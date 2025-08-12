किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 12, 2025
हाइलाइट्स
- किआ सिरोस ईवी को चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया
- यह पेट्रोल मॉडल जैसी ही दिखती है
- इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की संभावना है
किआ सिरोस ईवी को पहली बार पूरी तरह से कवर में, एक चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया है. इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, किआ ने भारतीय बाज़ार में सिरोस का इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मॉडल लॉन्च किया था. दिखने में, इस इलेक्ट्रिक वैरिएंट के अपने पेट्रोल मॉडल से काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, बस एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें आगे के बाएँ फेंडर पर एक चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया है.
यह भी पढ़ें: किआ कारेंज क्लैविस ईवी: वैरिएंट की जानकारी
कारेंज क्लैविस पेट्रोल और ईवी की तरह, सिरोस ईवी का डिज़ाइन भी अपने पेट्रोल मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है. इसमें वही बॉक्सी सिल्हूट और टॉलबॉय आकार बरकरार रहेगा, हालाँकि हमें इसके बाहरी डिज़ाइन में कुछ ईवी-खास बदलावों की उम्मीद है. टैस्ट मॉडल में भी ICE मॉडल जैसा ही अलॉय व्हील डिज़ाइन दिखाई दे रहा है. पीछे की तरफ, ईवी में पिछली विंडस्क्रीन के किनारों पर एल-आकार की टेललाइट्स लगे रहने की संभावना है, साथ ही बम्पर के निचले हिस्से में अतिरिक्त लाइटिंग एलिमेंट्स भी लगे होंगे.
कैबिन भी पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है. इसमें 30-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले समेत कई सारे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, इसमें लेवल 2 ADAS, स्लाइडिंग और रिक्लाइन वाली रियर सीटें, और वेंटिलेशन फंक्शन (इस सेगमेंट में पहली बार), पैनोरमिक सनरूफ और भी कई टेक्नोलॉजी होने की उम्मीद है.
पावरट्रेन की बात करें तो, सिरोस ईवी में कारेंज क्लैविस ईवी के साथ ही चलने की उम्मीद है, जो खुद ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक से प्रेरित है. अगर सही है, तो इस सेटअप में एक फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है जो 42 kWh या उससे बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ जुड़ा है. एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 490 किमी तक होने का दावा किया गया है.
लॉन्च होने के बाद, सिरोस ईवी भारतीय बाज़ार में किआ की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी. इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और इस सेगमेंट की अन्य प्रतिस्पर्धी कारों से होगा. सिरोस ईवी के इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 20 Lakh
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.52 - 12.92 Lakh
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.19 - 20.35 Lakh
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 63.9 Lakh
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.9 Lakh
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 Crore
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 21.5 Lakh
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.49 Lakh
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 9 - 17.8 Lakh
अपकमिंग कार्स
- विनफ़ास्ट वीएफ7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.19 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.9 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स