लेक्सस RX को मिला अधिक किफायती एक्सक्लूसिव ट्रिम, कीमत रु.90 लाख से शुरू

लग्ज़री कार निर्माता कंपनी लेक्सस इंडिया ने RX SUV रेंज में एक नया एंट्री ट्रिम जोड़ा है. RX, जो पहले केवल प्रीमियम F-Sport ग्रेड में उपलब्ध थी, अब सबसे किफायती 'एक्सक्विज़िट' ग्रेड में भी उपलब्ध है. नई RX350h एक्सक्विज़िट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.89.99 लाख है, जबकि मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम वाले प्रीमियम वर्ज़न की कीमत रु.92.02 लाख है. RX 500h F-Sport+ की एक्स-शोरूम कीमत रु.1.09 करोड़ ही है और इसमें अन्य फीचर्स के साथ मार्क लेविंसन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है.

एफ-स्पोर्ट की तुलना में ज़्यादा किफायती होने के बावजूद, एक्सक्विज़िट में कुछ खास फ़ीचर्स हैं. इनमें 8-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें और दोनों रो में सीट हीटर शामिल हैं. इसमें सेमी एनिलिन सीट कवर मटेरियल के साथ मीडियम ब्राउन बैम्बू ट्रिम भी है. एफ-स्पोर्ट से मिलते-जुलते अन्य फ़ीचर्स में हेड्स-अप डिस्प्ले, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 14-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और सीट वेंटिलेशन शामिल हैं.

लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष हिकारू इकेउची ने कहा, "जैसे-जैसे लक्जरी एसयूवी सेगमेंट बढ़ता जा रहा है, नए एक्सक्विज़िट ग्रेड की शुरुआत हमें मेहमानों को चुनने के लिए विकल्पों और फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला देने की अनुमति देती है. यह वृद्धि हमारे पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारत में लेक्सस अनुभव को बेहतर बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एडवांस तकनीक और अतिथि-प्रथम दर्शन द्वारा समर्थित है."

एक्सक्विज़िट में 2.5 लीटर इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन के साथ एक मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम लगा है. यह 243 बीएचपी की संयुक्त ताकत और 238 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 7.90 सेकंड में पकड़ लेती है और चार ड्राइव मोड - नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कस्टम - के साथ आती है. 8 एयरबैग के साथ, इस एसयूवी में ADAS फ़ंक्शन या लेक्सस सेफ्टी सिस्टम+ भी है, जिसमें डायनामिक रडार क्रूज़ कंट्रोल, क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ सेफ एग्जिट असिस्ट जैसे फ़ीचर हैं.