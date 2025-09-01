E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
प्रकाशित सितंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- SIAM ने कहा है कि E20 मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के बावजूद सभी मौजूदा वारंटी मान्य रहेंगी
- भारत 2025 में केवल E20 मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा
- वाहन मालिक पुराने, गैर-E20 मानकों वाले वाहनों की लंबे समय में विश्वसनीयता, वारंटी और बीमा को लेकर चिंतित हैं
ARAI और FIPI के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने ई20 मिश्रित ईंधन अपनाने को लेकर वाहन मालिकों की कुछ चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सियाम के प्रवक्ता ने कहा कि वाहनों की वारंटी और बीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और मौजूदा वाहनों के सभी वारंटी दावों का सम्मान किया जाएगा.
भारत 2025 तक पूरी तरह से E20 मिश्रित पेट्रोल पर स्विच कर चुका है, जिससे वाहन मालिकों के बीच कई चिंताएँ पैदा हो गई हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि कई ब्रांडों ने पिछले दो सालों में अपनी कारों के लिए E20 मानकों की घोषणा ही की है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि पुराने गैर-E20 मानकों वाले वाहन, जिनमें से कुछ दो साल से भी कम पुराने हैं, गैर-निर्दिष्ट ईंधन के इस्तेमाल से चुनौतियों का सामना करेंगे, साथ ही अनुचित ईंधन के इस्तेमाल के कारण वारंटी और इंश्योरेंस दावों को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा.
सियाम का यह कहना कि इंश्योरेंस और वारंटी का सम्मान जारी रहेगा, वाहन मालिकों, खासकर गैर-ई20 मानकों वाले वाहनों के लिए कुछ राहत की बात होनी चाहिए. सियाम का यह बयान पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अगस्त में दिए गए उस बयान के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों की वारंटी और इंश्योरेंस रद्द नहीं होगा.
E20 मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने को वाहन मालिकों के बीच काफी संशय की स्थिति रही है, क्योंकि गैर-E20-अनुपालक वाहनों के लंबे समय तक उपयोग की अनिश्चितता, वाहनों के माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के लिए विकल्पों की कमी जैसी चिंताएँ हैं. सरकार द्वारा केवल E20-मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँच गया है, जहाँ सभी ईंधन स्टेशनों पर केवल E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने के निर्णय को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में पेट्रोल स्टेशनों पर गैर-E20 मिश्रित पेट्रोल विकल्प उपलब्ध कराने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से होने वाले लागत लाभों को कम ईंधन कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की माँग की गई है.
