मर्सिडीज-बेंज G 450d डीजल भारत में रु.2.90 करोड़ में हुई लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने रु.2.90 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर G 450d डीजल लॉन्च कर दिया है. इस लॉन्च के साथ, भारत में G-क्लास लाइन-अप में डीजल पावरट्रेन विकल्प की वापसी हो गई है, क्योंकि यह डीजल SUV पहले 400d मॉडल में उपलब्ध थी. पहले की तरह, G-क्लास डीजल में भी 6-सिलेंडर डीजल इंजन ही है, हालाँकि अब इसे ज़्यादा पावर और टॉर्क देने के लिए ट्यून किया गया है.

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़ बेंज़ ने GLS एसयूवी के AMG लाइन वैरिएंट किये लॉन्च, कीमत रु.1.40 करोड़ से शुरू

3.0-लीटर, इन-लाइन 6-सिलेंडर इंजन अब 362 बीएचपी और 750 एनएम टॉर्क पैदा करता है - जो G 400d के 326 बीएचपी और 700 एनएम टॉर्क से ज़्यादा है. इस इंजन में 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी है और यह 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है जो चारों पहियों को पावर देता है. पहले की तरह, G 450d में तीन लॉकिंग डिफरेंशियल और लो रेंज फंक्शन बरकरार हैं. पुराने G 400d की तरह, G 450d में भी 700 मिमी की अधिकतम वाटर फ़ोर्डिंग गहराई और क्रमशः 31 और 30 डिग्री का एप्रोच और डिपार्चर एंगल है.

लुक्स की बात करें तो, G 450d में पहले से बिक रही SUV की तुलना में थोड़ा नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें नया ग्रिल, नए बंपर और नए 20-इंच के अलॉय व्हील्स शामिल हैं. कस्टमाइज़ेशन के लिए खरीदार कई स्टैंडर्ड और मैन्युफैक्टर रंगों में से चुन सकते हैं.

कैबिन में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मर्सिडीज़ के नए MBUX NTG7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले दो 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफ़ोन इंटीग्रेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले के साथ इन-बिल्ट नेविगेशन, डॉल्बी एटमॉस के साथ 760W बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बोनट मोड से लैस टचस्क्रीन पर नया ऑफ-रोड डैशबोर्ड डिस्प्ले शामिल है. खरीदार अपनी पसंद के अनुसार कैबिन को कस्टमाइज़ करने के लिए स्टैंडर्ड और मैन्युफैक्टर अपहोल्स्ट्री के कई विकल्पों में से चुन सकते हैं.

अन्य मानक फीचर्स में 360-डिग्री कैमरे, एडेप्टिव डैम्पर्स और ADAS फ़ंक्शन शामिल हैं.

मर्सिडीज का कहना है कि भारतीय बाजार के लिए G 450d की केवल 50 यूनिट्स तक वंटित की गई हैं, तथा ये यूनिट्स ‘भारत में चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी.

कंपनी ने भारत में एक नया 'मर्सिडीज़-बेंज जी-ट्राइब एस्केपेड' कार्यक्रम भी शुरू किया है. यह नया कार्यक्रम मर्सिडीज़ के मालिकों और ग्राहकों को मर्सिडीज़ की एसयूवी रेंज में चुनिंदा ड्राइव का मौका देग.। ऐसा पहला अभियान नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी भारत से थिम्पू, पुनाखा और भूटान के पारो तक ड्राइव करेंगे.