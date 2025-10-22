पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूट्यूबर समय रैना ने खरीदी बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर लग्जरी एमपीवी

यूट्यूबर समय रैना ने हाल ही में त्यौहारी सीज़न के दौरान अपने लिए बिल्कुल नई वेलफायर लग्ज़री एमपीवी को खरीदा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यूट्यूबर समय रैना ने बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर एमपीवी खरीदी है
  • वेलफायर एक 7 सीटर एमपीवी है, जो अपने लग्ज़री और आराम के लिए जानी जाती है
  • वेलफायर की दूसरी रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटें भी हैं जिनमें पावर-रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और एक्सटेंडेबल ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट शामिल है

यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने इस त्यौहारी सीज़न को अपने और परिवार के लिए तब और खास बना दिया, जब उन्होंने धनतेरस के मौके पर अपने लिए एक लग्जरी एमपीवी खरीदी. समय अपनी नई काले रंग की टोयोटा वेलफायर की डिलेवरी लेने अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे. उन्होंने इस खास पल की कई फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ नई लग्ज़री सवारी की झलक साझा की है. तस्वीरों में यूट्यूबर को रु.1.22 करोड़ की (एक्स-शोरूम) कीमत वाली शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी के साथ देखा जा सकता है.

Samay Raina 1

टोयोटा वेलफायर में 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 14-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 15-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम समेत कई फीचर्स मिलते हैं. यह टोयोटा एमपीवी लाजवाब आराम पेश करती है, जिसमें वन-टच पावर स्लाइडिंग रियर डोर, दूसरी रो की सीटों के लिए मसाज फंक्शन, डिटैचेबल कंट्रोल डिवाइस, वैनिटी मिरर से युक्त मल्टी-फंक्शन फोल्डेबल रोटरी ट्रे, मेमोरी सेटिंग्स वाली 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाला डुअल सनरूफ, 14 रंगों के विकल्पों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, और भी बहुत कुछ शामिल है.

 

यह भी पढ़ें: फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी

 

टोयोटा वेलफायर की दूसरी रो में दो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटें भी हैं जिनमें पावर-रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और एक्सटेंडेबल ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट शामिल हैं. ये सीटें हीटिंग, वेंटिलेशन और बिल्ट-इन मसाज फंक्शन से भी लैस हैं, जिन्हें सेंट्रल आर्मरेस्ट में लगे डुअल टचस्क्रीन पैनल के ज़रिए नियंत्रित किया जा सकता है, जो इस मामले में हटाने योग्य है.

 

2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, टोयोटा वेलफायर एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम से लैस है. यह इंजन लगभग 193 hp और 240 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसे e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. अपनी नई खरीदारी के साथ, समय रैना उन सितारों से सजी हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी है. कियारा आडवाणी, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कृति सनॉन और फहद फासिल जैसे बॉलीवुड के नाम पहले से ही इस खास क्लब का हिस्सा हैं.

# Toyota Vellfire# Toyota Vellfire Hybrid# Toyota Vellfire Luxury MPV# Toyota India# Luxury MPV# Toyota Vellfire Spacious Lounge# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
  • दो प्रीमियम लक्ज़री MPV, एक भारतीय बाज़ार में एक जाना-माना नाम है, और दूसरी ब्रांड की अब तक की सबसे महंगी पेशकश के रूप में आती है. कागज़ों पर इनका प्रदर्शन कैसा है? आइए एक नज़र डालते हैं.
    एमजी M9 बनाम टोयोटा वेलफायर, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमत की तुलना
  • फॉर्च्यूनर एसयूवी के एंट्री लेवल पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है.
    टोयोटा फॉर्च्यूनर, लीजेंडर की कीमतों में रु.68,000 तक की बढ़ोतरी हुई
