लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव ट्रिम, कीमत रु.90 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 4, 2025
हाइलाइट्स
- नई RX 350h में साउंड सिस्टम पर आधारित दो ट्रिम्स हैं
- इस SUV में एक ज़्यादा पावरफुल F-Sport वेरिएंट भी है
- RX, Lexus SUV रेंज में NX और LX के बीच आती है
लग्ज़री कार निर्माता कंपनी लेक्सस इंडिया ने RX SUV रेंज में एक नया एंट्री ट्रिम जोड़ा है. RX, जो पहले केवल प्रीमियम F-Sport ग्रेड में उपलब्ध थी, अब सबसे किफायती 'एक्सक्विज़िट' ग्रेड में भी उपलब्ध है. नई RX350h एक्सक्विज़िट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.89.99 लाख है, जबकि मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम वाले प्रीमियम वर्ज़न की कीमत रु.92.02 लाख है. RX 500h F-Sport+ की एक्स-शोरूम कीमत रु.1.09 करोड़ ही है और इसमें अन्य फीचर्स के साथ मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है.
यह भी पढ़ें: जापान मोबिलिटी शो 2025: लेक्सस LS 6-व्हील वैन के कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी ने भविष्य की लग्जरी MPV की झलक दिखा
एफ-स्पोर्ट की तुलना में ज़्यादा किफायती होने के बावजूद, एक्सक्विज़िट में कुछ खास फ़ीचर्स हैं. इनमें 8-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें और दोनों रो में सीट हीटर शामिल हैं. इसमें सेमी एनिलिन सीट कवर मटेरियल के साथ मीडियम ब्राउन बैम्बू ट्रिम भी है. एफ-स्पोर्ट से मिलते-जुलते अन्य फ़ीचर्स में हेड्स-अप डिस्प्ले, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 14-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सीट वेंटिलेशन शामिल हैं.
लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष हिकारू इकेउची ने कहा, "जैसे-जैसे लक्जरी एसयूवी सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, नए एक्सक्विज़िट ग्रेड की शुरुआत हमें मेहमानों को चुनने के लिए विकल्पों और फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला देने की अनुमति देती है. यह वृद्धि हमारे पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारत में लेक्सस अनुभव को बेहतर बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एडवांस तकनीक और अतिथि-प्रथम दर्शन द्वारा समर्थित है."
एक्सक्विज़िट में 2.5 लीटर इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन के साथ एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम लगा है. यह 243 बीएचपी की संयुक्त ताकत और 238 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 7.90 सेकंड में पकड़ लेती है और चार ड्राइव मोड - नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कस्टम - के साथ आती है. 8 एयरबैग के साथ, इस एसयूवी में ADAS फ़ंक्शन या लेक्सस सेफ्टी सिस्टम+ भी है, जिसमें डायनामिक रडार क्रूज़ कंट्रोल, क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ सेफ एग्जिट असिस्ट जैसे फ़ीचर हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स