किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया

किआ इंडिया लचीली सीटिंग और फ़ीचर विकल्पों की बढ़ती ग्राहक माँग को पूरा करने के लिए अपनी नई कारेंज क्लैविस लाइनअप का विस्तार कर रही है. कोरियाई कार निर्माता ने नए HTK+ (O) और HTX(O) ट्रिम पेश किए हैं, जिनमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों पावरट्रेन के लिए छह-सीटर वैरिएंट शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

नए बदलावों में HTK+ (O) ट्रिम शामिल है जो मौजूदा HTK+ और HTX वेरिएंट के बीच स्थित है, और HTX(O) ट्रिम 6 और 7-सीट लेआउट के साथ उपलब्ध है. इससे खरीदारों को सीधे टॉप-एंड मॉडल पर जाने के बिना ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. नए वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन पहले की तरह ही हैं.

HTK+ टर्बो-पेट्रोल 6-सीटर की कीमत रु.16.28 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर टॉप HTX(O) ट्रिम्स के लिए रु.19.26 लाख तक जाती है. किआ इंडिया का कहना है कि यह अपडेट ग्राहकों की प्रतिक्रिया का सीधा जवाब है, जिसमें दोनों ईंधन विकल्पों में प्रीमियम मिड-वेरिएंट और सिक्स-सीट कॉन्फ़िगरेशन की बढ़ती मांग दिखाई गई है.

अतिरिक्त वेरिएंट के साथ, किआ कारेंज क्लैविस को उन खरीदारों के लिए अधिक सुलभ बना रही है जो लचीलेपन और आराम की तलाश में हैं, और उन्हें सबसे महंगे वैरिएंट प्राप्त करने के लिए अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है.