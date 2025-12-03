साल के अंत में कार खरीदने की टिप्स, कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- साल के अंत में मिलने वाले ऑफर्स के तहत कार खरीदने से पहले जानने लायक कुछ सुझाव और तरकीबें यहां दी गई हैं
- रिसर्च, योजना और बातचीत ज़रूरी है
- क्या खरीदना है, इस बारे में पहले से सोच-विचार कर लें और लचीले भी रहें
साल 2025 खत्म होने वाला है, और जहाँ हर कोई नए साल का स्वागत करने के लिए उत्साहित होगा, वहीं अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर शायद इसके लिए सबसे अच्छा महीना है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ आपको साल के अंत में छूट मिलती है, वहीं दूसरी तरफ, नए साल की शुरुआत में नई कारें आमतौर पर महंगी हो जाती हैं. तो, अगर आप भी इस महीने नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए.
पहले समझ लें आपको कौन से सेग्मेंट की कार लेनी है
अपनी उपयोगिता को समझने से शुरुआत करें. तय करें कि आपको हैचबैक, सेडान या एसयूवी चाहिए. देखें कि आप महीने में कितनी गाड़ी चलाते हैं और अपने पैटर्न के आधार पर पेट्रोल, डीज़ल या इलेक्ट्रिक में से चुनें. फायदे और नुकसान पर गौर करें और फिर अपने विकल्पों को छाँटें. अगर आप कार को लंबे समय तक रखने की योजना बना रहे हैं, तो लगभग 5 साल के लिए योजना बनाना व्यावहारिक है, इससे ज़्यादा नहीं.
अच्छे से रिसर्च करें
खरीदने से पहले हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें. निर्माता की छूट और स्कीम देखें, और देखें कि प्रतिद्वंद्वी ब्रांड समान मॉडलों पर क्या ऑफर दे रहे हैं. डीलरों से उनके ऑफर, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के बारे में पूछें. पुरानी कारों के प्लेटफॉर्म पर रीसेल वैल्यू देखें और ज्ञात समस्याओं के लिए यूजर फोरम ब्राउज़ करें. आप अपने सवालों के लिए कार एंड बाइक से भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे.
प्री-अप्रूवेल लोन लें
अगर आप कार के लिए फाइनेंस कराने की सोच रहे हैं, तो पहले से स्वीकृत लोन की जाँच कर लें. आपके मौजूदा बैंक में अच्छी ब्याज दरें हो सकती हैं. लोन पहले से स्वीकृत होने से आपको डीलरशिप पर बेहतर लाभ मिलता है क्योंकि आप पहले से ही एक पक्के खरीदार हैं, और वे अतिरिक्त फाइनेंसिंग शुल्क नहीं लगा सकते.
वास्तविक लागत जानें
बातचीत करते समय ऑन-रोड कीमत पर ध्यान दें. अगर आप लोन ले रहे हैं, तो भी पहले अंतिम कीमत पर सहमति बना लें और फिर मासिक किश्तों पर आगे बढ़ें. कीमतों का विस्तृत ब्यौरा मांगें ताकि आप अतिरिक्त शुल्क या बातचीत योग्य शुल्क देख सकें.
बातचीत सबसे ज़रूरी है
कई डीलरशिप से कोटेशन लें और उनका उपयोग बेहतर डील के लिए करें. अगर डीलर आपकी कीमत से मेल नहीं खाता, तो आश्वस्त रहें और जाने के लिए तैयार रहें. वे अक्सर बेहतर ऑफर लेकर लौटते हैं, खासकर जब मासिक और साल के अंत के लक्ष्य पूरे होने वाले हों.
अतिरिक्त फीचर्स का लाभ उठाएँ
अगर मूल कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो अतिरिक्त मूल्य के लिए मोलभाव करें. अगर आपके पास ट्रेड-इन विकल्प है, तो एक्सेसरीज़, विस्तारित वारंटी, या बेहतर एक्सचेंज लाभों के लिए पूछें. आप डीलर के विकल्प को चुनने के बजाय, सस्ते दाम के लिए बाहर से बीमा भी ले सकते हैं.
लचीलापन अच्छा है
अगर पैसे बचाना आपकी प्राथमिकता है, तो ऑर्डर पर मिलने वाले मॉडल का इंतज़ार करने के बजाय, स्टॉक में पहले से मौजूद वेरिएंट या रंगों को चुनें. बड़े ब्रांड के पास एक ही सेगमेंट में कई मॉडल होते हैं, इसलिए लोकप्रिय मॉडल की बजाय कम बिकने वाले मॉडल पर विचार करें. आपको जल्दी डिलेवरी और बेहतर छूट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी.
