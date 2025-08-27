पत्रिकायूज़्ड कार्स
संजय दत्त ने खरीदी मर्सिडीज बेंज GLS 600 लग्जरी एसयूवी

संजय दत्त ने अपनी मर्सिडीज़ मायबाक जीएलएस 600 को डुअल टोन ओब्सीडियन ब्लैक और रूबेलाइट रेड रंग मे चुना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 27, 2025

Story

हाइलाइट्स

    बॉलीवुड में बाबा के नाम से पहचाने-जाने वाले अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन किसी फिल्म या विवाद के लिए नहीं बल्कि अपनी बिल्कुल नई और शानदार लग्ज़री एसयूवी के लिए. मुन्नाभाई एमबीबीएस जैसी लोकप्रिय फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके अभिनेता ने अपने कारों के गैराज में मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 4मैटिक को शामिल किया है और इस शानदार SUV की कीमत रु.3.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

    undefined

    गौरतलब है कि मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 संजय दत्त के अलावा कई अन्य बालीवुड सेलिब्रिटीज़ की पहली पसंद है और यह स्टार्स के लिए न सिर्फ एक लग्ज़री कार है बल्कि उनका स्टेटमेंट बनी हुई है. यह SUV भारत में मर्सिडीज-मायबाक का फ्लैगशिप मॉडल है.

     

    संजय दत्त ने अपनी नई कार में ड्यूल-टोन ऑब्सीडियन ब्लैक और रूबेलाइट रेड पेंट चुनकर पूरी तरह से नयापन दिखाया है. इस खूबसूरती को और भी आकर्षक बनाने के लिए, दत्त ने कस्टमाइज़ेशन के लिए रु.18.64 लाख अतिरिक्त खर्च किए हैं. ब्रांड अन्य प्रीमियम कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध कराता है, जैसे ऑब्सीडियन ब्लैक विद कालाहारी गोल्ड या हाई-टेक सिल्वर विद ब्लैक आदि.

     

    यह भी पढ़ें: शाहिद कपूर ने खरीदी मर्सिडीज़ मायबाक़ जीएलएस 600 नाइट सीरीज

     

    मर्सिडीज़-मायबाक जीएलएस 600 एक अपनी लग्ज़री और आराम के लिए जानी जाती है. इसके कैबिन में प्रीमियम नप्पा लेदर, वुड ट्रिम और एम्बिएंट लाइटिंग है जिसे आपके मूड के अनुसार कस्टमाइज़ किया जा सकता है. पीछे की सीटें बिज़नेस क्लास की एयरलाइन सीटों की तरह रिक्लाइन होती हैं और इनमें बेहतरीन आराम के लिए वेंटिलेशन के साथ मसाज फंक्शन भी है.

     

    बर्मेस्टर 3डी सराउंड साउंड सिस्टम एक अद्भुत ऑडियो अनुभव सुनिश्चित करता है, जबकि एक उच्च तकनीक वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम यात्रियों का मनोरंजन और उन्हें व्यस्त रखता है.

     

    GLS 600 में 4.0 लीटर V8 इंजन लगा है जिसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम है जो 557 बीएचपी बनाता है. यह खूबसूरती इसे सड़कों पर एक बीस्ट कार बनाती है, जो एक शांत और सहज सवारी देती है.

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • हाइब्रिड बैटरी सेल्स के लिए इलेक्ट्रोड अब तोशिबा डेंसो सुजुकी (टीडीएसजी) प्लांट में स्थानीय स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं.
      मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा हाइब्रिड के लिए 80% बैटरी को लोकल स्तर पर बनाने की कामयाबी हासिल की
    • बीएमडब्ल्यू ने कंपनी के 4,000 किलोमीटर लंबे पावर चार्जिंग कॉरिडोर के उद्घाटन की भी घोषणा की है, जिसमें हर 300 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जर लगाए जाएंगे.
      बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बेचीं
    • फास्टैग वार्षिक पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 200 टोल लेनदेन या एक वर्ष की यात्रा - जो भी पहले हो, की सुविधा दी जाती है.
      लॉन्च के केवल 4 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने FASTag वार्षिक पास खरीदा
    • हीरो ने पहले अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के खिलाफ अपने 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के उल्लंघन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था.
      दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के पक्ष में सुनाया फैसला, ईवी स्टार्टअप को 'डेस्टिनी' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक
    • किआ कारेंज क्लैविस को मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जबकि कारेंज क्लैविस ईवी जुलाई 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी.
      लॉन्च के बाद से किआ कारेंज क्लैविस को मिली 20,000 से ज्यादा बुकिंग, एक महीने से कम समय में 1000 से अधिक ईवी भी हुईं बुक
