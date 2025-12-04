भारत की 10 सबसे ताकतवर सुपर एसयूवी

21वीं सदी में, उच्च हॉर्सपावर सिर्फ़ सुपरकार और सुपर स्पोर्ट्स कारों तक ही सीमित नहीं है; इसमें SUV भी शामिल हैं. कई कार निर्माता कंपनियों ने SUV की राह पकड़ ली है, जिनमें फेरारी, लैम्बॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियाँ भी शामिल हैं. यहाँ हम भारतीय बाज़ार की 10 सबसे शक्तिशाली SUV पर एक नज़र डालते हैं.

पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक

मूल कायेन को कभी उच्च-प्रदर्शन वाली एसयूवी का मानक माना जाता था, खासकर इसके बेजोड़ टर्बो वैरिएंट में. भारतीय बाजार में, कायेन, अपनी नई पीढ़ी में, मानक और कूपे-एसयूवी, दोनों रूपों में, पेट्रोल-डीज़ल इंजन के साथ और एक इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बेची जाती है.

जो लोग बेहतरीन पावर चाहते हैं, उन्हें नई कायेन इलेक्ट्रिक चुननी होगी, जिसकी भारतीय बाजार के लिए कीमतों की घोषणा हाल ही में की गई है. इस इलेक्ट्रिक कार को स्टैंडर्ड और टर्बो इंजन दोनों में लॉन्च किया गया है, जिसमें टर्बो इंजन 1140 बीएचपी की अविश्वसनीय अधिकतम शक्ति देता है और केवल 2.5 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है. कायेन इलेक्ट्रिक में अपने स्थिर इंजन मॉडल से कई बड़े अंतर भी हैं, जैसे एक अलग प्लेटफॉर्म और केबिन के अंदर और भी ज़्यादा तकनीक.

पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी के खरीदारों को, जो पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्हें या तो बेस SUV में दिए गए 348 बीएचपी V6 या GTS स्पेक में 493 बीएचपी V8 से काम चलाना होगा – फ़िलहाल इसमें कायेन टर्बो नहीं है, हालाँकि यह भारत में एक समय उपलब्ध था. परफॉर्मेंस काफी तेज़ है, बेस मॉडल 6.0 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है, जबकि GTS इसे 4.7 सेकंड में छू लेता है.

पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम आउटपुट:

1140 बीएचपी / 1500 एनएम

लोटस इलेक्ट्रा

कुछ दशक पीछे जाएं, और लोटस और एसयूवी शब्द कभी एक ही वाक्य में नहीं बोले गए होंगे, लेकिन 2020 का दशक आ गया है, और हम यहां हैं - लोटस आधिकारिक तौर पर भारत में आ गया है, और इसके सेग्मेंट में एक ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी है. इलेट्रे एसयूवी में ब्रांड का पहला प्रयास है, और चुने गए वैरिएंट के आधार पर, त्वचा के नीचे या तो सिंगल-मोटर या डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन की सुविधा है. पहला 597 बीएचपी और 710 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि बाद वाला आउटपुट को 896 बीएचपी और 985 एनएम तक बढ़ा देता है, हालांकि यह सब प्रदर्शन रेंज की कीमत पर आता है. मानक 112 kWh की बैटरी सिंगल मोटर सेटअप के साथ 600 किमी तक की रेंज प्रदान करती है, जो AWD मॉडल में 490 किमी तक गिर जाती है.

पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम ताकत:

896 बीएचपी / 985 एनएम

लेम्बॉर्गिनी उरुस SE

उरुस 2017 में वैश्विक स्तर पर पहली बार लॉन्च होने के बाद से लेम्बॉर्गिनी का सबसे अधिक बिकने वाला और सबसे तेजी से बिकने वाला मॉडल बन गया है. बेंटले बेंटायगा और पोर्श कायेन और ऑडी क्यू8 के साथ अपने आधार को साझा करते हुए, उरुस सभी वेरिएंट में वीडब्ल्यू ग्रुप के ट्विन-टर्बो 4.0-लीटर वी8 इंजन द्वारा संचालित है, जिसमें नए एसई ने और भी अधिक शक्ति के लिए मिश्रण में इलेक्ट्रिक मोटर्स को जोड़ा है.

