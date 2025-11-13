नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 13, 2025
हाइलाइट्स
- 2.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा
- 322 किमी/घंटा की टॉप पकड़ सकती है
- पोर्श एक्सक्लूसिव मैनुफैक्चर स्कीम के साथ उपलब्ध है
पोर्श ने भारत में नई पीढ़ी की 992.2 911 टर्बो एस लॉन्च कर दी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.3.80 करोड़ है (और बेशक बिना पर्सनलाइज़ेशन के). यह अब तक की सबसे शक्तिशाली रोड-गोइंग 911 है और भारत में स्टैंडर्ड कूपे मॉडल में उपलब्ध है, लेकिन पोर्श एक्सक्लूसिव मैनुफैक्चर पर्सनलाइज़ेशन स्कीम के साथ. इसकी डिलेवरी अगले साल शुरू होने वाली है.
यह भी पढ़ें: पोर्श टायकन 4S ब्लैक एडिशन रु.2.07 करोड़ में हुई लॉन्च
इसमें GTS जैसा 3.6-लीटर फ्लैट-सिक्स टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड पावरट्रेन है. लेकिन इसमें एक अतिरिक्त ई-टर्बोचार्जर भी है, जिससे 711 बीएचपी और 800 एनएम टॉर्क पैदा करता है. पुराने टर्बो एस की तुलना में, यह 60 बीएचपी ज़्यादा पावर पैदा करता है. पूरी पावर को नियंत्रित रखने के लिए इसमें ऑल-व्हील ड्राइव है, और यह 8-स्पीड PDK डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है. 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार का दावा किया गया समय 2.5 सेकंड है, और यह 0-200 किमी/घंटा की रफ़्तार 8.4 सेकंड में पकड़ सकती है, जिसकी टॉप स्पीड 322 किमी/घंटा है. इसके अलावा, इसने प्रसिद्ध नूरबर्गरिंग नॉर्डश्लिफ़ को 7:03.92 मिनट के लैप टाइम के साथ पूरा किया है.
टर्बो होने के कारण, इसकी पहचान पिछले पहिये के आर्च पर दरवाजों के पीछे लगे एयर वेंट से होती है. पीछे की तरफ छोटा स्पॉइलर और बड़े 420 मिमी/410 मिमी के आगे/पीछे कार्बन सिरेमिक डिस्क ब्रेक, टाइटेनियम मफलर वाला हल्का स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम, इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. इसमें सेंट्रल-नट लॉकिंग वाले 21-इंच के पहिये और एक्टिव एयर डिफ्यूज़र भी हैं. कैबिन नया है और इसमें नए ज़माने के सभी आरामदायक फ़ीचर्स मौजूद हैं.
