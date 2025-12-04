भारत की 10 सबसे ताकतवर सुपर एसयूवी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026सिट्रॉन New Aircrossएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Roc
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत की 10 सबसे ताकतवर सुपर एसयूवी

क्या आप एक उच्च-प्रदर्शन वाली लक्जरी एसयूवी की तलाश में हैं? तो, ये रहे कुछ विकल्प.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    21वीं सदी में, उच्च हॉर्सपावर सिर्फ़ सुपरकार और सुपर स्पोर्ट्स कारों तक ही सीमित नहीं है; इसमें SUV भी शामिल हैं. कई कार निर्माता कंपनियों ने SUV की राह पकड़ ली है, जिनमें फेरारी, लैम्बॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियाँ भी शामिल हैं. यहाँ हम भारतीय बाज़ार की 10 सबसे शक्तिशाली SUV पर एक नज़र डालते हैं.

     

    पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक

    Porsche Cayenne Electric

    मूल कायेन को कभी उच्च-प्रदर्शन वाली एसयूवी का मानक माना जाता था, खासकर इसके बेजोड़ टर्बो वैरिएंट में. भारतीय बाजार में, कायेन, अपनी नई पीढ़ी में, मानक और कूपे-एसयूवी, दोनों रूपों में, पेट्रोल-डीज़ल इंजन के साथ और एक इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बेची जाती है.

     

    जो लोग बेहतरीन पावर चाहते हैं, उन्हें नई कायेन इलेक्ट्रिक चुननी होगी, जिसकी भारतीय बाजार के लिए कीमतों की घोषणा हाल ही में की गई है. इस इलेक्ट्रिक कार को स्टैंडर्ड और टर्बो इंजन दोनों में लॉन्च किया गया है, जिसमें टर्बो इंजन 1140 बीएचपी की अविश्वसनीय अधिकतम शक्ति देता है और केवल 2.5 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है. कायेन इलेक्ट्रिक में अपने स्थिर इंजन मॉडल से कई बड़े अंतर भी हैं, जैसे एक अलग प्लेटफॉर्म और केबिन के अंदर और भी ज़्यादा तकनीक.

    Porsche Cayenne Electric 3

    पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी के खरीदारों को, जो पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, उन्हें या तो बेस SUV में दिए गए 348 बीएचपी V6 या GTS स्पेक में 493 बीएचपी V8 से काम चलाना होगा – फ़िलहाल इसमें कायेन टर्बो नहीं है, हालाँकि यह भारत में एक समय उपलब्ध था. परफॉर्मेंस काफी तेज़ है, बेस मॉडल 6.0 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है, जबकि GTS इसे 4.7 सेकंड में छू लेता है.

     

    पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम आउटपुट:

     1140 बीएचपी / 1500 एनएम

     

    लोटस इलेक्ट्रा

    5

    कुछ दशक पीछे जाएं, और लोटस और एसयूवी शब्द कभी एक ही वाक्य में नहीं बोले गए होंगे, लेकिन 2020 का दशक आ गया है, और हम यहां हैं - लोटस आधिकारिक तौर पर भारत में आ गया है, और इसके सेग्मेंट में एक ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी है. इलेट्रे एसयूवी में ब्रांड का पहला प्रयास है, और चुने गए वैरिएंट के आधार पर, त्वचा के नीचे या तो सिंगल-मोटर या डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन की सुविधा है. पहला 597 बीएचपी और 710 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जबकि बाद वाला आउटपुट को 896 बीएचपी और 985 एनएम तक बढ़ा देता है, हालांकि यह सब प्रदर्शन रेंज की कीमत पर आता है. मानक 112 kWh की बैटरी सिंगल मोटर सेटअप के साथ 600 किमी तक की रेंज प्रदान करती है, जो AWD मॉडल में 490 किमी तक गिर जाती है.

