लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव ट्रिम, कीमत रु.90 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026सिट्रॉन New Aircrossएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Roc
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव ट्रिम, कीमत रु.90 लाख से शुरू

नई लेक्सस आरएक्स 350एच में कुछ विशेष फीचर्स और कैबिन में अलग थीम दी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई RX 350h में साउंड सिस्टम पर आधारित दो ट्रिम्स हैं
  • इस SUV में एक ज़्यादा पावरफुल F-Sport वेरिएंट भी है
  • RX, Lexus SUV रेंज में NX और LX के बीच आती है

लग्ज़री कार निर्माता कंपनी लेक्सस इंडिया ने RX SUV रेंज में एक नया एंट्री ट्रिम जोड़ा है. RX, जो पहले केवल प्रीमियम F-Sport ग्रेड में उपलब्ध थी, अब सबसे किफायती 'एक्सक्विज़िट' ग्रेड में भी उपलब्ध है. नई RX350h एक्सक्विज़िट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.89.99 लाख है, जबकि मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम वाले प्रीमियम वर्ज़न की कीमत रु.92.02 लाख है. RX 500h F-Sport+ की एक्स-शोरूम कीमत रु.1.09 करोड़ ही है और इसमें अन्य फीचर्स के साथ मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है.

 

यह भी पढ़ें: जापान मोबिलिटी शो 2025: लेक्सस LS 6-व्हील वैन के कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी ने भविष्य की लग्जरी MPV की झलक दिखा

Lexus RX 2

एफ-स्पोर्ट की तुलना में ज़्यादा किफायती होने के बावजूद, एक्सक्विज़िट में कुछ खास फ़ीचर्स हैं. इनमें 8-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें और दोनों रो में सीट हीटर शामिल हैं. इसमें सेमी एनिलिन सीट कवर मटेरियल के साथ मीडियम ब्राउन बैम्बू ट्रिम भी है. एफ-स्पोर्ट से मिलते-जुलते अन्य फ़ीचर्स में हेड्स-अप डिस्प्ले, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 14-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सीट वेंटिलेशन शामिल हैं.

Lexus

लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष हिकारू इकेउची ने कहा, "जैसे-जैसे लक्जरी एसयूवी सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, नए एक्सक्विज़िट ग्रेड की शुरुआत हमें मेहमानों को चुनने के लिए विकल्पों और फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला देने की अनुमति देती है. यह वृद्धि हमारे पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारत में लेक्सस अनुभव को बेहतर बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एडवांस तकनीक और अतिथि-प्रथम दर्शन द्वारा समर्थित है."

 

एक्सक्विज़िट में 2.5 लीटर इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन के साथ एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम लगा है. यह 243 बीएचपी की संयुक्त ताकत और 238 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 7.90 सेकंड में पकड़ लेती है और चार ड्राइव मोड - नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कस्टम - के साथ आती है. 8 एयरबैग के साथ, इस एसयूवी में ADAS फ़ंक्शन या लेक्सस सेफ्टी सिस्टम+ भी है, जिसमें डायनामिक रडार क्रूज़ कंट्रोल, क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ सेफ एग्जिट असिस्ट जैसे फ़ीचर हैं.

# Lexus india# lexus rx# suv# hybrid SUVs# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय लेक्सस मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • किआ की सबसे छोटी ईवी को मूल रूप से 2025 की शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था.
    किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा
  • यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए,यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
    साल के अंत में कार खरीदने की टिप्स, कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ
  • ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों और तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी.
    भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज
  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • किआ की सबसे छोटी ईवी को मूल रूप से 2025 की शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था.
    किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा
  • यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए,यदि आप नए साल से पहले नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.
    साल के अंत में कार खरीदने की टिप्स, कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ
  • ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों और तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी.
    भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज
  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव ट्रिम, कीमत रु.90 लाख से शुरू