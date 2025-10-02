बादशाह ने खरीदी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज II अल्ट्रा लग्जरी एसयूवी

रैपर बादशाह ने अपने गैराज में एक नई लग्ज़री कार शामिल की है: रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II. इस मॉडल की कीमत रु.12 करोड़ से ज़्यादा है और यह दुनिया की सबसे ख़ास गाड़ियों में से एक है. बादशाह के लिए यह ख़रीद एक निजी एहसास है. कारों के साथ उनका सफ़र सालों पहले एक साधारण मारुति सुज़ुकी ज़ेन से शुरू हुआ था.

इंस्टाग्राम पर अपने फैन्स के साथ इस पल को साझा करते हुए, रैपर ने अपनी कलिनन की कस्टमाइज़्ड नेमप्लेट को पेश करते हुए एक रील पोस्ट की, जिसका कैप्शन था, "ज़ेन वाले लड़के." इस भावुक थ्रोबैक में दिखाया गया है कि वह कितनी दूर आ गए हैं, एक छोटी हैचबैक से लेकर अब तक की सबसे प्रतिष्ठित एसयूवी में से एक तक.

रोल्स-रॉयस कलिनन ब्रांड की प्रमुख एसयूवी है, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े हीरे के नाम पर रखा गया है. इसमें एक विशाल 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 पेट्रोल इंजन है, जो अपने मानक वैरिएंट में 571 बीएचपी और 850 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि अधिक शक्तिशाली ब्लैक बैज वैरिएंट 600 बीएचपी और 900 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से चारों पहियों तक ताकत भेजी जाती है, जिससे यह एसयूवी केवल 5.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जिसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है.

बादशाह के पास जो सीरीज II है, वह अपडेटेड स्टाइलिंग के साथ आती है, जिसमें एक इल्यूमिनेटेड ग्रिल, सीधे खड़ी हेडलाइट्स और 22 या 23 इंच के अलॉय व्हील्स का विकल्प शामिल है.

कैबिन की बात करें तो, मुख्य आकर्षण में एक ग्लास-पैनल डैशबोर्ड शामिल है जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साथ ही एक रिडिज़ाइन किया गया 'स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी क्लॉक कैबिनेट' भी है.

अपनी लग्ज़री-प्रथम पहल के बावजूद, कलिनन अपनी मज़बूत ऑफ-रोड साख बरकरार रखती है. इसमें एक समर्पित ऑफ-रोड मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल और डबल विशबोन फ्रंट व मल्टी-लिंक रियर एक्सल के साथ एडवांस सस्पेंशन सेटअप है. सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें नाइट विज़न, चार-कैमरा पैनोरमिक व्यू, टक्कर की चेतावनी, लेन डिपार्चर अलर्ट और अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसी ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीकें हैं. इस खरीद के साथ, बादशाह भारतीय कलिनन मालिकों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे लोग शामिल हैं.

फोटो सूत्र: सोशल मीडिया