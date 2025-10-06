पत्रिकायूज़्ड कार्स
मासेराती MCPura भारत में रु.4.12 करोड़ में हुई लॉन्च

MCPura सिएलो कन्वर्टिबल की कीमत रु.5.12 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 6, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मासेराती MCPura भारत में लॉन्च हुई लॉन्च
  • जुलाई 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुई
  • यह 3.0 लीटर V6 इंजन के साथ आती है

गुडवुड फेस्टिवल ऑफ़ स्पीड में अपनी वैश्विक शुरुआत के सिर्फ़ तीन महीने बाद, मासेराती MCPura अब भारत आ गई है. इसके साथ ही, कार निर्माता ने इसका कन्वर्टिबल वर्ज़न, MCPura सिएलो भी पेश किया है. MCPura की कीमत रु.4.12 करोड़ है, जबकि सिएलो की कीमत रु.5.12 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. MCPura मूलतः MC20 का एक नया वर्ज़न है, जिसमें डिज़ाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जबकि मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही है.

 

यह भी पढ़ें: मासेराती इंडिया ने अपने दो नए ओपन टॉप मॉडल लॉन्च किए, MC20 Cielo और GranCabrio

Maserati MC Pura Unveiled At Goodwood Festival of Speed

डिज़ाइन की बात करें तो, सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य अपडेट इसका बदला हुआ अगला बंपर है, जिसके बारे में मासेराती का कहना है कि यह एयरोडायनामिक दक्षता को बढ़ाता है. MCPura में नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं, जिससे इसकी रेंज में कई नए रंग विकल्प जुड़ गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स भी हैं जो इसे पिछले मॉडल से अलग बनाते हैं.

Maserati MC Pura Launched In India Price Details Specs 2

नई मासेराती सुपरकार अपने बटरफ्लाई विंग दरवाज़ों और सिएलो कन्वर्टिबल में रिट्रैक्टेबल ग्लास रूफ के साथ सबसे अलग दिखती है. अंदर, लेआउट लगभग अपरिवर्तित है, हालाँकि सीटें लेज़र-एच्ड डिटेलिंग के साथ अल्कांतारा से बनी हैं. इसके अलावा, कार्बन फाइबर मोनोकॉक के साथ, मासेराती का दावा है कि कूपे का वज़न 1500 किलोग्राम से कम है.

Maserati MC Pura Launched In India Price Details Specs 1

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें वही 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन है जो 621 बीएचपी और 730 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार मात्र 2.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 325 किमी/घंटा है. MC20 में चार ड्राइविंग मोड स्पोर्ट्स, कोर्सा, GT और वेट हैं.

# Maserati MCPura Price# Maserati MCPura Launched# Maserati MCPura Cielo# Maserati MCPura# Maserati MCPura Details# Maserati India# Maserati MC20# Maserati MC20 Cielo Convertible# Maserati MC20 Supercar# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

मासेराती एमसीपुरा पर अधिक शोध

मासेराती एमसीपुरा

मासेराती एमसीपुरा

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 1.5 - 2 करोड़

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jun 17, 2026

लोकप्रिय मासेराती मॉडल्स

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दो नए ओपन-टॉप मॉडल पेश करने के साथ ही भारत में मासेराती की रेंज का विस्तार हो रहा है,
    मासेराती इंडिया ने अपने दो नए ओपन टॉप मॉडल लॉन्च किए, MC20 Cielo और GranCabrio
  • दूसरी पीढ़ी के ग्रान टूरिज़्मों में एक शानदार डिज़ाइन है और V8 इंजन को छोड़कर एक V6 ट्विन-टर्बो इंजन के साथ आती है.
    नई मासेराती ग्रान टूरिज्मो भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.72 करोड़
  • सीटों, डैशबोर्ड और डोर पैड सहित पूरे केबिन में नीले रंग के लहजे के साथ अलकेन्टारा और सिले हुए चमड़े का मिश्रण है, जबकि अंदर बहुत सारे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है
    मासेराती MC20 भारत में 2022 की तीसरी तिमाही में होगी लॉन्च
  • मसेराती ने अपनी पहली हाईब्रिड कार गिबली हाईब्रिड पेश करके वाहनों के इलैक्ट्रिकेशन की ओर पहला कदम रख दिया है. जानें कितनी अलग है हाईब्रिड गिबली?
    2021 मसेराती गिबली माइल्ड हाईब्रिड से पर्दा हटा, दमदार इंजन के साथ इंधन बचेगा
  • 2018 मसेराती ग्रैन टूरिस्मो कंपनी की लेटेस्ट कार है, इसे आईकॉनिक डिज़ाइन हाउस पिनइंफरीना ने डिज़ाइन किया है. टैप कर जानें कितना दमदार है नई कार का इंजन?
    2018 मसेराती ग्रैन टूरिस्मो भारत में की गई लॉन्च, कार की कीमत और इंजन दोनों दमदार
  • दो नए ओपन-टॉप मॉडल पेश करने के साथ ही भारत में मासेराती की रेंज का विस्तार हो रहा है,
    मासेराती इंडिया ने अपने दो नए ओपन टॉप मॉडल लॉन्च किए, MC20 Cielo और GranCabrio
  • दूसरी पीढ़ी के ग्रान टूरिज़्मों में एक शानदार डिज़ाइन है और V8 इंजन को छोड़कर एक V6 ट्विन-टर्बो इंजन के साथ आती है.
    नई मासेराती ग्रान टूरिज्मो भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.72 करोड़
  • सीटों, डैशबोर्ड और डोर पैड सहित पूरे केबिन में नीले रंग के लहजे के साथ अलकेन्टारा और सिले हुए चमड़े का मिश्रण है, जबकि अंदर बहुत सारे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है
    मासेराती MC20 भारत में 2022 की तीसरी तिमाही में होगी लॉन्च
  • मसेराती ने अपनी पहली हाईब्रिड कार गिबली हाईब्रिड पेश करके वाहनों के इलैक्ट्रिकेशन की ओर पहला कदम रख दिया है. जानें कितनी अलग है हाईब्रिड गिबली?
    2021 मसेराती गिबली माइल्ड हाईब्रिड से पर्दा हटा, दमदार इंजन के साथ इंधन बचेगा
  • 2018 मसेराती ग्रैन टूरिस्मो कंपनी की लेटेस्ट कार है, इसे आईकॉनिक डिज़ाइन हाउस पिनइंफरीना ने डिज़ाइन किया है. टैप कर जानें कितना दमदार है नई कार का इंजन?
    2018 मसेराती ग्रैन टूरिस्मो भारत में की गई लॉन्च, कार की कीमत और इंजन दोनों दमदार
