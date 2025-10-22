यूट्यूबर समय रैना ने खरीदी बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर लग्जरी एमपीवी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 22, 2025
हाइलाइट्स
- यूट्यूबर समय रैना ने बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर एमपीवी खरीदी है
- वेलफायर एक 7 सीटर एमपीवी है, जो अपने लग्ज़री और आराम के लिए जानी जाती है
- वेलफायर की दूसरी रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटें भी हैं जिनमें पावर-रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और एक्सटेंडेबल ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट शामिल है
यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने इस त्यौहारी सीज़न को अपने और परिवार के लिए तब और खास बना दिया, जब उन्होंने धनतेरस के मौके पर अपने लिए एक लग्जरी एमपीवी खरीदी. समय अपनी नई काले रंग की टोयोटा वेलफायर की डिलेवरी लेने अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे. उन्होंने इस खास पल की कई फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ नई लग्ज़री सवारी की झलक साझा की है. तस्वीरों में यूट्यूबर को रु.1.22 करोड़ की (एक्स-शोरूम) कीमत वाली शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी के साथ देखा जा सकता है.
टोयोटा वेलफायर में 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 14-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 15-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम समेत कई फीचर्स मिलते हैं. यह टोयोटा एमपीवी लाजवाब आराम पेश करती है, जिसमें वन-टच पावर स्लाइडिंग रियर डोर, दूसरी रो की सीटों के लिए मसाज फंक्शन, डिटैचेबल कंट्रोल डिवाइस, वैनिटी मिरर से युक्त मल्टी-फंक्शन फोल्डेबल रोटरी ट्रे, मेमोरी सेटिंग्स वाली 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाला डुअल सनरूफ, 14 रंगों के विकल्पों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, और भी बहुत कुछ शामिल है.
यह भी पढ़ें: फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी
टोयोटा वेलफायर की दूसरी रो में दो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटें भी हैं जिनमें पावर-रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और एक्सटेंडेबल ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट शामिल हैं. ये सीटें हीटिंग, वेंटिलेशन और बिल्ट-इन मसाज फंक्शन से भी लैस हैं, जिन्हें सेंट्रल आर्मरेस्ट में लगे डुअल टचस्क्रीन पैनल के ज़रिए नियंत्रित किया जा सकता है, जो इस मामले में हटाने योग्य है.
2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, टोयोटा वेलफायर एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम से लैस है. यह इंजन लगभग 193 hp और 240 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसे e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. अपनी नई खरीदारी के साथ, समय रैना उन सितारों से सजी हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी है. कियारा आडवाणी, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कृति सनॉन और फहद फासिल जैसे बॉलीवुड के नाम पहले से ही इस खास क्लब का हिस्सा हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टोयोटा मॉडल्स
- टोयोटा फॉर्च्यूनरएक्स-शोरूम कीमत₹ 33.65 - 48.85 लाख
- टोयोटा इनोवा क्रिस्टाएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.1 - 25.37 लाख
- टोयोटा रुमियनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.44 - 13.62 लाख
- टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसरएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.21 - 12.06 लाख
- टोयोटा लैंड क्रूज़रएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.16 - 2.25 करोड़
- टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.95 - 19.76 लाख
- टोयोटा इनोवा हायक्रॉसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.06 - 30.93 लाख
- टोयोटा कैमरीएक्स-शोरूम कीमत₹ 47.48 - 47.62 लाख
- टोयोटा गलांज़ाएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.39 - 9.15 लाख
- टोयोटा वेल्लफायरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.3 करोड़
- टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 41.54 - 46.75 लाख
- टोयोटा हाइलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 28.02 - 35.37 लाख
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स