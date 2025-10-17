टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध

इस त्योहारी सीज़न में, टोयोटा ने अर्बन क्रूज़र हाइराइडर के लिए एक लिमिटेड एडिशन पैकेज लॉन्च किया है. एयरो एडिशन नाम का यह नया एक्सेसरी किट इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध होगा. इस स्टाइलिंग पैकेज में हायराइडर के लुक को निखारने के लिए कई एक्सेसरीज़ शामिल हैं. यह चार रंगों - सफ़ेद, सिल्वर, काला और लाल - में उपलब्ध होगा.

नई एक्सेसरी किट कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट के साथ पेश की जाएगी.

एयरो एडिशन के बाहरी स्टाइलिंग किट में एक नया, बोल्ड फ्रंट स्पॉइलर, एक स्पोर्टी रियर स्पॉइलर और नए साइड स्कर्ट शामिल हैं जो हायराइडर को एक प्रीमियम टच देते हैं. एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज एक्सेसरीज़ रु.31,999 की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं और देश भर के सभी टोयोटा डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी.

इसकी कीमत रु.10.99 लाख से शुरू होकर रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

टोयोटा हायराइडर लगभग 5 प्रमुख वैरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन इंजन विकल्पों, ट्रांसमिशन विकल्पों और ईंधन प्रकारों (पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी) के आधार पर, आप इस एसयूवी को 21 अलग-अलग वैरिएंट में खरीद सकते हैं. इसकी कीमत रु.10.99 लाख से शुरू होकर रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. एयरो एडिशन किट के लिए रु.31,999 अतिरिक्त हैं.

हायराइडर 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है. इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम वाला 1.5-लीटर इंजन भी है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट और हायब्रिड मॉडल के लिए ई-सीवीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.