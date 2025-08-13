मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
- इसमें 442 बीएचपी वाला 3.0-लीटर ट्विन टर्बो इंजन है
- 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.2 सेकंड में पकड़ सकती है
- भारत में CLE 300 कैब्रियोलेट से ऊपर है
2024 में भारत में CLE 300 कैब्रियोलेट लॉन्च करने के बाद, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने अब AMG 53 स्पेक में टर्बोचार्ज्ड सिक्स-सिलेंडर इंजन के साथ हार्ड-टॉप CLE कूपे लॉन्च की है. AMG CLE 53 कूपे की कीमत रु.1.35 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और यह भारतीय लाइनअप में CLE कैब्रियोलेट 300 से ऊपर है.
CLE कूपे में कैब्रियोलेट की पूरी डिज़ाइन भाषा काफ़ी हद तक बरकरार है, मुख्य अंतर इसकी ढलानदार छत है जो बूट लिड तक जाती है. खासियतें AMG शैली में, CLE 53 में पैनामेरिकाना ग्रिल, स्प्लिटर और डिफ्यूज़र तत्वों से भरपूर शार्प फ्रंट और रियर बंपर, ज़्यादा स्पष्ट फेंडर फ्लेयर्स, फेंडर वेंट और अन्य जैसे ज़्यादा आक्रामक डिज़ाइन डिटेल्स हैं.
पीछे की तरफ, इसमें क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप, ग्लॉस-ब्लैक डिफ्यूज़र और दोनों तरफ एयर आउटलेट हैं, जो इसे और भी चौड़ा लुक देते हैं. टेल-लैंप डिज़ाइन एक जैसा है, लेकिन पूरी चौड़ाई में जुड़ा हुआ नहीं है. 19-इंच के अलॉय व्हील स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं, जबकि 20-इंच के व्हील वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं.
कैबिन में भी AMG का ही तड़का लगा है, जिसमें AMG परफॉर्मेंस सीटें, AMG बैज वाला स्टीयरिंग व्हील, और 11.9-इंच पोर्ट्रेट-स्टाइल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर खास AMG थीम वाले ग्राफ़िक्स हैं. अन्य आकर्षक फीचर्स में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन वाली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और वायरलेस चार्जिंग पैड आदि शामिल हैं.
कैबिन को स्पोर्टी ट्रिम एलिमेंट्स से और भी बेहतर बनाया गया है जो AMG मॉडल के लिए ख़ास हैं. कुल मिलाकर कैबिन में अल्केन्टारा, कार्बन-फाइबर ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से ब्लैक कैबिन थीम पर आधारित है.
CLE 53 कूपे में 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो इनलाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसे AMG ने सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में 442 bhp और 560 Nm टॉर्क बनाने के लिए ट्यून किया है. इसके अलावा, एक ओवर-बूस्ट फ़ंक्शन टॉर्क को अस्थायी रूप से 12 सेकंड तक 600 Nm तक बढ़ा देता है. इंजन 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें एक स्टार्टर-जनरेटर शामिल है जो तेज़ गति के दौरान अतिरिक्त 17 kW (22.6 bhp) और 205 Nm टॉर्क पैदा करने में सक्षम है.
मर्सिडीज-बेंज के 4मैटिक+ ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के ज़रिए, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है, जो चारों पहियों ताकत भेजता है. AMG CLE 53 कूपे की टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा सीमित है और दावा किया गया है कि यह 4.2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है. AMG डायनामिक सिलेक्ट सिस्टम 5 ड्राइव मोड के साथ आती है, स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+ और इंडिविजुअल.
