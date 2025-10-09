किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया

किआ इंडिया ने कारेंज लाइनअप को नए HTK+ और HTX(O) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल ऑटोमैटिक ट्रिम्स में छह-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • किआ ने कारेंज लाइनअप में नए HTK+ (O) और HTX(O) ट्रिम पेश किए हैं
  • 6-सीटर वैरिएंट अब टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध हैं
  • कीमतें रु.16.28 लाख से रु.19.26 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं

किआ इंडिया लचीली सीटिंग और फ़ीचर विकल्पों की बढ़ती ग्राहक माँग को पूरा करने के लिए अपनी नई कारेंज क्लैविस लाइनअप का विस्तार कर रही है. कोरियाई कार निर्माता ने नए HTK+ (O) और HTX(O) ट्रिम पेश किए हैं, जिनमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों पावरट्रेन के लिए छह-सीटर वैरिएंट शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

Kia Carens Clavis web 33

नए बदलावों में HTK+ (O) ट्रिम शामिल है जो मौजूदा HTK+ और HTX वेरिएंट के बीच स्थित है, और HTX(O) ट्रिम 6 और 7-सीट लेआउट के साथ उपलब्ध है. इससे खरीदारों को सीधे टॉप-एंड मॉडल पर जाने के बिना ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. नए वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन पहले की तरह ही हैं.

Kia Carens Clavis web 16

HTK+ टर्बो-पेट्रोल 6-सीटर की कीमत रु.16.28 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर टॉप HTX(O) ट्रिम्स के लिए रु.19.26 लाख तक जाती है. किआ इंडिया का कहना है कि यह अपडेट ग्राहकों की प्रतिक्रिया का सीधा जवाब है, जिसमें दोनों ईंधन विकल्पों में प्रीमियम मिड-वेरिएंट और सिक्स-सीट कॉन्फ़िगरेशन की बढ़ती मांग दिखाई गई है.

 

अतिरिक्त वेरिएंट के साथ, किआ कारेंज क्लैविस को उन खरीदारों के लिए अधिक सुलभ बना रही है जो लचीलेपन और आराम की तलाश में हैं, और उन्हें सबसे महंगे वैरिएंट प्राप्त करने के लिए अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है.

# kia cars# kia india cars# kia new cars# kia new car# kia clavis# kia clavis india# kia carens# kia carens clavis india# kia carens clavis# cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2025 थार में रॉक्स से प्रेरित एक बड़ा कैबिन बदलाव, नए रंग और अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं. अपडेटेड थार में क्या नया है और क्या नहीं, आइए जानते हैं.
    2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
  • शीर्ष डीलर निकाय ने बताया कि सितंबर 2025 में पहले तीन सप्ताह में मंदी रहेगी, इसके बाद नवरात्रि और जीएसटी 2.0 मूल्य कटौती लागू होने के कारण मांग में नाटकीय वृद्धि होगी.
    GST 2.0 और नवरात्रि के कारण सितंबर 2025 में ऑटो बिक्री में आया 5% का उछाल
  • वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मर्सिडीज-बेंज ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालांकि, मुख्य बात यह थी कि कंपनी ने नवरात्रि के केवल 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं.
    मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं
  • बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
    निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च
  • कारएंडबाइक को मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग विंडो खुलने के पहले ही दिन स्कोडा को इस शानदार सेडान के लिए 100 से अधिक प्री-बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं.
    स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
  • 2025 थार में रॉक्स से प्रेरित एक बड़ा कैबिन बदलाव, नए रंग और अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं. अपडेटेड थार में क्या नया है और क्या नहीं, आइए जानते हैं.
    2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
  • शीर्ष डीलर निकाय ने बताया कि सितंबर 2025 में पहले तीन सप्ताह में मंदी रहेगी, इसके बाद नवरात्रि और जीएसटी 2.0 मूल्य कटौती लागू होने के कारण मांग में नाटकीय वृद्धि होगी.
    GST 2.0 और नवरात्रि के कारण सितंबर 2025 में ऑटो बिक्री में आया 5% का उछाल
  • वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मर्सिडीज-बेंज ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालांकि, मुख्य बात यह थी कि कंपनी ने नवरात्रि के केवल 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं.
    मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं
  • बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
    निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च
  • कारएंडबाइक को मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग विंडो खुलने के पहले ही दिन स्कोडा को इस शानदार सेडान के लिए 100 से अधिक प्री-बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं.
    स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया