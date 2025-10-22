यूट्यूबर समय रैना ने खरीदी बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर लग्जरी एमपीवी

यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने इस त्यौहारी सीज़न को अपने और परिवार के लिए तब और खास बना दिया, जब उन्होंने धनतेरस के मौके पर अपने लिए एक लग्जरी एमपीवी खरीदी. समय अपनी नई काले रंग की टोयोटा वेलफायर की डिलेवरी लेने अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे. उन्होंने इस खास पल की कई फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ नई लग्ज़री सवारी की झलक साझा की है. तस्वीरों में यूट्यूबर को रु.1.22 करोड़ की (एक्स-शोरूम) कीमत वाली शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी के साथ देखा जा सकता है.

टोयोटा वेलफायर में 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 14-इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 15-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम समेत कई फीचर्स मिलते हैं. यह टोयोटा एमपीवी लाजवाब आराम पेश करती है, जिसमें वन-टच पावर स्लाइडिंग रियर डोर, दूसरी रो की सीटों के लिए मसाज फंक्शन, डिटैचेबल कंट्रोल डिवाइस, वैनिटी मिरर से युक्त मल्टी-फंक्शन फोल्डेबल रोटरी ट्रे, मेमोरी सेटिंग्स वाली 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाला डुअल सनरूफ, 14 रंगों के विकल्पों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, और भी बहुत कुछ शामिल है.

टोयोटा वेलफायर की दूसरी रो में दो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटें भी हैं जिनमें पावर-रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और एक्सटेंडेबल ओटोमन-स्टाइल लेग रेस्ट शामिल हैं. ये सीटें हीटिंग, वेंटिलेशन और बिल्ट-इन मसाज फंक्शन से भी लैस हैं, जिन्हें सेंट्रल आर्मरेस्ट में लगे डुअल टचस्क्रीन पैनल के ज़रिए नियंत्रित किया जा सकता है, जो इस मामले में हटाने योग्य है.

2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, टोयोटा वेलफायर एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम से लैस है. यह इंजन लगभग 193 hp और 240 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसे e-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. अपनी नई खरीदारी के साथ, समय रैना उन सितारों से सजी हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास शानदार टोयोटा वेलफायर एमपीवी है. कियारा आडवाणी, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कृति सनॉन और फहद फासिल जैसे बॉलीवुड के नाम पहले से ही इस खास क्लब का हिस्सा हैं.