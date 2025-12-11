भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी

पिछले पांच वर्षों में भारत में जिस एक सेगमेंट में ज़बरदस्त उछाल आया है, वह है कॉम्पैक्ट एसयूवी. और व्यस्त शहरों में मिलने वाले फीचर्स के कारण ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार ऑटोमैटिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते रु.10 लाख से कम कीमत वाली किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की मांग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. अच्छी खबर यह है कि अब आपको क्लच पैडल से बचने के लिए अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आज कई निर्माता अच्छी फीचर्स से लैस, स्मूथ-शिफ्टिंग वाली एसयूवी किफायती कीमत में उपलब्ध करा रहे हैं. तो यहां कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और दीर्घकालिक स्वामित्व मूल्य के आधार पर रु.10 लाख से कम कीमत में खरीदी जा सकने वाली सभी ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है.

1. टाटा पंच एएमटी: कीमत लगभग रु.7.60 लाख से रु.9.60 लाख (एक्स-शोरूम)

टाटा पंच भारत की सबसे पसंदीदा छोटी एसयूवी में से एक बन गई है, और इसके एएमटी वेरिएंट से ड्राइविंग और भी आसान हो जाती है. टाटा की एएमटी सहज महसूस होती है, हालांकि थोड़ी सुस्त ज़रूर है, और विशेष रूप से शहर में ड्राइविंग के दौरान बेहतरीन सुविधा देती है. पंच अपनी 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सुरक्षा रेटिंग, मज़बूत बनावट और शानदार राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. जो ग्राहक ज़्यादा खर्च किए बिना एसयूवी जैसा लुक और आराम चाहते हैं, उनके लिए पंच एएमटी एकदम सही विकल्प है.

इस पर विचार क्यों करें: मजबूत सुरक्षा फीचर्स, व्यावहारिक केबिन, आकर्षक रूप.

2. ह्यून्दे एक्सटर एएमटी: कीमत लगभग रु.7.96 लाख से रु.10.10 लाख (एक्स-शोरूम)

ह्यून्दे की नई माइक्रो-एसयूवी इस सेगमेंट में युवाओं को काफी आकर्षित करती है. एएमटी (ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन) सुचारू, भरोसेमंद है और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाती है. इसके बाहरी डिज़ाइन की मुख्य खासियतों में फीचर से भरपूर कैबिन, उत्कृष्ट माइलेज और ह्यून्दे की खासियत, यानी सड़क पर सहज संचालन शामिल हैं.

इसे क्यों चुनें: तकनीक से लैस कैबिन, शानदार माइलेज, और एक एएमटी जो रोजमर्रा के ट्रैफिक में टॉर्क कन्वर्टर जैसा महसूस होता है



3. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एएमटी: कीमत लगभग: रु.8.40 लाख (एक्स-शोरूम)

फ्रोंक्स देखने में प्रीमियम लग सकती है, लेकिन इसके 1.2-लीटर एएमटी वेरिएंट रु.10 लाख की रेंज में आसानी से मिल जाते हैं. मारुति का एएमटी सिस्टम बाजार में सबसे भरोसेमंद और ईंधन-कुशल सिस्टमों में से एक है, जो फ्रोंक्स में भी उपलब्ध है. इसके साथ आपको एक स्टाइलिश क्रॉसओवर मिलता है, जिसका कैबिन बेहतरीन है और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का भरोसा भी मिलता है.



इसे क्यों चुनें: बेहतरीन राइड क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन, बढ़िया माइलेज



4. रेनॉ किगर एएमटी: कीमत लगभग रु.8.09 लाख से रु.9.70 लाख (एक्स-शोरूम)

रेनॉ की काइगर इस सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्पों में से एक है. इसका 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड एएमटी वैरिएंट रोज़ाना के आवागमन के लिए पर्याप्त दमदार है और शानदार माइलेज देता है. इसके अलावा, काइगर का कैबिन बड़ा, फीचर्स से भरपूर और इस बजट में मौजूद कई प्रतिद्वंद्वी कारों की तुलना में एसयूवी जैसा अनुभव देता है.

इसे क्यों चुनें: शानदार कीमत, युवा शैली, बड़ा कैबिन

5. निसान मैग्नाइट एएमटी: कीमत लगभग रु.7.91 लाख से रु.9.75 लाख (एक्स-शोरूम)

निसान मैग्नाइट मूलतः काइगर से अपनी मैकेनिकल चीज़े साझा करती है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है. एएमटी वैरिएंट आश्चर्यजनक रूप से बढ़िया है, और निसान की आकर्षक कीमत इसे भारत में सबसे किफायती ऑटोमेटिक एसयूवी में से एक बनाती है. लंबी वारंटी और किफायती रखरखाव लागत के साथ, मैग्नाइट एक समझदारी भरा और भविष्य के लिए उपयुक्त विकल्प है.

इसे क्यों चुनें: शानदार कीमत, आकर्षक डिज़ाइन, प्रभावशाली वारंटी सहायता.

आपको कौन सी कार खरीदना चाहिए?

इनमें से प्रत्येक एसयूवी ने रु.10 लाख से कम कीमत वाले बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है, और निर्माताओं द्वारा इस मूल्य स्तर पर ऑटोमैटिक विकल्प पेश करना इस बात का संकेत है कि यह सेगमेंट कितना परिपक्व हो चुका है. चाहे आप पहली बार एसयूवी खरीद रहे हों या हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हों, ये एसयूवी आधुनिक भारतीय यात्रियों की अपेक्षा के अनुरूप फीचर्स, आराम और दमदार प्रदर्शन देती हैं.

रु.10 लाख से कम कीमत वाली ऑटोमैटिक एसयूवी कभी दुर्लभ हुआ करती थीं. आज, वे न केवल आसानी से उपलब्ध हैं, बल्कि वाकई प्रभावशाली भी हैं. इस कीमत में अब ऐसे वाहन मिलते हैं जो प्रदर्शन, फीचर्स, सुरक्षा और आराम का ऐसा संतुलन बनाते हैं जो कुछ साल पहले तक देखने को नहीं मिलता था. आपको आधुनिकता से समझौता किए बिना व्यावहारिकता मिलती है. यदि आप अपनी पहली ऑटोमैटिक एसयूवी की तलाश में हैं या बस अपनी रोज़मर्रा की यात्राओं को तनावमुक्त बनाना चाहते हैं, तो यह सूची भारत में उपलब्ध सबसे बढ़िया विकल्प पेश करती है.