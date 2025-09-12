मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी

बिल्कुल नई GLC EV के लॉन्च के साथ ही, मर्सिडीज-बेंज ने आगामी ऑल-इलेक्ट्रिक C-क्लास की भी पहली झलक पेश की. EQ तकनीक वाली नई C-क्लास, GLC EV के समान ही होगी, यानी यह मौजूदा पेट्रोल-डीज़ल सेडान के प्लेटफॉर्म से अलग, समर्पित MB.EA प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इससे कुल आयामों में भी अंतर आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक C में केबिन स्पेस को बढ़ाने के लिए लंबा व्हीलबेस होने की संभावना है.

एकमात्र टीज़र इमेज से पुष्टि होती है कि नई GLC EV में बीच में बड़े आकार के तीन-बिंदु वाले स्टार लोगो और तीन हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक बड़ी रोशनी वाली ग्रिल होगी. हेडलैम्प्स में भी वही तीन-बिंदु वाले स्टार एलईडी सिग्नेचर हैं जो नई CLA और GLC EV में देखे गए हैं.

अन्य उल्लेखनीय एलिमेंट्स में तीखे कट और सिलवटों के विपरीत, नरम, अधिक गोल बॉडीलाइन, और पीछे के हिस्से के ऊपर एक स्पष्ट उभार शामिल है. सी-क्लास ईवी में नई जीएलसी ईवी की तरह फ्लश-सिटिंग डोर हैंडल भी दिए जाने की उम्मीद है.

नई सी-क्लास ईवी में नई जीएलसी इलेक्ट्रिक में शामिल सभी तकनीकें शामिल होने की उम्मीद है

पावरट्रेन और तकनीकी मोर्चे पर, उम्मीद है कि इस सेडान में एसयूवी के सभी फ़ीचर्स मौजूद होंगे, जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित 39.1-इंच वाइडस्क्रीन एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन भी शामिल है. निचले वेरिएंट में को-ड्राइवर टचस्क्रीन की जगह एक साधारण डिजिटल डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है - जैसा कि GLC EV में है, या फिर वर्टिकल सतह पर इल्यूमिनेटेड ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

मोटिव पावर की बात करें तो, सी-क्लास ईवी में नई GLC ईवी जैसी ही 94 kWh की बैटरी होने की उम्मीद है, जिसका ड्राइवट्रेन भी सबसे महंगे स्पेक में 483 बीएचपी तक की पावर देने की उम्मीद है. मर्सिडीज़ ने कहा है कि नई सी-क्लास ईवी एक बार चार्ज करने पर 800 किमी तक चलेगी.