स्टैंडर्ड एस या परफॉर्मेंटे स्पेक में, इंजन 657 बीएचपी और 850 एनएम की अधिकतम शक्ति देता है. SE में इसे 612 बीएचपी और 800 एनएम तक डीट्यून किया गया है, हालाँकि हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ने से कुल शक्ति 789 बीएचपी और 950 एनएम बनाता है. सभी वेरिएंट 3.5 सेकंड या उससे कम समय में 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ लेंगे और इनकी अधिकतम गति 300 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा होगी.

पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 + इलेक्ट्रिक मोटर अधिकतम ताकत:

789 बीएचपी / 950 एनएम



फेरारी पुरोसंगु

हालाँकि फेरारी ने पुरोसंगु को एसयूवी कहने से साफ इनकार कर दिया है, फिर भी यह एक बहुमुखी, उच्च-सवारी, उच्च-प्रदर्शन वाली गाड़ी है जो चार एडल्ट और भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम है. पुरोसंगु संभवतः बाज़ार में उपलब्ध उच्च-स्तरीय प्रदर्शन वाली एसयूवी में सबसे विशिष्ट है, फेरारी प्रति वर्ष केवल सीमित यूनिट्स ही बनाती है और प्रतीक्षा अवधि वर्षों तक चलती है.

इस सुपर एसयूवी के सेंटर में फेरारी का नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन है जो 7,750 आरपीएम पर 715 बीएचपी और 6,250 आरपीएम पर 716 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन की अधिकतम गति 300 किमी/घंटा से ज़्यादा है और 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है—जो 2 टन की एसयूवी के लिए बुरा नहीं है. फेरारी के असली अंदाज़ में, पुरोसंगु की हर यूनिट ऑर्डर पर बनाई जाती है, और हर यूनिट के साथ कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प उपलब्ध हैं.



पावरट्रेन: 6.5-लीटर V12 आउटपुट:

715 बीएचपी / 716 एनएम

एस्टिन मार्टिन DBX

2021 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध, DBX, एस्टन मार्टिन की पहली SUV है और इसका मुकाबला उरुस जैसी कारों से है. शुरुआत में AMG के 542 bhp ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ लॉन्च होने के बाद, एस्टन मार्टिन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी SUV को कई नए मॉडल दिए हैं, जैसे कि इसका डिज़ाइन नया है, कैबिन में काफ़ी सुधार हुआ है और V8 इंजन की पावर 697 bhp और 900 Nm तक बढ़ा दी गई है.

वैश्विक स्तर पर, एक नया S ट्रिम भी उपलब्ध है जो चुने गए विकल्पों के आधार पर, SUV के वज़न में लगभग 47 किलोग्राम की कमी करते हुए, 717 बीएचपी तक का आउटपुट देता है. एस्टन का दावा है कि यह 3.3 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 310 किमी/घंटा है.

पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

697 बीएचपी / 900 एनएम

बीएमडब्ल्यू एक्सएम

BMW के दिग्गज M डिवीज़न द्वारा शुरू से डिज़ाइन और विकसित की गई पहली SUV, XM पिछले कुछ सालों से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है और फ़िलहाल यह देश में BMW की एकमात्र M-बैज वाली SUV है. हालाँकि इसका डिज़ाइन अलग-अलग रहा है, लेकिन XM पावर के मामले में भी पीछे नहीं है. इसमें BMW M का 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो 644 bhp और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है. यह पावर SUV को 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा तक सीमित है.

जो लोग भाग्यशाली हैं, उनके लिए बीएमडब्ल्यू ने भारत में कुछ समय के लिए और भी अधिक शक्तिशाली एक्सएम रेड लेबल भी पेश किया था, जिसकी शक्ति और टॉर्क 737 बीएचपी और 1,000 एनएम तक बढ़ गया था, हालांकि यह वैरिएंट अब बिक्री पर नहीं है.



पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 + इलेक्ट्रिक मोटर अधिकतम आउटपुट:

644 बीएचपी / 800 एनएम

ऑडी RS Q8

उरुस, कायेन और बेंटायगा की एक और मॉडल, ऑडी क्यू8 भी वीडब्ल्यू ग्रुप के एमएलबी ईवीओ प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भारत में वीडब्ल्यू ग्रुप की सबसे किफायती सुपर एसयूवी में से एक है. आरएस क्यू8 अपने 4.0-लीटर वी8 इंजन के साथ कोई कसर नहीं छोड़ती, जो 631 बीएचपी और 850 एनएम का दमदार बनाती है. यह एसयूवी 4 सेकंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और अगर आप ड्राइवर पैकेज चुनते हैं तो इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा (सीमित) या 305 किमी/घंटा हो सकती है. RS Q8 की एकमात्र कमी यह है कि यह काफी समय से बिना किसी बड़े अपडेट के बाजार में है.

पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

631 बीएचपी / 850 एनएम

पोर्श मकान इलेक्ट्रिक

सूची में बाकी सभी कारों से एक साइज़ छोटी, मकान इलेक्ट्रिक भी अपने आकार के हिसाब से बेहतरीन आउटपुट के कारण भारत में सुपर एसयूवी की सूची में जगह बना सकती है. कायेन का यह छोटा वैरिएंट भारत में तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें सबसे महंगे टर्बो 630 बीएचपी और 1,130 एनएम तक का टॉर्क बनाता है, जिससे यह एसयूवी 3.3 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 किमी/घंटा है.



पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम आउटपुट:

630 बीएचपी / 1130 एनएम

लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा

किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डिफेंडर एक सुपर एसयूवी के साँचे में ढल जाएगी, लेकिन जेएलआर के लोगों ने डिफेंडर ऑक्टा के साथ एक बिल्कुल नई और दैत्याकार मशीन तैयार कर दी है. आजमाए हुए 5.0-लीटर AJ V8 इंजन की जगह अब BMW से लिया गया 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन आ गया है जो 626 बीएचपी और 750 एनएम टॉर्क (डायनेमिक लॉन्च मोड में 800 एनएम) देता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि जेएलआर लाइन-अप में ये आँकड़े जाने-पहचाने क्यों लगते हैं, तो बता दें कि इसमें रेंज रोवर SV जैसा ही इंजन और पावर है, जो भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध RR का सबसे पावरफुल वेरिएंट है.

इन आंकड़ों का मतलब यह है कि 2.5 टन का ऑक्टा चार सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसकी अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटे होगी.

जो लोग पुराने V8 मॉडल को पसंद करते हैं, उन्हें अभी भी मानक डिफेंडर रेंज में 90, 110 और 130 बॉडी स्टाइल का विकल्प मिलता है. ऑक्टा के लिए, आप केवल डिफेंडर 110 बॉडी स्टाइल तक ही सीमित हैं.

पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

626 बीएचपी / 800 एनएम

रेंज रोवर एसवी / रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी

भारत में रेंज रोवर सीरीज के प्रमुख वैरिएंट, SV वैरिएंट, में BMW से लिया गया 4.4-लीटर V8 इंजन लगा है, जो स्पोर्ट में 626 bhp और फुल-फैट रेंज रोवर LWB SUV में 606 bhp पावर जनरेट करता है. इस रेंज के प्रमुख मॉडल होने के नाते, SV मॉडल में वो सभी खूबियां मौजूद हैं जो एक प्रमुख रेंज रोवर से अपेक्षित हैं. परफॉर्मेंस की बात करें तो रेंज रोवर स्पोर्ट SV 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसका बड़ा वर्जन 0 से 5 सेकंड में इतना तेज दौड़ सकता है - आखिरकार रेंज रोवर LWB परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइलिश ड्राइविंग के लिए जानी जाती है.

पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

626 बीएचपी / 750 एनएम (रेंज रोवर स्पोर्ट).

606 बीएचपी / 750 एनएम (रेंज रोवर)