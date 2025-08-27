संजय दत्त ने खरीदी मर्सिडीज बेंज GLS 600 लग्जरी एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 27, 2025
हाइलाइट्स
बॉलीवुड में बाबा के नाम से पहचाने-जाने वाले अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन किसी फिल्म या विवाद के लिए नहीं बल्कि अपनी बिल्कुल नई और शानदार लग्ज़री एसयूवी के लिए. मुन्नाभाई एमबीबीएस जैसी लोकप्रिय फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके अभिनेता ने अपने कारों के गैराज में मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 4मैटिक को शामिल किया है और इस शानदार SUV की कीमत रु.3.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
गौरतलब है कि मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 संजय दत्त के अलावा कई अन्य बालीवुड सेलिब्रिटीज़ की पहली पसंद है और यह स्टार्स के लिए न सिर्फ एक लग्ज़री कार है बल्कि उनका स्टेटमेंट बनी हुई है. यह SUV भारत में मर्सिडीज-मायबाक का फ्लैगशिप मॉडल है.
संजय दत्त ने अपनी नई कार में ड्यूल-टोन ऑब्सीडियन ब्लैक और रूबेलाइट रेड पेंट चुनकर पूरी तरह से नयापन दिखाया है. इस खूबसूरती को और भी आकर्षक बनाने के लिए, दत्त ने कस्टमाइज़ेशन के लिए रु.18.64 लाख अतिरिक्त खर्च किए हैं. ब्रांड अन्य प्रीमियम कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध कराता है, जैसे ऑब्सीडियन ब्लैक विद कालाहारी गोल्ड या हाई-टेक सिल्वर विद ब्लैक आदि.
यह भी पढ़ें: शाहिद कपूर ने खरीदी मर्सिडीज़ मायबाक़ जीएलएस 600 नाइट सीरीज
मर्सिडीज़-मायबाक जीएलएस 600 एक अपनी लग्ज़री और आराम के लिए जानी जाती है. इसके कैबिन में प्रीमियम नप्पा लेदर, वुड ट्रिम और एम्बिएंट लाइटिंग है जिसे आपके मूड के अनुसार कस्टमाइज़ किया जा सकता है. पीछे की सीटें बिज़नेस क्लास की एयरलाइन सीटों की तरह रिक्लाइन होती हैं और इनमें बेहतरीन आराम के लिए वेंटिलेशन के साथ मसाज फंक्शन भी है.
बर्मेस्टर 3डी सराउंड साउंड सिस्टम एक अद्भुत ऑडियो अनुभव सुनिश्चित करता है, जबकि एक उच्च तकनीक वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम यात्रियों का मनोरंजन और उन्हें व्यस्त रखता है.
GLS 600 में 4.0 लीटर V8 इंजन लगा है जिसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम है जो 557 बीएचपी बनाता है. यह खूबसूरती इसे सड़कों पर एक बीस्ट कार बनाती है, जो एक शांत और सहज सवारी देती है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- सिट्रॉन बेसाल्ट Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स