इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 9, 2025
हाइलाइट्स
केटीएम 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल के बाद, अब हुस्कवर्ना ने 2024-2026 हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401 और विटपिलेन 401 मॉडलों के लिए भी वैश्विक सुरक्षा रिकॉल जारी किया है. यह रिकॉल प्रभावित बाइक्स के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) में एक सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए जारी किया गया है. यह समस्या केटीएम 390 मॉडलों जैसी ही है, और इस रिकॉल अभियान को अधिकृत हुस्कवर्ना डीलरशिप के माध्यम से चलाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: नई हुस्कवर्ना विटपिलेन 250 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
कंपनी का कहना है कि "आंतरिक गुणवत्ता जाँच के दौरान, एक ऐसी स्थिति की पहचान की गई, जो दुर्लभ मामलों में, कम आरपीएम पर इंजन के ठप होने का कारण बन सकती है. हालाँकि ऐसे मामले सीमित संख्या में ही देखे गए हैं, फिर भी हुस्कवर्ना मोबिलिटी किसी भी संभावित जोखिम को दूर करने और सवारों के लिए पूर्ण मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई कर रही है."
हुस्कवर्ना के अनुसार, सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि ईसीयू अपडेट से न केवल समस्या का समाधान होगा, बल्कि सवारी की क्षमता भी बढ़ेगी, बेहतर लो-एंड टॉर्क और बेहतर इंजन स्थिरता मिलेगी जिससे सवारी का अनुभव और भी बेहतर होगा.
प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को पत्र द्वारा एक व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी और उन्हें एक अधिकृत हुस्कवर्ना मोबिलिटी डीलरशिप से संपर्क करके एक निःशुल्क सॉफ़्टवेयर अपडेट शेड्यूल करने के लिए कहा जाएगा. यह अपडेट निःशुल्क और केवल अधिकृत डीलरों द्वारा ही किया जाएगा. ग्राहक आधिकारिक हुस्कवर्ना मोबिलिटी वेबसाइट के "सर्विस" सेक्शन में जाकर अपनी मोटरसाइकिल के प्रभावित होने की पुष्टि कर सकते हैं, जहाँ अधिकृत डीलरशिप की पूरी सूची उपलब्ध है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स