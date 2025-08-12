किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र

किआ सिरोस ईवी को पहली बार पूरी तरह से कवर में, एक चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया है. इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, किआ ने भारतीय बाज़ार में सिरोस का इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) मॉडल लॉन्च किया था. दिखने में, इस इलेक्ट्रिक वैरिएंट के अपने पेट्रोल मॉडल से काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है, बस एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें आगे के बाएँ फेंडर पर एक चार्जिंग पोर्ट जोड़ा गया है.

कारेंज क्लैविस पेट्रोल और ईवी की तरह, सिरोस ईवी का डिज़ाइन भी अपने पेट्रोल मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है. इसमें वही बॉक्सी सिल्हूट और टॉलबॉय आकार बरकरार रहेगा, हालाँकि हमें इसके बाहरी डिज़ाइन में कुछ ईवी-खास बदलावों की उम्मीद है. टैस्ट मॉडल में भी ICE मॉडल जैसा ही अलॉय व्हील डिज़ाइन दिखाई दे रहा है. पीछे की तरफ, ईवी में पिछली विंडस्क्रीन के किनारों पर एल-आकार की टेललाइट्स लगे रहने की संभावना है, साथ ही बम्पर के निचले हिस्से में अतिरिक्त लाइटिंग एलिमेंट्स भी लगे होंगे.

कैबिन भी पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है. इसमें 30-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले समेत कई सारे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, इसमें लेवल 2 ADAS, स्लाइडिंग और रिक्लाइन वाली रियर सीटें, और वेंटिलेशन फंक्शन (इस सेगमेंट में पहली बार), पैनोरमिक सनरूफ और भी कई टेक्नोलॉजी होने की उम्मीद है.

पावरट्रेन की बात करें तो, सिरोस ईवी में कारेंज क्लैविस ईवी के साथ ही चलने की उम्मीद है, जो खुद ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक से प्रेरित है. अगर सही है, तो इस सेटअप में एक फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है जो 42 kWh या उससे बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ जुड़ा है. एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 490 किमी तक होने का दावा किया गया है.

लॉन्च होने के बाद, सिरोस ईवी भारतीय बाज़ार में किआ की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी. इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और इस सेगमेंट की अन्य प्रतिस्पर्धी कारों से होगा. सिरोस ईवी के इस साल के अंत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है.