात करें तो, किआ अपनी नई एसयूवी में मौजूदा मॉडल के कई फीचर्स शामिल कर सकती है, जिसमें कनेक्टेड कार फीचर्स, ADAS तकनीक, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और भी बहुत कुछ शामिल है. नए मॉडल में और भी व्यापक कनेक्टेड फंक्शन और ADAS फीचर्स, पावर्ड को-ड्राइवर सीट और भी बहुत कुछ के साथ फीचर्स का विस्तार किया जा सकता है.

New Kia Seltos Spotted Testing 1

पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, नई पीढ़ी की इस एसयूवी में भारतीय बाजार के लिए पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प बरकरार रहने की संभावना है, हालाँकि बड़ी खबर यह है कि भारतीय बाजार में हाइब्रिड पावरट्रेन की शुरुआत हो सकती है. किआ ने अप्रैल 2025 में अपने वार्षिक निवेशक दिवस पर पुष्टि की थी कि सेल्टॉस हाइब्रिड पर काम चल रहा है, साथ ही भारत में हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की योजना का भी खुलासा किया था. उस समय कंपनी ने 2030 तक भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने की योजना का खुलासा किया था.

 

जहां तक ​​भारत में लॉन्च की बात है, तो उम्मीद है कि नई पीढ़ी की सेल्टॉस को आधिकारिक तौर पर 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और इस एसयूवी का निर्माण भी अपने पिछले मॉडल की तरह स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.

# Kia Seltos# Kia Seltos SUV# New Kia Seltos# Next-gen Kia Seltos# cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

किया नई सेल्टोस पर अधिक शोध

किया नई सेल्टोस

किया नई सेल्टोस

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 15 - 21 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Feb 16, 2026

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
    नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
  • कोरियाई कार निर्माता की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी अब भारतीय बाजार में नहीं बेची जाएगी.
    ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटी कंपनी की सबसे महंगी कार
  • वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III मानदंड लागू कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-V डीजल नहीं चलाया जा सकता.
    प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
  • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
    नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
  • कोरियाई कार निर्माता की प्रमुख पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी अब भारतीय बाजार में नहीं बेची जाएगी.
    ह्यून्दे ने भारत में बंद की टूसॉन की बिक्री, वेबसाइट से हटी कंपनी की सबसे महंगी कार
  • वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III मानदंड लागू कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में BS-III पेट्रोल और BS-V डीजल नहीं चलाया जा सकता.
    प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश