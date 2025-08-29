किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 29, 2025
हाइलाइट्स
- किआ सिरोस ईवी भारत में देखी गई
- यह पेट्रोल वैरिएंट जैसी ही दिखती है
- इस साल के अंत में इसके पेश होने की संभावना है
किआ सिरोस ईवी को पहली बार भारतीय सड़कों पर देखा गया है, कुछ ही हफ़्तों पहले इसे विदेशों में चार्जिंग पर देखा गया था. इस ढके हुए टेस्टिंग मॉडल को एक चार्जिंग स्टेशन पर कैमरे में कैद किया गया, जो एमजी विंडसर ईवी के बगल में खड़ा था. किआ ने इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, भारत में सिरोस का पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाला वैरिएंट लॉन्च किया था. देखने में, यह ईवी टैस्टिंग मॉडल लगभग पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही दिखता है.
दिखने में, सिरोस ईवी में पेट्रोल-डीज़ल मॉडल का बॉक्सी सिल्हूट और टॉलबॉय स्टांस बरकरार है. टेस्टिंग गाड़ी में पेट्रोल वैरिएंट वाले ही अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और पीछे की विंडस्क्रीन के दोनों ओर L-आकार की टेललाइट्स लगी हैं, साथ ही पीछे के बंपर में अतिरिक्त लाइटिंग भी लगी है. इसके अलावा, पिछली स्पाई तस्वीरों में चार्जिंग पोर्ट को आगे के बाएँ फेंडर पर स्थित दिखाया गया है.
यह भी पढ़ें: किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र
कैबिन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन EV वर्ज़न में पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही लेआउट मिलने की संभावना है. फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 30-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और स्लाइड, रिक्लाइन और वेंटिलेशन वाली रियर सीटें समेत सभी फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है.
उम्मीद है कि सिरोस ईवी, कारेंज क्लैविस ईवी के साथ अपना रनिंग गियर साझा करेगी, जो खुद क्रेटा इलेक्ट्रिक से प्रेरित है. इसमें आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलने की संभावना है, जिसे 42 kWh या 51.4 kWh के बैटरी पैक के साथ जोड़ा जाएगा. अगर सही अनुमान लगाया जाए, तो सिरोस ईवी एक बार चार्ज करने पर 490 किमी तक की रेंज देने का दावा किया जा सकता है.
लॉन्च होने के बाद, सिरोस ईवी भारत में किआ की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक पेशकश बन जाएगी. इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और अन्य इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसी प्रतिद्वंद्वियों से होगा.
