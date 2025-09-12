पत्रिकायूज़्ड कार्स
मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास ईवी का 2026 में लॉन्च से पहले दिखी

सी-क्लास ईवी अपनी आधारभूत संरचना और तकनीक को नई जीएलसी ईवी के साथ साझा करेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मर्सिडीज़ ने नई सी-क्लास ईवी की 800 किमी रेंज का दावा किया है
  • 2026 में वैश्विक लॉन्च की योजना
  • MB.EA आर्किटेक्चर पर आधारित होगी

बिल्कुल नई GLC EV के लॉन्च के साथ ही, मर्सिडीज-बेंज ने आगामी ऑल-इलेक्ट्रिक C-क्लास की भी पहली झलक पेश की. EQ तकनीक वाली नई C-क्लास, GLC EV के समान ही होगी, यानी यह मौजूदा पेट्रोल-डीज़ल सेडान के प्लेटफॉर्म से अलग, समर्पित MB.EA प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इससे कुल आयामों में भी अंतर आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक C में केबिन स्पेस को बढ़ाने के लिए लंबा व्हीलबेस होने की संभावना है.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश

Mercedes C class EV

एकमात्र टीज़र इमेज से पुष्टि होती है कि नई GLC EV में बीच में बड़े आकार के तीन-बिंदु वाले स्टार लोगो और तीन हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक बड़ी रोशनी वाली ग्रिल होगी. हेडलैम्प्स में भी वही तीन-बिंदु वाले स्टार एलईडी सिग्नेचर हैं जो नई CLA और GLC EV में देखे गए हैं.

 

अन्य उल्लेखनीय एलिमेंट्स में तीखे कट और सिलवटों के विपरीत, नरम, अधिक गोल बॉडीलाइन, और पीछे के हिस्से के ऊपर एक स्पष्ट उभार शामिल है. सी-क्लास ईवी में नई जीएलसी ईवी की तरह फ्लश-सिटिंग डोर हैंडल भी दिए जाने की उम्मीद है.

 

Mercedes Benz GLC Electric Unveiled 4

नई सी-क्लास ईवी में नई जीएलसी इलेक्ट्रिक में शामिल सभी तकनीकें शामिल होने की उम्मीद है

 

पावरट्रेन और तकनीकी मोर्चे पर, उम्मीद है कि इस सेडान में एसयूवी के सभी फ़ीचर्स मौजूद होंगे, जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित 39.1-इंच वाइडस्क्रीन एमबीयूएक्स हाइपरस्क्रीन भी शामिल है. निचले वेरिएंट में को-ड्राइवर टचस्क्रीन की जगह एक साधारण डिजिटल डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है - जैसा कि GLC EV में है, या फिर वर्टिकल सतह पर इल्यूमिनेटेड ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

 

मोटिव पावर की बात करें तो, सी-क्लास ईवी में नई GLC ईवी जैसी ही 94 kWh की बैटरी होने की उम्मीद है, जिसका ड्राइवट्रेन भी सबसे महंगे स्पेक में 483 बीएचपी तक की पावर देने की उम्मीद है. मर्सिडीज़ ने कहा है कि नई सी-क्लास ईवी एक बार चार्ज करने पर 800 किमी तक चलेगी.

  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
  • उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
    गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
  • फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी सभी कारों पर GST 2.0 का पूरा लाभ दिया है, वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन आर-लाइन की कीमतें 22 सितंबर, 2025 से बदल जाएंगी.
    GST 2.0 प्रभाव: फोक्सवैगन वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन की कीमतों में आई कमी
