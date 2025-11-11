अर्शदीप सिंह ने खरीदी बिल्कुल नई मर्सिडीज AMG G 63 लग्ज़री एसयूवी

ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे से लौटने के बाद, अर्शदीप सिंह एक बिल्कुल नई मर्सिडीज़ जी-वैगन घर लाए हैं. बीते दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज़ में, भारत के बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी नई कार दिखाई. पंजाब के इस क्रिकेटर ने अपने परिवार के साथ इस शानदार कार के साथ कई तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं.

यह भी पढ़ें: फरहान अख्तर ने नई मर्सिडीज मायबाक GLS 600 लग्जरी एसयूवी खरीदी

मर्सिडीज-AMG G 63 का बाहरी हिस्सा बॉक्सी है और सड़क पर इसकी उपस्थिति ज़बरदस्त है. इसमें गोल एलईडी हेडलैंप और डीआरएल, हेडलैंप वॉशर और एएमजी स्पेक वेरिएंट के लिए एक वर्टिकल स्लेट ग्रिल है. साइड में, मर्सिडीज-AMG G 63 में 21-इंच के अलॉय व्हील मानक रूप से दिए गए हैं, लेकिन आप 22-इंच के व्हील भी चुन सकते हैं. चूँकि उन्होंने पेट्रोल वैरिएंट चुना है, इसलिए दोनों तरफ दो एग्जॉस्ट पाइप हैं. मर्सिडीज-AMG G 63 के पिछले हिस्से में टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगा है, साथ ही एलईडी टेललैंप और इंडिकेटर्स के लिए एक आकर्षक डिज़ाइन है.

यह एसयूवी कुछ शानदार खासियतों के साथ आती है, जिसमें टॉप ऑफ-रोड क्षमता के लिए 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव, एडवांस सस्पेंशन, कई वैरिएंट में V8 और V12 पावर इंजन, शानदार कैबिन डिजाइन, कई सुरक्षा फीचर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्राइवर-असिस्टेंट सिस्टम शामिल हैं.

फीचर्स की बात करें तो, 2025 G 63 को पहली बार लॉन्च कंट्रोल मिलता है. G 63 में नये MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एक नया 12.3 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन भी है - G 63 में पहली बार - नया MBUX ग्राफिक्स के साथ एक रिडिज़ाइन किया गया ऑफ-रोड कंट्रोल यूनिट है जो ड्राइवरों को ऑफ-रोड जाते समय सभी जरूरी जानकारी देता है. अन्य फीचर्स में मर्सिडीज का नया ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन सिस्टम, 760 W बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरे शामिल हैं.

2025 मर्सिडीज़ एएमजी G 63 में पहले जैसा ही 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है. ताकत 577 बीएचपी और 850 एनएम टॉर्क के साथ अपरिवर्तित है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम तेज़ एक्सेलरेशन पर अतिरिक्त 20 बीएचपी ताकत देता है. मर्सिडीज़ का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ़ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि टॉप स्पीड 240 किमी/घंटा तक सीमित है.