बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने लेम्बॉर्गिनी उरुस को किया ज़ब्त

मुंबई पुलिस ने एक लैंबॉर्गिनी उरुस को ज़ब्त कर लिया है. इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें कथित तौर पर इस परफॉर्मेंस SUV को बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर 252 kmph की स्पीड से चलाते हुए दिखाया गया था, जो तय स्पीड लिमिट से कहीं ज़्यादा है. माना जा रहा है कि यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई थी और सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया.

वीडियो पर ध्यान जाने के बाद, ट्रैफिक और पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की. वर्ली पुलिस स्टेशन में खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और जांच के हिस्से के तौर पर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फुटेज में एक पीली लेम्बॉर्गिनी उरुस सी लिंक पर तेज़ रफ़्तार से दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करती दिख रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद शिकायतें मिलीं और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. अधिकारी फिलहाल क्लिप की सच्चाई की जांच कर रहे हैं, दिखाई गई स्पीड को वेरिफाई कर रहे हैं, और यह पता लगा रहे हैं कि इसे किन हालात में रिकॉर्ड किया गया था.

अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इसी गाड़ी को इस साल की शुरुआत में सी लिंक पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने के लिए पहले भी ई-चालान मिल चुके हैं. FIR में जिस व्यक्ति का नाम है, वह कथित तौर पर मुंबई का एक कार डीलर है, हालांकि अधिकारियों ने साफ़ किया है कि मालिकाना हक की जानकारी और ज़िम्मेदारी की अभी भी जांच की जा रही है.

बांद्रा-वर्ली सी लिंक, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सी लिंक के नाम से जाना जाता है, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों को दक्षिण मुंबई से जोड़ने वाला एक मुख्य रास्ता है. पुल पर स्पीड लिमिट 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आगे की कार्रवाई चल रही जांच के नतीजों पर आधारित होगी, जिसमें CCTV फुटेज और गाड़ियों के रिकॉर्ड की जांच शामिल है.