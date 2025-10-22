पत्रिकायूज़्ड कार्स
फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी

फरहान अख्तर ने अपने लिए बिल्कुल नई मर्सिडीज़ मायबाक जीएलएस 600 को काले रंग में चुना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फरहान अख्तर ने बिल्कुल नई मर्सिडीज़ मायबाक जीएलएस 600 को खरीदा
  • मर्सिडीज़ मायबाक जीएलएस 600 कई फिल्मी हस्तियों की पहली पसंद है
  • लग्ज़री एसयूवी में 27 स्पीकर वाला 3D बर्मेस्टर साउंड सिस्टम मिलता है

निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई लग्ज़री एसयूवी मर्सिडीज़ मायबाक़ जीएलएस 600 जोड़ी है. गौरतबल है कि मायबाक़ जीएलएस 600 भारतीय सिलेब्रिटीज़ के बीच बेहद लोकप्रिय कार है. सूत्रों के मुताबिक अभिनेता ने अपनी बिल्कुल नई लग्ज़री एसयूवी को कस्टमाइज़ करवाया है और फरहान ने इसे काले रंग विकल्प के साथ खरीदा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ब्रांड द्वारा साझा की गई हैं. मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 फरहान अख्तर के अलावा कई अन्य बालीवुड सेलिब्रिटीज़ की पहली पसंद है और यह स्टार्स के लिए न सिर्फ एक लग्ज़री कार है बल्कि उनका स्टाइल स्टेटमेंट बनी हुई है. यह SUV भारत में मर्सिडीज-मायबाक का फ्लैगशिप मॉडल है.

 

यह भी पढ़ें: संजय दत्त ने खरीदी मर्सिडीज बेंज GLS 600 लग्जरी एसयूवी

undefined

कैबिन एक लग्ज़री लाउंज का भी काम करता है. फरहान अख्तर की इस एसयूवी में रिक्लाइनिंग रियर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3 इंच का टचस्क्रीन, 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 27 स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम भी मिलता है. मायबाक के इस नए डिज़ाइन में प्रीमियम अपहोल्स्ट्री के विकल्प और कई खास ट्रिम्स भी शामिल हैं. इसमें स्टीयरिंग व्हील के साथ-साथ नए वुड ट्रिम इंसर्ट में बदलाव किए गए हैं. जिसमें कार के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए सेंटर टैबलेट है और यदि आप विकल्प पर टिक करते हैं तो पीछे की सीटों के पीछे एक रेफ्रिजरेटर है. अलग-अलग पिछली सीटें 43.5 डिग्री तक झुक सकती हैं और हीटिंग और वेंटिलेशन फ़ंक्शन दे सकती हैं.

Mercedes Benz GLS 600 1

बीते वर्ष कंपनी ने अपनी इस लग्ज़री एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारतीय बाज़ार में पेश किया था. फेसलिफ्टेड मायबाक जीएलएस 600 को ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़्ड करवा सकते हैं और इसके अलावा इसमें अतिरिक्त फीचर्स की एक पूरी सीरीज़ चुनने का विकल्प भी मिलता है. अपडेटेड मॉडल में फिर से डिजाइन की गई ग्रिल, मायबाक मोनोब्लॉक अलॉय व्हील्स और हल्के स्टाइलिंग बदलाव शामिल हैं, जबकि सिग्नेचर क्रोम-हैवी लुक अभी भी बरकरार रखा गया है.

 

स्टैंडर्ट फीचर्स में मल्टी-ज़ोन क्लाइमेच कंट्रोल, मेमोरी फ़ंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल सीटें, एक 360 डिग्री कैमरा, एडेप्टिव एलईडी हेडलैंप, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड सनब्लाइंड और बहुत कुछ शामिल हैं. एसयूवी में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस तकनीक मिलती है. मर्सिडीज़ मायबाक़ जीएलएस 600 की कीमत 3.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

 

GLS 600 में 4.0 लीटर V8 इंजन लगा है जिसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम है जो 557 बीएचपी बनाता है. यह खूबसूरती इसे सड़कों पर एक बीस्ट कार बनाती है, जो एक शांत और सहज सवारी देती है.

# Mercedes-Benz# Mercedes GLS 600# Mercedes GLS# Maybach GLS 600# Maybach GLS 600 price# Maybach GLS 600 Price# Maybach GLS 600 SUV# Maybach SUV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

