2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन त्योहारी सीजन के लिए हुआ लॉन्च

त्योहारों के मौसम के बीच टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया एडिशन लॉन्च हो गया है. फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन 2025 मॉडल वर्ष में कई बाहरी और आंतरिक बदलावों के साथ वापसी कर रहा है और पहले की तरह, इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है. हालाँकि टोयोटा ने आधिकारिक तौर पर कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह अपने मूल वेरिएंट की तुलना में थोड़ी महंगी होगी.

2024 एडिशन की तुलना में, 2025 लीडर एडिशन में क्रोम एक्सेंट के साथ एक बदला हुआ मेश-स्टाइल ग्रिल और बंपर के बेस पर एक नया फ्रंट स्पॉइलर दिया गया है. निचले बंपर पर भी ज़्यादा क्रोम गार्निश है. पहले की तरह, फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में ब्लैक-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स हैं. इसमें डुअल-टोन ब्लैक रूफ और अपनी अलग पहचान के लिए सिग्नेचर हुड एम्बलम भी है. यह चार रंगों - सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध है.

कैबिन की बात करें तो, 2025 लीडर एडिशन में नया डुअल-टोन ब्लैक और मैरून अपहोल्स्ट्री फ़िनिश दिया गया है. फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें पहले की तरह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही अब इसमें नए स्मार्ट ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर और इल्युमिनेटेड स्कफ़ प्लेट्स भी दिए गए हैं.

फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन केवल 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो 210 बीएचपी और 500 एनएम तक का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी के केवल 4x2 वेरिएंट के साथ उपलब्ध है.

इस नये वैरिएंट के लिए बुकिंग अब शुरू हो गयी है.