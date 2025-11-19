विग्नेश शिवम ने नयनतारा को उनके जन्मदिन पर उपहार में दी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- विग्नेश शिवन ने नयनतारा को जन्मदिन पर ₹10 करोड़ की रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रेल ब्लैक बैज गिफ्ट की
- नई लग्ज़री कार के साथ पूरा परिवार आया नज़र
- यह हाई-एंड इलेक्ट्रिक कार अपनी प्रीमियम डिज़ाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और रॉयल फीचर्स के लिए मशहूर है
साउथ इंडस्ट्री की “लेडी सुपरस्टार” नयनतारा का 41वां जन्मदिन इस बार बेहद खास रहा. दरअसल, अभिनेत्री के 41वें जन्मदिन को उनके पति और फिल्म निर्माता-निर्देशक विग्नेश शिवन ने तब बेहद खास बना दिया, जब इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नि को एक शानदार लग्ज़री कार तोहफे में दी. बता दें कि, बीते दिन यानि 18 नवंबर को नयनतारा अपना 41वां जन्मदिन मना रही थीं, इस मौके को और भी खास बनाते हुए विग्नेंश शिवम ने उन्हें एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज गिफ्ट की, जिसकी कीमत लगभग ₹10 करोड़ है.
यह भी पढ़ें: रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.9.50 करोड़
जन्मदिन के मौके पर विग्नेश शिवन ने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के साथ ली गई कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, जिनमें नयनतारा, उनके जुड़वां बेटे उलग और उइयर भी नजर आए. तस्वीरों में पूरा परिवार नई रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज के साथ पोज़ करता दिख रहा है, इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा, “सच में, पागलों की तरह, गहराई से तुमसे प्यार करता हूँ… अपने उइयर और उलग की तरफ से… दिल में उमड़ते भाव और प्यार से भरी ज़िंदगी के साथ… ब्रह्मांड और भगवान का दिल से धन्यवाद…”
ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे अब तक की सबसे शक्तिशाली रोल्स रॉयस है
रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बेज़ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कूपे नहीं, बल्कि अंदर कदम रखते ही यह एक “चालती फिरती रॉयल सूट” जैसा अनुभव देती है. कंपनी ने इस खास एडिशन में कैबिन क्वालिटी, फीचर्स और कस्टमाइज़ेशन किये हैं जो इसे अल्ट्रा लग्ज़री की श्रेणी में पहुंचाते हैं. स्पेक्ट्रे ब्लैक बेज़ में डुअल-टोन या फुल-ब्लैक केबिन थीम मिलती है जो कार को खास ‘मिस्ट्री लक्स’ लुक देती है. हैंड-क्राफ़्टेड लेदर, अल्ट्रा-फाइन स्टिचिंग और गहरे ब्लैक एक्सेंट कैबिन को एक खास आइडेंटिटी देते हैं. इंस्ट्रूमेंट पैनल, डोर पैड्स और सीट्स पर मिरर-फिनिश ब्लैक वुड वीनियर इस्तेमाल किया गया है, जो ब्लैक बेज़ एडिशन की सिग्नेचर स्टाइलिंग है.
यह ब्लैक बैज ट्रीटमेंट पाने वाला पहला ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल है
स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज अपने सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लग्ज़री कारों में गिनी जाती है. इसमें दिए गए इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ यह कार 659 बीएचपी की जबरदस्त ताकत और 1075 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करती है. यह लग्ज़री कूपे मात्र 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. इसमें एक 102 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर 500 किमी तक की रेंज के आंकड़े के दावे के साथ आता है.
