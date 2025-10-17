पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध

अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 17, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • अर्बन क्रूज़र हाइराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
  • यह खास स्टाइलिंग पैक एसयूवी के किसी भी वैरिएंट के साथ उपलब्ध है
  • हायराइडर की कीमत रु.10.99 लाख से रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है

इस त्योहारी सीज़न में, टोयोटा ने अर्बन क्रूज़र हाइराइडर के लिए एक लिमिटेड एडिशन पैकेज लॉन्च किया है. एयरो एडिशन नाम का यह नया एक्सेसरी किट इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध होगा. इस स्टाइलिंग पैकेज में हायराइडर के लुक को निखारने के लिए कई एक्सेसरीज़ शामिल हैं. यह चार रंगों - सफ़ेद, सिल्वर, काला और लाल - में उपलब्ध होगा.

 

यह भी पढ़ें: 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन त्योहारी सीजन के लिए हुआ लॉन्च

Urban Cruiser Hyryder LT 10

नई एक्सेसरी किट कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी वेरिएंट के साथ पेश की जाएगी.

 

एयरो एडिशन के बाहरी स्टाइलिंग किट में एक नया, बोल्ड फ्रंट स्पॉइलर, एक स्पोर्टी रियर स्पॉइलर और नए साइड स्कर्ट शामिल हैं जो हायराइडर को एक प्रीमियम टच देते हैं. एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज एक्सेसरीज़ रु.31,999 की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं और देश भर के सभी टोयोटा डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी.

DT HYRYDER Static White

 

इसकी कीमत रु.10.99 लाख से शुरू होकर रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

 

टोयोटा हायराइडर लगभग 5 प्रमुख वैरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन इंजन विकल्पों, ट्रांसमिशन विकल्पों और ईंधन प्रकारों (पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी) के आधार पर, आप इस एसयूवी को 21 अलग-अलग वैरिएंट में खरीद सकते हैं. इसकी कीमत रु.10.99 लाख से शुरू होकर रु.19.76 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. एयरो एडिशन किट के लिए रु.31,999 अतिरिक्त हैं.

 

हायराइडर 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध है. इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम वाला 1.5-लीटर इंजन भी है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट और हायब्रिड मॉडल के लिए ई-सीवीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.

# Toyota Urban Cruiser Hyryder# Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition# Toyota Hyryder Aero Edition# Toyota Hyryder# Toyota India# SUV# Family SUV# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
    टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
