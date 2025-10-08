पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन त्योहारी सीजन के लिए हुआ लॉन्च

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में अंदर और बाहर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें नई ग्रिल, स्पॉइलर, चमकदार काले अलॉय और नई डुअल टोन सीटें शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 8, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • लीडर एडिशन एसयूवी के 4x2 वैरिएंट के साथ उपलब्ध है
  • यह एडिशन केवल डीजल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है
  • यह 4 रंगों में उपलब्ध है

त्योहारों के मौसम के बीच टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया एडिशन लॉन्च हो गया है. फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन 2025 मॉडल वर्ष में कई बाहरी और आंतरिक बदलावों के साथ वापसी कर रहा है और पहले की तरह, इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है. हालाँकि टोयोटा ने आधिकारिक तौर पर कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह अपने मूल वेरिएंट की तुलना में थोड़ी महंगी होगी.

 

2024 एडिशन की तुलना में, 2025 लीडर एडिशन में क्रोम एक्सेंट के साथ एक बदला हुआ मेश-स्टाइल ग्रिल और बंपर के बेस पर एक नया फ्रंट स्पॉइलर दिया गया है. निचले बंपर पर भी ज़्यादा क्रोम गार्निश है. पहले की तरह, फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में ब्लैक-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स हैं. इसमें डुअल-टोन ब्लैक रूफ और अपनी अलग पहचान के लिए सिग्नेचर हुड एम्बलम भी है. यह चार रंगों - सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री अगस्त 2025: घरेलू बिक्री में टाटा ने महिंद्रा को पछाड़ा; टोयोटा, एमजी की बिक्री में हुई वृद्धि

 

कैबिन की बात करें तो, 2025 लीडर एडिशन में नया डुअल-टोन ब्लैक और मैरून अपहोल्स्ट्री फ़िनिश दिया गया है. फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें पहले की तरह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही अब इसमें नए स्मार्ट ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर और इल्युमिनेटेड स्कफ़ प्लेट्स भी दिए गए हैं.

 

फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन केवल 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो 210 बीएचपी और 500 एनएम तक का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी के केवल 4x2 वेरिएंट के साथ उपलब्ध है.

 

इस नये वैरिएंट के लिए बुकिंग अब शुरू हो गयी है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 2025 थार में रॉक्स से प्रेरित एक बड़ा कैबिन बदलाव, नए रंग और अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं. अपडेटेड थार में क्या नया है और क्या नहीं, आइए जानते हैं.
    2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
  • शीर्ष डीलर निकाय ने बताया कि सितंबर 2025 में पहले तीन सप्ताह में मंदी रहेगी, इसके बाद नवरात्रि और जीएसटी 2.0 मूल्य कटौती लागू होने के कारण मांग में नाटकीय वृद्धि होगी.
    GST 2.0 और नवरात्रि के कारण सितंबर 2025 में ऑटो बिक्री में आया 5% का उछाल
  • वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में मर्सिडीज-बेंज ने 5119 यूनिट्स बेचीं, हालांकि, मुख्य बात यह थी कि कंपनी ने नवरात्रि के केवल 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं.
    मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सर्वश्रेष्ठ तिमाही बिक्री दर्ज की, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लगभग 2500 यूनिट्स बिकीं
  • बॉक्सी सी-एसयूवी का लक्ष्य क्रेटा सेगमेंट में आना है और यह भारत के लिए आगामी नई डस्टर के साथ अपनी कई चीज़ें साझा करेगी.
    निसान की डस्टर-आधारित एसयूवी का नाम होगा Tekton, 2026 के मध्य में हो सकती है लॉन्च
  • कारएंडबाइक को मिली जानकारी के अनुसार, बुकिंग विंडो खुलने के पहले ही दिन स्कोडा को इस शानदार सेडान के लिए 100 से अधिक प्री-बुकिंग प्राप्त हो चुकी हैं.
    स्कोडा ऑक्टेविया RS की रु.2.50 लाख में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
