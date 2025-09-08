मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश

बीएमडब्ल्यू द्वारा दूसरी पीढ़ी की iX3 पेश करने के कुछ ही समय बाद, मर्सिडीज-बेंज ने जर्मनी के म्यूनिख मोटर शो में अपनी लोकप्रिय GLC SUV का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वैरिएंट पेश किया है. EQ तकनीक से लैस GLC नाम का यह नया मॉडल एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्लेटफॉर्म पर आधारित है और मर्सिडीज का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 713 किलोमीटर तक चल सकती है. इलेक्ट्रिक होने के बावजूद, इस SUV का डिज़ाइन थोड़ा जाना-पहचाना है जो इसे बाकी GLC रेंज से जोड़ता है.

डिज़ाइन की बात करें तो, EQ तकनीक वाली GLC एक नया रूप लेकर आई है, हालाँकि यह एक परिचित डिज़ाइन टेम्पलेट पर ही आधारित है. पहली नज़र में, यह अभी भी काफी हद तक GLC जैसी ही दिखती है, इसके अनुपात और आकार में भी लगभग वही है जो इसके पेट्रोल-डीज़ल वर्ज़न से मिलता-जुलता है. लेकिन कुछ स्पष्ट विज़ुअल अपडेट इसे अलग बनाते हैं, जिनमें से एक है इसकी ग्रिल. अब यह 942 छोटी एलईडी से पूरी तरह जगमगाती है.

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू

हेडलाइट्स में सितारे के आकार की डे-टाइम रनिंग लाइटें हैं, और पीछे की तरफ तारे जैसे एलईडी के साथ एक स्लीक लाइट बार है – ये टच इलेक्ट्रिक CLA से लिए गए हैं. इसमें एक हल्का रूफ स्पॉइलर भी है जो एयरोडायनामिक्स में मदद करता है, और मर्सिडीज के अनुसार, इलेक्ट्रिक GLC का ड्रैग गुणांक केवल 0.26 है. प्रोफ़ाइल की बात करें तो, 20-इंच के अलॉय व्हील मानक आते हैं, लेकिन आप इसे 21 इंच तक बढ़ा सकते हैं.

EQ तकनीक वाली GLC का व्हीलबेस पेट्रोल-डीज़ल GLC (2,972 मिमी) की तुलना में 84 मिमी ज़्यादा है. स्टोरेज की बात करें तो बूट स्पेस 570 लीटर है, साथ ही फ्रंक में 128 लीटर अतिरिक्त जगह है.

कैबिन की बात करें तो, मर्सिडीज़ ने स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फ़िज़िकल बटन और नॉब्स वापस लाए हैं, जो इसके कई हालिया मॉडलों में देखे गए टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स से हटकर हैं. यह स्पर्शनीय दृष्टिकोण केबिन की खासियत, बड़ा (वैकल्पिक) 39.1-इंच MBUX हाइपरस्क्रीन, के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है. यह पूरे डैशबोर्ड पर फैला हुआ है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और पैसेंजर स्क्रीन को एक ही यूनिट में समाहित करता है.

कैबिन में डैशबोर्ड, दरवाज़ों, रूफलाइन और यहाँ तक कि एयर वेंट्स के अंदर भी व्यापक एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. खरीदारों के पास कैबिन को कस्टमाइज़ करने के भी कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें कई तरह के मटेरियल और ट्रिम विकल्प उपलब्ध हैं. इनमें आर्टिको या नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ-साथ मेटैलिक और कार्बन फाइबर ट्रिम फ़िनिश भी शामिल हैं.

GLC में 94 kWh की बैटरी है और यह 800-वोल्ट आर्किटेक्चर पर चलती है, जिससे इसे दमदार परफॉर्मेंस और तेज़ चार्जिंग दोनों मिलती है. यह 483 bhp ताकत बनाती है और इसकी टॉप स्पीड 210 किमी/घंटा है. WLTP साइकिल पर, दावा किया गया रेंज 713 किमी तक है. चार्जिंग तेज़ है क्योंकि 330 kW की अधिकतम क्षमता के साथ, GLC केवल 10 मिनट में 303 किमी तक की रेंज दे सकती है. मर्सिडीज का कहना है कि GLC EV के चार और वर्जन आएंगे, हालाँकि हमें उम्मीद है कि बैटरी पैक वही रहेगा.