इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस

केटीएम 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल के बाद, अब हुस्कवर्ना ने 2024-2026 हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401 और विटपिलेन 401 मॉडलों के लिए भी वैश्विक सुरक्षा रिकॉल जारी किया है. यह रिकॉल प्रभावित बाइक्स के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) में एक सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए जारी किया गया है. यह समस्या केटीएम 390 मॉडलों जैसी ही है, और इस रिकॉल अभियान को अधिकृत हुस्कवर्ना डीलरशिप के माध्यम से चलाया जा रहा है.

कंपनी का कहना है कि "आंतरिक गुणवत्ता जाँच के दौरान, एक ऐसी स्थिति की पहचान की गई, जो दुर्लभ मामलों में, कम आरपीएम पर इंजन के ठप होने का कारण बन सकती है. हालाँकि ऐसे मामले सीमित संख्या में ही देखे गए हैं, फिर भी हुस्कवर्ना मोबिलिटी किसी भी संभावित जोखिम को दूर करने और सवारों के लिए पूर्ण मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई कर रही है."

हुस्कवर्ना के अनुसार, सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि ईसीयू अपडेट से न केवल समस्या का समाधान होगा, बल्कि सवारी की क्षमता भी बढ़ेगी, बेहतर लो-एंड टॉर्क और बेहतर इंजन स्थिरता मिलेगी जिससे सवारी का अनुभव और भी बेहतर होगा.

प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को पत्र द्वारा एक व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी और उन्हें एक अधिकृत हुस्कवर्ना मोबिलिटी डीलरशिप से संपर्क करके एक निःशुल्क सॉफ़्टवेयर अपडेट शेड्यूल करने के लिए कहा जाएगा. यह अपडेट निःशुल्क और केवल अधिकृत डीलरों द्वारा ही किया जाएगा. ग्राहक आधिकारिक हुस्कवर्ना मोबिलिटी वेबसाइट के "सर्विस" सेक्शन में जाकर अपनी मोटरसाइकिल के प्रभावित होने की पुष्टि कर सकते हैं, जहाँ अधिकृत डीलरशिप की पूरी सूची उपलब्ध है.