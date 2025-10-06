मासेराती MCPura भारत में रु.4.12 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025
हाइलाइट्स
- मासेराती MCPura भारत में लॉन्च हुई लॉन्च
- जुलाई 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुई
- यह 3.0 लीटर V6 इंजन के साथ आती है
गुडवुड फेस्टिवल ऑफ़ स्पीड में अपनी वैश्विक शुरुआत के सिर्फ़ तीन महीने बाद, मासेराती MCPura अब भारत आ गई है. इसके साथ ही, कार निर्माता ने इसका कन्वर्टिबल वर्ज़न, MCPura सिएलो भी पेश किया है. MCPura की कीमत रु.4.12 करोड़ है, जबकि सिएलो की कीमत रु.5.12 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. MCPura मूलतः MC20 का एक नया वर्ज़न है, जिसमें डिज़ाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जबकि मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही है.
डिज़ाइन की बात करें तो, सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य अपडेट इसका बदला हुआ अगला बंपर है, जिसके बारे में मासेराती का कहना है कि यह एयरोडायनामिक दक्षता को बढ़ाता है. MCPura में नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं, जिससे इसकी रेंज में कई नए रंग विकल्प जुड़ गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स भी हैं जो इसे पिछले मॉडल से अलग बनाते हैं.
नई मासेराती सुपरकार अपने बटरफ्लाई विंग दरवाज़ों और सिएलो कन्वर्टिबल में रिट्रैक्टेबल ग्लास रूफ के साथ सबसे अलग दिखती है. अंदर, लेआउट लगभग अपरिवर्तित है, हालाँकि सीटें लेज़र-एच्ड डिटेलिंग के साथ अल्कांतारा से बनी हैं. इसके अलावा, कार्बन फाइबर मोनोकॉक के साथ, मासेराती का दावा है कि कूपे का वज़न 1500 किलोग्राम से कम है.
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें वही 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन है जो 621 बीएचपी और 730 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार मात्र 2.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 325 किमी/घंटा है. MC20 में चार ड्राइविंग मोड स्पोर्ट्स, कोर्सा, GT और वेट हैं.
