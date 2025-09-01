पत्रिकायूज़्ड कार्स
E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 1, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • SIAM ने कहा है कि E20 मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के बावजूद सभी मौजूदा वारंटी मान्य रहेंगी
  • भारत 2025 में केवल E20 मिश्रित पेट्रोल ही मिलेगा
  • वाहन मालिक पुराने, गैर-E20 मानकों वाले वाहनों की लंबे समय में विश्वसनीयता, वारंटी और बीमा को लेकर चिंतित हैं

ARAI और FIPI के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने ई20 मिश्रित ईंधन अपनाने को लेकर वाहन मालिकों की कुछ चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सियाम के प्रवक्ता ने कहा कि वाहनों की वारंटी और बीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और मौजूदा वाहनों के सभी वारंटी दावों का सम्मान किया जाएगा.

E20 pump

भारत 2025 तक पूरी तरह से E20 मिश्रित पेट्रोल पर स्विच कर चुका है, जिससे वाहन मालिकों के बीच कई चिंताएँ पैदा हो गई हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि कई ब्रांडों ने पिछले दो सालों में अपनी कारों के लिए E20 मानकों की घोषणा ही की है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि पुराने गैर-E20 मानकों वाले वाहन, जिनमें से कुछ दो साल से भी कम पुराने हैं, गैर-निर्दिष्ट ईंधन के इस्तेमाल से चुनौतियों का सामना करेंगे, साथ ही अनुचित ईंधन के इस्तेमाल के कारण वारंटी और इंश्योरेंस दावों को भी अस्वीकार कर दिया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: 2025 एथर 450 एपेक्स में क्रूज़ कंट्रोल का विकल्प मिला

 

सियाम का यह कहना कि इंश्योरेंस और वारंटी का सम्मान जारी रहेगा, वाहन मालिकों, खासकर गैर-ई20 मानकों वाले वाहनों के लिए कुछ राहत की बात होनी चाहिए. सियाम का यह बयान पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अगस्त में दिए गए उस बयान के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों की वारंटी और इंश्योरेंस रद्द नहीं होगा.

E20 fuel

E20 मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने को वाहन मालिकों के बीच काफी संशय की स्थिति रही है, क्योंकि गैर-E20-अनुपालक वाहनों के लंबे समय तक उपयोग की अनिश्चितता, वाहनों के माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के लिए विकल्पों की कमी जैसी चिंताएँ हैं. सरकार द्वारा केवल E20-मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँच गया है, जहाँ सभी ईंधन स्टेशनों पर केवल E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने के निर्णय को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में पेट्रोल स्टेशनों पर गैर-E20 मिश्रित पेट्रोल विकल्प उपलब्ध कराने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से होने वाले लागत लाभों को कम ईंधन कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की माँग की गई है.

  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होती है.
    किआ सिरोस ईवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  फेसलिफ्टेड मॉडल Y के परफॉर्मेंस वैरिएंट में नया एडाप्टिव सस्पेंशन, बड़ा टचस्क्रीन और बड़े पहिये व टायर हैं, यह 3.3 सेकंड में 96 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी.
2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
    2026 टेस्ला मॉडल Y परफॉर्मेंस, 460 बीएचपी ताकत और 580 किमी की रेंज के साथ हुई पेश
  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
  टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
    दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव