ऑटो बिक्री अगस्त 2025: घरेलू बिक्री में टाटा ने महिंद्रा को पछाड़ा; टोयोटा, एमजी की बिक्री में हुई वृद्धि

यहां भारत में कार निर्माताओं के ब्रांड-वार बिक्री प्रदर्शन पर एक नजर डाली गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 1, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा मोटर्स ने घरेलू बिक्री में महिंद्रा को पीछे छोड़ा
  • टाटा ने 8,540 कारों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री दर्ज की
  • एमजी ने विंडसर इलेक्ट्रिक वाहन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की

अगस्त 2025 कार निर्माताओं के लिए मिला-जुला रहने वाला है, जहाँ ब्रांड्स की बिक्री में बढ़ोतरी और महीने-दर-महीने गिरावट का मिश्रण देखने को मिल रहा है. महिंद्रा जैसे कुछ ब्रांडों ने खुलासा किया है कि उन्होंने डीलरों से सामान भेजना कम कर दिया है क्योंकि वे GST दरों में बदलाव की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका असर सभी कार निर्माताओं पर पड़ेगा. आइए नज़र डालते हैं कि इन कार कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है.

 

टोयोटा

Toyota Hyryder web 21

टोयोटा इंडिया ने अगस्त महीने में साल-दर-साल आधार पर बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और इस दौरान कुल 34,236 कारों की बिक्री हुई. अगस्त 2024 में कुल बिक्री 30,879 कारों की बिक्री रही. घरेलू बाजार में बिक्री 29,302 वाहन रही, जबकि निर्यात 4,934 वाहन रहा.

 

यह भी पढ़ें: E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

 

अगस्त में बिक्री जुलाई 2025 की तुलना में भी ज़्यादा रही, जब कंपनी ने 32,575 वाहनों की कुल बिक्री दर्ज की थी. घरेलू बाजार में बिक्री 29,159 वाहनों की रही - जो मामूली रूप से कम है, जबकि जुलाई में निर्यात 3,416 वाहनों का रहा.

 

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स

MG Windsor web 1

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने अगस्त 2025 में कुल 6,578 कारों की बिक्री दर्ज की, जो कंपनी की एक महीने में सबसे ज़्यादा है. कंपनी ने बताया कि यह अगस्त 2024 की तुलना में 52 प्रतिशत की वृद्धि है, जब उसने 4,323 कारें बेची थीं. हालाँकि, बिक्री जुलाई 2025 (6,678 इकाइयों) की तुलना में थोड़ी कम रही.

 

अलग-अलग मॉडलों की बात करें तो, एमजी ने कहा कि विंडसर ईवी की बिक्री जुलाई 2025 की तुलना में 5 प्रतिशत बढ़ी है, जो किसी भी महीने में उसकी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री है. इसी तरह, कंपनी ने बताया कि उसने छोटे आकार के कॉमेट ईवी की माँग में भी वृद्धि देखी है और इसकी बिक्री में भी महीने-दर-महीने 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालाँकि, कंपनी ने दोनों ईवी की अलग-अलग बिक्री के आँकड़े नहीं दिए.

 

टाटा मोटर्स

Tata Harrier ev image 1

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, और 43,315 कारें बेचीं, जो पिछले साल की 44,486 कारों से कम है. घरेलू बाजार में बिक्री 41,001 वाहन रही, जिससे कार निर्माता अपनी प्रतिद्वंद्वी महिंद्रा से आगे निकल गया, जिसने 39,399 कारों की घरेलू बिक्री दर्ज की. इस बीच, निर्यात 2,314 कारों का रहा, जो पिछले साल की 344 कारों से 573 प्रतिशत अधिक है.

 

टाटा मोटर्स ने यह भी बताया कि अगस्त महीना उसके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा, जिसमें भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल 8,540 कारें बिकीं - जो अगस्त 2024 की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है.

 

जुलाई 2025 की तुलना में मासिक आधार पर बिक्री में सुधार देखा गया, जब कार निर्माता ने कुल 40,175 यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की। जुलाई में घरेलू बिक्री 39,521 यूनिट रही.

 

महिंद्रा

Mahindra XEV 9 E 14 44e9e05c88

महिंद्रा ने भारतीय बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज की और 39,399 वाहन बेचे. यह मासिक आधार पर भी उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है, क्योंकि कार निर्माता ने जुलाई 2025 में भारतीय बाजार में 49,871 वाहन बेचे. अगस्त 2025 में निर्यात सहित कुल यात्री वाहनों की बिक्री 40,846 वाहन रही.

 

ब्रांड के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, एमएंडएम लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "जीएसटी की अंतिम घोषणा के करीब आने के साथ, हमने अपने डीलरों द्वारा रखे जा रहे स्टॉक को कम करने के लिए थोक बिलिंग को कम करने का जानबूझकर फैसला किया है. हम GST के युक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो त्योहारी सीज़न में मांग को बढ़ाने में सहायक होगा."

 

ह्यून्दे

Creta N Line 5

ह्यून्दे ने अगस्त 2025 में 44,001 कारों की घरेलू बिक्री के साथ यात्री वाहन बाजार में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जो पिछले साल इसी महीने में 49,525 कारों से कम है. इस बीच, निर्यात 13,650 कारों से बढ़कर 16,500 कारों पर पहुँच गया. इस महीने कुल बिक्री 60,501 कारों की रही.

 

जुलाई 2025 की तुलना में मासिक बिक्री में मामूली सुधार हुआ - 60,073 यूनिट से बढ़कर. जुलाई में घरेलू बिक्री 42,973 यूनिट रही, जबकि निर्यात 15,550 यूनिट रहा.

 

मारुति सुजुकी

Maruti Grand Vitara Zeta

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी भी घाटे में रही. घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त 2024 में 1,43,075 वाहनों से घटकर अगस्त 2025 में 1,31,278 वाहन रह गई. कार निर्माता ने सभी श्रेणियों में बिक्री में गिरावट दर्ज की, छोटी कारों (मिनी और कॉम्पैक्ट) की बिक्री पिछले साल की 68,699 वाहनों से घटकर 66,450 वाहन रह गई. सियाज़ की बिक्री लगातार एक महीने तक शून्य रही, जबकि यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 62,684 वाहनों से घटकर 54,043 वाहन रह गई. ईको वैन की बिक्री पिछले साल की 10,985 वाहनों की तुलना में मामूली रूप से घटकर 10,785 वाहन रह गई.

 

सुपर कैरी की बिक्री 2,772 वाहन रही, जो पिछले साल की 2,495 वाहन से ज़्यादा है. अन्य OEM को बिक्री भी पिछले साल की 10,209 वाहनों की तुलना में 10,095 वाहन पर अपेक्षाकृत स्थिर रही. अगस्त 2025 तक निर्यात 36,538 वाहन रहा.