     

    पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम ताकत:

     896 बीएचपी / 985 एनएम

     

    लेम्बॉर्गिनी उरुस SE

    Lamborghini Urus SE Launched In India

    उरुस 2017 में वैश्विक स्तर पर पहली बार लॉन्च होने के बाद से लेम्बॉर्गिनी का सबसे अधिक बिकने वाला और सबसे तेजी से बिकने वाला मॉडल बन गया है. बेंटले बेंटायगा और पोर्श कायेन और ऑडी क्यू8 के साथ अपने आधार को साझा करते हुए, उरुस सभी वेरिएंट में वीडब्ल्यू ग्रुप के ट्विन-टर्बो 4.0-लीटर वी8 इंजन द्वारा संचालित है, जिसमें नए एसई ने और भी अधिक शक्ति के लिए मिश्रण में इलेक्ट्रिक मोटर्स को जोड़ा है.

     

    स्टैंडर्ड एस या परफॉर्मेंटे स्पेक में, इंजन 657 बीएचपी और 850 एनएम की अधिकतम शक्ति देता है. SE में इसे 612 बीएचपी और 800 एनएम तक डीट्यून किया गया है, हालाँकि हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ने से कुल शक्ति 789 बीएचपी और 950 एनएम बनाता है. सभी वेरिएंट 3.5 सेकंड या उससे कम समय में 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ लेंगे और इनकी अधिकतम गति 300 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा होगी.

     

    पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 + इलेक्ट्रिक मोटर अधिकतम ताकत: 

    789 बीएचपी / 950 एनएम

     


    फेरारी पुरोसंगु

    Ferrari Purosangue India

    हालाँकि फेरारी ने पुरोसंगु को एसयूवी कहने से साफ इनकार कर दिया है, फिर भी यह एक बहुमुखी, उच्च-सवारी, उच्च-प्रदर्शन वाली गाड़ी है जो चार एडल्ट और भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम है. पुरोसंगु संभवतः बाज़ार में उपलब्ध उच्च-स्तरीय प्रदर्शन वाली एसयूवी में सबसे विशिष्ट है, फेरारी प्रति वर्ष केवल सीमित यूनिट्स ही बनाती है और प्रतीक्षा अवधि वर्षों तक चलती है.

     

    इस सुपर एसयूवी के सेंटर में फेरारी का नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन है जो 7,750 आरपीएम पर 715 बीएचपी और 6,250 आरपीएम पर 716 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन की अधिकतम गति 300 किमी/घंटा से ज़्यादा है और 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है—जो 2 टन की एसयूवी के लिए बुरा नहीं है. फेरारी के असली अंदाज़ में, पुरोसंगु की हर यूनिट ऑर्डर पर बनाई जाती है, और हर यूनिट के साथ कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प उपलब्ध हैं.

     


    पावरट्रेन: 6.5-लीटर V12 आउटपुट: 

    715 बीएचपी / 716 एनएम

     

    एस्टिन मार्टिन DBX

    Updated Aston Martin DBX Unveiled With New Interior To Only Be Sold In 707 Trim

    2021 से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध, DBX, एस्टन मार्टिन की पहली SUV है और इसका मुकाबला उरुस जैसी कारों से है. शुरुआत में AMG के 542 bhp ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ लॉन्च होने के बाद, एस्टन मार्टिन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी SUV को कई नए मॉडल दिए हैं, जैसे कि इसका डिज़ाइन नया है, कैबिन में काफ़ी सुधार हुआ है और V8 इंजन की पावर 697 bhp और 900 Nm तक बढ़ा दी गई है.

     

    वैश्विक स्तर पर, एक नया S ट्रिम भी उपलब्ध है जो चुने गए विकल्पों के आधार पर, SUV के वज़न में लगभग 47 किलोग्राम की कमी करते हुए, 717 बीएचपी तक का आउटपुट देता है. एस्टन का दावा है कि यह 3.3 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 310 किमी/घंटा है.

     

    पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

     697 बीएचपी / 900 एनएम

     

    बीएमडब्ल्यू एक्सएम

    BMW XM

    BMW के दिग्गज M डिवीज़न द्वारा शुरू से डिज़ाइन और विकसित की गई पहली SUV, XM पिछले कुछ सालों से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है और फ़िलहाल यह देश में BMW की एकमात्र M-बैज वाली SUV है. हालाँकि इसका डिज़ाइन अलग-अलग रहा है, लेकिन XM पावर के मामले में भी पीछे नहीं है. इसमें BMW M का 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो 644 bhp और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है. यह पावर SUV को 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा तक सीमित है.

