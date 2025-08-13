मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च

CLE 300 कैब्रियोलेट का हार्ड-टॉप वैरिएंट, बोनट के नीचे ट्विन-टर्बो इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ हॉट एएमजी रूप में आता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसमें 442 बीएचपी वाला 3.0-लीटर ट्विन टर्बो इंजन है
  • 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.2 सेकंड में पकड़ सकती है
  • भारत में CLE 300 कैब्रियोलेट से ऊपर है

2024 में भारत में CLE 300 कैब्रियोलेट लॉन्च करने के बाद, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अब AMG 53 स्पेक में टर्बोचार्ज्ड सिक्स-सिलेंडर इंजन के साथ हार्ड-टॉप CLE कूपे लॉन्च की है. AMG CLE 53 कूपे की कीमत रु.1.35 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और यह भारतीय लाइनअप में CLE कैब्रियोलेट 300 से ऊपर है.

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज-एएमजी CLE 53 कूपे भारत में 12 अगस्त को होगी लॉन्च

Mercedes Benz CLE 53 14

CLE कूपे में कैब्रियोलेट की पूरी डिज़ाइन भाषा काफ़ी हद तक बरकरार है, मुख्य अंतर इसकी ढलानदार छत है जो बूट लिड तक जाती है. खासियतें AMG शैली में, CLE 53 में पैनामेरिकाना ग्रिल, स्प्लिटर और डिफ्यूज़र तत्वों से भरपूर शार्प फ्रंट और रियर बंपर, ज़्यादा स्पष्ट फेंडर फ्लेयर्स, फेंडर वेंट और अन्य जैसे ज़्यादा आक्रामक डिज़ाइन डिटेल्स हैं.

Mercedes Benz CLE 53 11

पीछे की तरफ, इसमें क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप, ग्लॉस-ब्लैक डिफ्यूज़र और दोनों तरफ एयर आउटलेट हैं, जो इसे और भी चौड़ा लुक देते हैं. टेल-लैंप डिज़ाइन एक जैसा है, लेकिन पूरी चौड़ाई में जुड़ा हुआ नहीं है. 19-इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं, जबकि 20-इंच के व्हील वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं.

Mercedes Benz CLE 53 9

कैबिन में भी AMG का ही तड़का लगा है, जिसमें AMG परफॉर्मेंस सीटें, AMG बैज वाला स्टीयरिंग व्हील, और 11.9-इंच पोर्ट्रेट-स्टाइल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर खास AMG थीम वाले ग्राफ़िक्स हैं. अन्य आकर्षक फीचर्स में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन वाली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और वायरलेस चार्जिंग पैड आदि शामिल हैं.

Mercedes Benz CLE 53 12

कैबिन को स्पोर्टी ट्रिम एलिमेंट्स से और भी बेहतर बनाया गया है जो AMG मॉडल के लिए ख़ास हैं. कुल मिलाकर कैबिन में अल्केन्टारा, कार्बन-फाइबर ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से ब्लैक कैबिन थीम पर आधारित है.

 

CLE 53 कूपे में 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो इनलाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसे AMG ने सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में 442 bhp और 560 Nm टॉर्क बनाने के लिए ट्यून किया है. इसके अलावा, एक ओवर-बूस्ट फ़ंक्शन टॉर्क को अस्थायी रूप से 12 सेकंड तक 600 Nm तक बढ़ा देता है. इंजन 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें एक स्टार्टर-जनरेटर शामिल है जो तेज़ गति के दौरान अतिरिक्त 17 kW (22.6 bhp) और 205 Nm टॉर्क पैदा करने में सक्षम है.

Mercedes AMG CLE 53

मर्सिडीज-बेंज के 4मैटिक+ ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है, जो चारों पहियों ताकत भेजता है. AMG CLE 53 कूपे की टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा सीमित है और दावा किया गया है कि यह 4.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है. AMG डायनामिक सिलेक्ट सिस्टम 5 ड्राइव मोड के साथ आती है, स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+ और इंडिविजुअल. 

# Mercedes-AMG CLE 53 Coupe# Mercedes-AMG CLE 53 Launched# Mercedes-AMG CLE 53 India Launch# AMG CLE 53# Mercedes-AMG Cars# Mercedes-AMG Cars In India# Mercedes-AMG E53 Convertible# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz# AMG Cars India# AMG Cars# AMG Cars in India# Cars# New Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
    सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
  • सिट्रॉएन ने अपने सबसे महंगे शाइन ट्रिम के लिए एक नया वैरिएंट जोड़ा है और एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमतों में रु. 98,000 की कटौती की है
    सिट्रॉएन C3 X वैरिएंट हुए पेश, कीमत रु.7.91 लाख से शुरू
  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होता है.
    किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र
  • एमजी कॉमेट के समान, मिनियो ग्रीन, विनफास्ट की वैश्विक लाइनअप में सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईवी है, और इसे सस्ती शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    विनफास्ट मिनियो ग्रीन 3-डोर ईवी डिज़ाइन भारत में रजिस्टर्ड हुआ
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
    सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
  • सिट्रॉएन ने अपने सबसे महंगे शाइन ट्रिम के लिए एक नया वैरिएंट जोड़ा है और एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमतों में रु. 98,000 की कटौती की है
    सिट्रॉएन C3 X वैरिएंट हुए पेश, कीमत रु.7.91 लाख से शुरू
  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होता है.
    किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र
  • एमजी कॉमेट के समान, मिनियो ग्रीन, विनफास्ट की वैश्विक लाइनअप में सबसे छोटी और सबसे सस्ती ईवी है, और इसे सस्ती शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    विनफास्ट मिनियो ग्रीन 3-डोर ईवी डिज़ाइन भारत में रजिस्टर्ड हुआ
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च