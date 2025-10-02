बादशाह ने खरीदी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 2, 2025
हाइलाइट्स
- रैपर बादशाह ने खरीदी रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II
- यह दुनिया की सबसे लग्ज़री और महंगी एसयूवीज़ में से एक है
- बादशाह ने अपनी कलिनन को कस्टमाइज़्ड करवाया है
रैपर बादशाह ने अपने गैराज में एक नई लग्ज़री कार शामिल की है: रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II. इस मॉडल की कीमत रु.12 करोड़ से ज़्यादा है और यह दुनिया की सबसे ख़ास गाड़ियों में से एक है. बादशाह के लिए यह ख़रीद एक निजी एहसास है. कारों के साथ उनका सफ़र सालों पहले एक साधारण मारुति सुज़ुकी ज़ेन से शुरू हुआ था.
यह भी पढ़ें: संजय दत्त ने खरीदी मर्सिडीज बेंज GLS 600 लग्जरी एसयूवी
इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ इस पल को साझा करते हुए, रैपर ने अपनी कलिनन की कस्टमाइज़्ड नेमप्लेट को पेश करते हुए एक रील पोस्ट की, जिसका कैप्शन था, "ज़ेन वाले लड़के." इस भावुक थ्रोबैक में दिखाया गया है कि वह कितनी दूर आ गए हैं, एक छोटी हैचबैक से लेकर अब तक की सबसे प्रतिष्ठित एसयूवी में से एक तक.
रोल्स-रॉयस कलिनन ब्रांड की प्रमुख एसयूवी है, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े हीरे के नाम पर रखा गया है. इसमें एक विशाल 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 पेट्रोल इंजन है, जो अपने मानक वैरिएंट में 571 बीएचपी और 850 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि अधिक शक्तिशाली ब्लैक बैज वैरिएंट 600 बीएचपी और 900 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से चारों पहियों तक ताकत भेजी जाती है, जिससे यह एसयूवी केवल 5.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जिसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है.
बादशाह के पास जो सीरीज II है, वह अपडेटेड स्टाइलिंग के साथ आती है, जिसमें एक इल्यूमिनेटेड ग्रिल, सीधे खड़ी हेडलाइट्स और 22 या 23 इंच के अलॉय व्हील्स का विकल्प शामिल है.
कैबिन की बात करें तो, मुख्य आकर्षण में एक ग्लास-पैनल डैशबोर्ड शामिल है जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साथ ही एक रिडिज़ाइन किया गया 'स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी क्लॉक कैबिनेट' भी है.
अपनी लग्ज़री-प्रथम पहल के बावजूद, कलिनन अपनी मज़बूत ऑफ-रोड साख बरकरार रखती है. इसमें एक समर्पित ऑफ-रोड मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल और डबल विशबोन फ्रंट व मल्टी-लिंक रियर एक्सल के साथ एडवांस सस्पेंशन सेटअप है. सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें नाइट विज़न, चार-कैमरा पैनोरमिक व्यू, टक्कर की चेतावनी, लेन डिपार्चर अलर्ट और अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसी ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीकें हैं. इस खरीद के साथ, बादशाह भारतीय कलिनन मालिकों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे लोग शामिल हैं.
फोटो सूत्र: सोशल मीडिया
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा थारएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- महिंद्रा बोलेरोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 6, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स