     

    जो लोग भाग्यशाली हैं, उनके लिए बीएमडब्ल्यू ने भारत में कुछ समय के लिए और भी अधिक शक्तिशाली एक्सएम रेड लेबल भी पेश किया था, जिसकी शक्ति और टॉर्क 737 बीएचपी और 1,000 एनएम तक बढ़ गया था, हालांकि यह वैरिएंट अब बिक्री पर नहीं है.


    पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 + इलेक्ट्रिक मोटर अधिकतम आउटपुट:

    644 बीएचपी / 800 एनएम

     

    ऑडी RS Q8

    2025 Audi RS Q8 Performance Launched In India At Rs 1

    उरुस, कायेन और बेंटायगा की एक और मॉडल, ऑडी क्यू8 भी वीडब्ल्यू ग्रुप के एमएलबी ईवीओ प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भारत में वीडब्ल्यू ग्रुप की सबसे किफायती सुपर एसयूवी में से एक है. आरएस क्यू8 अपने 4.0-लीटर वी8 इंजन के साथ कोई कसर नहीं छोड़ती, जो 631 बीएचपी और 850 एनएम का दमदार बनाती है. यह एसयूवी 4 सेकंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और अगर आप ड्राइवर पैकेज चुनते हैं तो इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा (सीमित) या 305 किमी/घंटा हो सकती है. RS Q8 की एकमात्र कमी यह है कि यह काफी समय से बिना किसी बड़े अपडेट के बाजार में है.

     

    पावरट्रेन: 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट: 

    631 बीएचपी / 850 एनएम

     

    पोर्श मकान इलेक्ट्रिक

    Porsche Macan Turbo EV Web 18

    सूची में बाकी सभी कारों से एक साइज़ छोटी, मकान इलेक्ट्रिक भी अपने आकार के हिसाब से बेहतरीन आउटपुट के कारण भारत में सुपर एसयूवी की सूची में जगह बना सकती है. कायेन का यह छोटा वैरिएंट भारत में तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें सबसे महंगे टर्बो 630 बीएचपी और 1,130 एनएम तक का टॉर्क बनाता है, जिससे यह एसयूवी 3.3 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 किमी/घंटा है.

     


    पावरट्रेन: इलेक्ट्रिक अधिकतम आउटपुट: 

    630 बीएचपी / 1130 एनएम

     

    लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा

    Land Rover Defender Octa Web 12

    किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डिफेंडर एक सुपर एसयूवी के साँचे में ढल जाएगी, लेकिन जेएलआर के लोगों ने डिफेंडर ऑक्टा के साथ एक बिल्कुल नई और दैत्याकार मशीन तैयार कर दी है. आजमाए हुए 5.0-लीटर AJ V8 इंजन की जगह अब BMW से लिया गया 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन आ गया है जो 626 बीएचपी और 750 एनएम टॉर्क (डायनेमिक लॉन्च मोड में 800 एनएम) देता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि जेएलआर लाइन-अप में ये आँकड़े जाने-पहचाने क्यों लगते हैं, तो बता दें कि इसमें रेंज रोवर SV जैसा ही इंजन और पावर है, जो भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध RR का सबसे पावरफुल वेरिएंट है.

     

    इन आंकड़ों का मतलब यह है कि 2.5 टन का ऑक्टा चार सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसकी अधिकतम गति 250 किमी प्रति घंटे होगी.

     

    जो लोग पुराने V8 मॉडल को पसंद करते हैं, उन्हें अभी भी मानक डिफेंडर रेंज में 90, 110 और 130 बॉडी स्टाइल का विकल्प मिलता है. ऑक्टा के लिए, आप केवल डिफेंडर 110 बॉडी स्टाइल तक ही सीमित हैं.

