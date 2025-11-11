अर्शदीप सिंह ने खरीदी बिल्कुल नई मर्सिडीज AMG G 63 लग्ज़री एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने मर्सिडीज-AMG G 63 खरीदी
- 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 में अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक है
- मर्सिडीज-AMG G 63 की कीमत ₹3.60 करोड़ (एक्स-शोरूम) है
ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे से लौटने के बाद, अर्शदीप सिंह एक बिल्कुल नई मर्सिडीज़ जी-वैगन घर लाए हैं. बीते दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज़ में, भारत के बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी नई कार दिखाई. पंजाब के इस क्रिकेटर ने अपने परिवार के साथ इस शानदार कार के साथ कई तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं.
यह भी पढ़ें: फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी
मर्सिडीज-AMG G 63 का बाहरी हिस्सा बॉक्सी है और सड़क पर इसकी उपस्थिति ज़बरदस्त है. इसमें गोल एलईडी हेडलैंप और डीआरएल, हेडलैंप वॉशर और एएमजी स्पेक वेरिएंट के लिए एक वर्टिकल स्लेट ग्रिल है. साइड में, मर्सिडीज-AMG G 63 में 21-इंच के अलॉय व्हील मानक रूप से दिए गए हैं, लेकिन आप 22-इंच के व्हील भी चुन सकते हैं. चूँकि उन्होंने पेट्रोल वैरिएंट चुना है, इसलिए दोनों तरफ दो एग्जॉस्ट पाइप हैं. मर्सिडीज-AMG G 63 के पिछले हिस्से में टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगा है, साथ ही एलईडी टेललैंप और इंडिकेटर्स के लिए एक आकर्षक डिज़ाइन है.
यह एसयूवी कुछ शानदार खासियतों के साथ आती है, जिसमें टॉप ऑफ-रोड क्षमता के लिए 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव, एडवांस सस्पेंशन, कई वैरिएंट में V8 और V12 पावर इंजन, शानदार कैबिन डिजाइन, कई सुरक्षा फीचर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्राइवर-असिस्टेंट सिस्टम शामिल हैं.
फीचर्स की बात करें तो, 2025 G 63 को पहली बार लॉन्च कंट्रोल मिलता है. G 63 में नये MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक नया 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन भी है - G 63 में पहली बार - नया MBUX ग्राफिक्स के साथ एक रिडिज़ाइन किया गया ऑफ-रोड कंट्रोल यूनिट है जो ड्राइवरों को ऑफ-रोड जाते समय सभी जरूरी जानकारी देता है. अन्य फीचर्स में मर्सिडीज का नया ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन सिस्टम, 760 W बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरे शामिल हैं.
2025 मर्सिडीज़ एएमजी G 63 में पहले जैसा ही 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है. ताकत 577 बीएचपी और 850 एनएम टॉर्क के साथ अपरिवर्तित है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम तेज़ एक्सेलरेशन पर अतिरिक्त 20 बीएचपी ताकत देता है. मर्सिडीज़ का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ़ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि टॉप स्पीड 240 किमी/घंटा तक सीमित है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मर्सिडीज़-एएमजी मॉडल्स
- मर्सिडीज़-एएमजी जी 63एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.85 - 4.01 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी जीएलई कूपएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 - 9.13 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी जीटीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.05 - 3.65 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी जीएलसी 43 कूपएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी सी 43एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी सी 63 एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.95 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी ईक्यूएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.88 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी ए 45एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी सीएलई 53एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी जीटी 4-डोर कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.34 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी एस 63 ई परफॉरमेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.34 करोड़
- मर्सिडीज़-एएमजी एसएल-क्लासएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.47 करोड़
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- टाटा सिएराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 22, 2025
- यामाहा एक्सएसआर155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.35 - 1.45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स