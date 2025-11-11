पत्रिकायूज़्ड कार्स
अर्शदीप सिंह ने खरीदी बिल्कुल नई मर्सिडीज AMG G 63 लग्ज़री एसयूवी

भारत के बाएं हाथ के तेज़-तर्रार गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपने गैराज में एक नई लग्ज़री एसयूवी शामिल की है. सोशल मीडिया पर इस युवा क्रिकेटर को नई मर्सिडीज़-एएमजी जी 63 SUV के साथ देखा गया है. इस मौके पर वह अपने परिवार के साथ नज़र आ रहे हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने मर्सिडीज-AMG G 63 खरीदी
  • 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 में अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक है
  • मर्सिडीज-AMG G 63 की कीमत ₹3.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है

ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे से लौटने के बाद, अर्शदीप सिंह एक बिल्कुल नई मर्सिडीज़ जी-वैगन घर लाए हैं. बीते दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज़ में, भारत के बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी नई कार दिखाई. पंजाब के इस क्रिकेटर ने अपने परिवार के साथ इस शानदार कार के साथ कई तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं.

 

यह भी पढ़ें: फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी

undefined

मर्सिडीज-AMG G 63 का बाहरी हिस्सा बॉक्सी है और सड़क पर इसकी उपस्थिति ज़बरदस्त है. इसमें गोल एलईडी हेडलैंप और डीआरएल, हेडलैंप वॉशर और एएमजी स्पेक वेरिएंट के लिए एक वर्टिकल स्लेट ग्रिल है. साइड में, मर्सिडीज-AMG G 63 में 21-इंच के अलॉय व्हील मानक रूप से दिए गए हैं, लेकिन आप 22-इंच के व्हील भी चुन सकते हैं. चूँकि उन्होंने पेट्रोल वैरिएंट चुना है, इसलिए दोनों तरफ दो एग्जॉस्ट पाइप हैं. मर्सिडीज-AMG G 63 के पिछले हिस्से में टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगा है, साथ ही एलईडी टेललैंप और इंडिकेटर्स के लिए एक आकर्षक डिज़ाइन है.

Arshdeep singh 2

यह एसयूवी कुछ शानदार खासियतों के साथ आती है, जिसमें टॉप ऑफ-रोड क्षमता के लिए 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव, एडवांस सस्पेंशन, कई वैरिएंट में V8 और V12 पावर इंजन, शानदार कैबिन डिजाइन, कई सुरक्षा फीचर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्राइवर-असिस्टेंट सिस्टम शामिल हैं.

 

फीचर्स की बात करें तो, 2025 G 63 को पहली बार लॉन्च कंट्रोल मिलता है. G 63 में नये MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक नया 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन भी है - G 63 में पहली बार - नया MBUX ग्राफिक्स के साथ एक रिडिज़ाइन किया गया ऑफ-रोड कंट्रोल यूनिट है जो ड्राइवरों को ऑफ-रोड जाते समय सभी जरूरी जानकारी देता है. अन्य फीचर्स में मर्सिडीज का नया ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन सिस्टम, 760 W बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरे शामिल हैं.

 

2025 मर्सिडीज़ एएमजी G 63 में पहले जैसा ही 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है. ताकत 577 बीएचपी और 850 एनएम टॉर्क के साथ अपरिवर्तित है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम तेज़ एक्सेलरेशन पर अतिरिक्त 20 बीएचपी ताकत देता है. मर्सिडीज़ का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ़ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि टॉप स्पीड 240 किमी/घंटा तक सीमित है.

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz# Mercedes AMG G 63 Price# AMG Cars India# Mercedes AMG GT 63 S# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