     

    पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट:

     626 बीएचपी / 800 एनएम

     

    रेंज रोवर एसवी / रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी

    Range Rover SV Masara Edition

    भारत में रेंज रोवर सीरीज के प्रमुख वैरिएंट, SV वैरिएंट, में BMW से लिया गया 4.4-लीटर V8 इंजन लगा है, जो स्पोर्ट में 626 bhp और फुल-फैट रेंज रोवर LWB SUV में 606 bhp पावर जनरेट करता है. इस रेंज के प्रमुख मॉडल होने के नाते, SV मॉडल में वो सभी खूबियां मौजूद हैं जो एक प्रमुख रेंज रोवर से अपेक्षित हैं. परफॉर्मेंस की बात करें तो रेंज रोवर स्पोर्ट SV 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसका बड़ा वर्जन 0 से 5 सेकंड में इतना तेज दौड़ सकता है - आखिरकार रेंज रोवर LWB परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइलिश ड्राइविंग के लिए जानी जाती है.

     

    पावरट्रेन: 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 अधिकतम आउटपुट: 

    626 बीएचपी / 750 एनएम (रेंज रोवर स्पोर्ट).

     606 बीएचपी / 750 एनएम (रेंज रोवर)

     

     

    # Ferrari# Lamborghini# Audi# Lotus# Rolls-Royce# Range Rover# Range Rover Sport# Porsche India# Defender# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें
    • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
      8.2
      2022 ह्युंडई क्रेटा
      1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 12.25 लाख
      ₹ 25,905/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
      7.9
      2019 ह्युंडई क्रेटा
      1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 9.25 लाख
      ₹ 20,717/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
      8.8
      2024 किया सॉनेट
      HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
      Rs. 11.9 लाख
      ₹ 26,652/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
      8.4
      2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
      Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
      Rs. 13.5 लाख
      ₹ 30,235/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
      8.8
      2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
      G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 10.5 लाख
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
      8.6
      2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
      VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.75 लाख
      ₹ 15,118/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
      8.8
      2024 महिंद्रा थार
      LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 13.9 लाख
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
      9
      2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
      VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 10.25 लाख
      ₹ 22,956/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
      7.9
      2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
      LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.15 लाख
      ₹ 4,815/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
    • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
      8.8
      2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
      1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 7.9 लाख
      ₹ 17,693/माह emi
      Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

    लोकप्रिय लैंबॉर्गिनी मॉडल्स

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • नयनतारा की बिल्कुल नई रोल्स रॉयस ब्लैक की डिलेवरी के वक्त उनके दोनों जुड़वां बच्चे व पति विग्नेश शिवम भी साथ दिखे.
      विग्नेश शिवम ने नयनतारा को उनके जन्मदिन पर उपहार में दी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज
    • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
      नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
    • रैपर बादशाह ने हाल ही में रु.12 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाली रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II, को लेकर सुर्खियाँ बटोरी हैं. इंस्टाग्राम पर इस पल को शेयर करते हुए, उन्होंने एक साधारण मारुति सुज़ुकी ज़ेन से इस अल्ट्रा-लक्ज़री एसयूवी तक के अपने सफ़र को साझा किया.
      बादशाह ने खरीदी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी
    • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
      GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
    • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
      नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
    • नयनतारा की बिल्कुल नई रोल्स रॉयस ब्लैक की डिलेवरी के वक्त उनके दोनों जुड़वां बच्चे व पति विग्नेश शिवम भी साथ दिखे.
      विग्नेश शिवम ने नयनतारा को उनके जन्मदिन पर उपहार में दी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज
    • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
      नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
    • रैपर बादशाह ने हाल ही में रु.12 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाली रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II, को लेकर सुर्खियाँ बटोरी हैं. इंस्टाग्राम पर इस पल को शेयर करते हुए, उन्होंने एक साधारण मारुति सुज़ुकी ज़ेन से इस अल्ट्रा-लक्ज़री एसयूवी तक के अपने सफ़र को साझा किया.
      बादशाह ने खरीदी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी
    • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
      GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
    • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
      नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें