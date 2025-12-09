पत्रिकायूज़्ड कार्स
इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस

हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    केटीएम 390 मॉडलों के लिए वैश्विक रिकॉल के बाद, अब हुस्कवर्ना ने 2024-2026 हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401 और विटपिलेन 401 मॉडलों के लिए भी वैश्विक सुरक्षा रिकॉल जारी किया है. यह रिकॉल प्रभावित बाइक्स के इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) में एक सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए जारी किया गया है. यह समस्या केटीएम 390 मॉडलों जैसी ही है, और इस रिकॉल अभियान को अधिकृत हुस्कवर्ना डीलरशिप के माध्यम से चलाया जा रहा है.

     

    यह भी पढ़ें: नई हुस्कवर्ना विटपिलेन 250 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र

    Husqvarna Svartpilen 401 2

    कंपनी का कहना है कि "आंतरिक गुणवत्ता जाँच के दौरान, एक ऐसी स्थिति की पहचान की गई, जो दुर्लभ मामलों में, कम आरपीएम पर इंजन के ठप होने का कारण बन सकती है. हालाँकि ऐसे मामले सीमित संख्या में ही देखे गए हैं, फिर भी हुस्कवर्ना मोबिलिटी किसी भी संभावित जोखिम को दूर करने और सवारों के लिए पूर्ण मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई कर रही है."

    Husqvarna Svartpilen 401 31

    हुस्कवर्ना के अनुसार, सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों के इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि ईसीयू अपडेट से न केवल समस्या का समाधान होगा, बल्कि सवारी की क्षमता भी बढ़ेगी, बेहतर लो-एंड टॉर्क और बेहतर इंजन स्थिरता मिलेगी जिससे सवारी का अनुभव और भी बेहतर होगा.

    Husqvarna Svartpilen 401 11

    प्रभावित मोटरसाइकिलों के मालिकों को पत्र द्वारा एक व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी और उन्हें एक अधिकृत हुस्कवर्ना मोबिलिटी डीलरशिप से संपर्क करके एक निःशुल्क सॉफ़्टवेयर अपडेट शेड्यूल करने के लिए कहा जाएगा. यह अपडेट निःशुल्क और केवल अधिकृत डीलरों द्वारा ही किया जाएगा. ग्राहक आधिकारिक हुस्कवर्ना मोबिलिटी वेबसाइट के "सर्विस" सेक्शन में जाकर अपनी मोटरसाइकिल के प्रभावित होने की पुष्टि कर सकते हैं, जहाँ अधिकृत डीलरशिप की पूरी सूची उपलब्ध है.

    रिलेटेड आर्टिकल्स

    • हार्ली-डेविडसन के भारत पोर्टफोलियो में नये शामिलियां दो पूरी तरह आयातित मॉडल हैं, जो ब्रांड के मॉडल रेंज का मुख्य आकर्षण हैं, तथा इनमें कंपनी का मिल्वौकी 8 वीवीटी 121 वी-ट्विन इंजन लगा है.
      हार्ली-डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड भारत में हुईं लॉन्च, कीमत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा
    • मौजूदा (लेकिन अब दोबारा बदले) X440 लाइनअप में शामिल होकर X440T में नया रियर सबफ्रेम, राइड-बाय-वायर और स्विचेबल ABS शामिल है.
      हार्ली-डेविडसन X440T रु.2.80 लाख में हुई लॉन्च, जानें क्या है नया
    • केटीएम 390 मॉडल के लिए रिकॉल की घोषणा इंजन स्टॉल समस्या के समाधान के लिए की गई है, तथा सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों में इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) को निःशुल्क अपडेट किया जाएगा.
      इंजन बंद होने के खतरे के चलते KTM 390 एडवेंचर और 390 ड्यूक और 390 एंड्यूरो को वापस बुलाया
    • कई सप्ताह की अनिश्चितता के बाद, IBW द्वारा अपने आयोजन स्थल और तिथियों की पुष्टि के तुरंत बाद, दो प्रमुख प्रतिभागियों ने इस आयोजन में अपने नए मॉडल प्रदर्शित करने से हाथ खींच लिए.
      बीएमडब्ल्यू F 450 GS और ब्रिक्सटन Storr 500 इंडिया बाइक वीक 2025 में नहीं होंगी पेश
    • डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री पर; कीमत रु.15,000 से शुरू.
      डुकाटी घड़ियाँ अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध; कीमत रु.15,000 से शुरू
