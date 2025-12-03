पत्रिकायूज़्ड कार्स
साल के अंत में कार खरीदने की टिप्स, कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ

यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए,यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • साल के अंत में मिलने वाले ऑफर्स के तहत कार खरीदने से पहले जानने लायक कुछ सुझाव और तरकीबें यहां दी गई हैं
  • रिसर्च, योजना और बातचीत ज़रूरी है
  • क्या खरीदना है, इस बारे में पहले से सोच-विचार कर लें और लचीले भी रहें

साल 2025 खत्म होने वाला है, और जहाँ हर कोई नए साल का स्वागत करने के लिए उत्साहित होगा, वहीं अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर शायद इसके लिए सबसे अच्छा महीना है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ आपको साल के अंत में छूट मिलती है, वहीं दूसरी तरफ, नए साल की शुरुआत में नई कारें आमतौर पर महंगी हो जाती हैं. तो, अगर आप भी इस महीने नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए.

 

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में कार बिक्री: अक्टूबर में बंपर बिक्री के बाद प्रमुख ब्रांडों की घरेलू बिक्री में आई गिरावट

 

पहले समझ लें आपको कौन से सेग्मेंट की कार लेनी है

अपनी उपयोगिता को समझने से शुरुआत करें. तय करें कि आपको हैचबैक, सेडान या एसयूवी चाहिए. देखें कि आप महीने में कितनी गाड़ी चलाते हैं और अपने पैटर्न के आधार पर पेट्रोल, डीज़ल या इलेक्ट्रिक में से चुनें. फायदे और नुकसान पर गौर करें और फिर अपने विकल्पों को छाँटें. अगर आप कार को लंबे समय तक रखने की योजना बना रहे हैं, तो लगभग 5 साल के लिए योजना बनाना व्यावहारिक है, इससे ज़्यादा नहीं.

car sales

अच्छे से रिसर्च करें

खरीदने से पहले हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें. निर्माता की छूट और स्कीम देखें, और देखें कि प्रतिद्वंद्वी ब्रांड समान मॉडलों पर क्या ऑफर दे रहे हैं. डीलरों से उनके ऑफर, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के बारे में पूछें. पुरानी कारों के प्लेटफॉर्म पर रीसेल वैल्यू देखें और ज्ञात समस्याओं के लिए यूजर फोरम ब्राउज़ करें. आप अपने सवालों के लिए कार एंड बाइक से भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे.

 

प्री-अप्रूवेल लोन लें

tax benefits on car loan 717x404

अगर आप कार के लिए फाइनेंस कराने की सोच रहे हैं, तो पहले से स्वीकृत लोन की जाँच कर लें. आपके मौजूदा बैंक में अच्छी ब्याज दरें हो सकती हैं. लोन पहले से स्वीकृत होने से आपको डीलरशिप पर बेहतर लाभ मिलता है क्योंकि आप पहले से ही एक पक्के खरीदार हैं, और वे अतिरिक्त फाइनेंसिंग शुल्क नहीं लगा सकते.

 

वास्तविक लागत जानें

बातचीत करते समय ऑन-रोड कीमत पर ध्यान दें. अगर आप लोन ले रहे हैं, तो भी पहले अंतिम कीमत पर सहमति बना लें और फिर मासिक किश्तों पर आगे बढ़ें. कीमतों का विस्तृत ब्यौरा मांगें ताकि आप अतिरिक्त शुल्क या बातचीत योग्य शुल्क देख सकें.

car insurance image 2 2022 08 01 T07 43 48 493 Z

बातचीत सबसे ज़रूरी है
कई डीलरशिप से कोटेशन लें और उनका उपयोग बेहतर डील के लिए करें. अगर डीलर आपकी कीमत से मेल नहीं खाता, तो आश्वस्त रहें और जाने के लिए तैयार रहें. वे अक्सर बेहतर ऑफर लेकर लौटते हैं, खासकर जब मासिक और साल के अंत के लक्ष्य पूरे होने वाले हों.

Car Sales 650 2022 07 15 T13 37 20 202 Z

अतिरिक्त फीचर्स का लाभ उठाएँ

अगर मूल कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो अतिरिक्त मूल्य के लिए मोलभाव करें. अगर आपके पास ट्रेड-इन विकल्प है, तो एक्सेसरीज़, विस्तारित वारंटी, या बेहतर एक्सचेंज लाभों के लिए पूछें. आप डीलर के विकल्प को चुनने के बजाय, सस्ते दाम के लिए बाहर से बीमा भी ले सकते हैं.

Renault Triber Accessories Collage 2022 08 24 T13 34 19 069 Z

लचीलापन अच्छा है

अगर पैसे बचाना आपकी प्राथमिकता है, तो ऑर्डर पर मिलने वाले मॉडल का इंतज़ार करने के बजाय, स्टॉक में पहले से मौजूद वेरिएंट या रंगों को चुनें. बड़े ब्रांड के पास एक ही सेगमेंट में कई मॉडल होते हैं, इसलिए लोकप्रिय मॉडल की बजाय कम बिकने वाले मॉडल पर विचार करें. आपको जल्दी डिलेवरी और बेहतर छूट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी.

# Year-End Discounts# Year-End Discounts on Cars# Year-End Discount# Year End Car Purchase# Car Sales December# Cars# December Offers# Hatchbacks# SUV# Sedan# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों और तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी.
    भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज
  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद नवंबर में अधिकांश वाहन निर्माताओं ने कार बिक्री में गिरावट देखी, लेकिन फिर भी वे गति बनाए रखने में सक्षम रहे.
    नवंबर 2025 में कार बिक्री: अक्टूबर में बंपर बिक्री के बाद प्रमुख ब्रांडों की घरेलू बिक्री में आई गिरावट
  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
