महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा

महिंद्रा ने अपने फ्रीडम एनयू इवेंट में विज़न SXT कॉन्सेप्ट को पेश किया है. कंपनी के NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित यह SXT, मूल रूप से विज़न टी कॉन्सेप्ट का एक ओपन-बैक वर्ज़न है, जिसे विज़न.X और विज़न.S कॉन्सेप्ट के साथ इस आयोजन स्थल पर पेश किया गया था. इन कॉन्सेप्ट का निर्माण कब शुरू होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और महिंद्रा ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये पेट्रोल-डीज़ल या इलेक्ट्रिक वाहन होंगे.

विज़न SXT मूलतः विज़न T कॉन्सेप्ट का ओपन टेल मॉडल है

विज़न.टी कॉन्सेप्ट की तरह, SXT भी देखने में थार.ई इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है, जिसे दो साल पहले महिंद्रा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पेश किया गया था. इसके आगे के हिस्से में चौकोर क्लस्टर हैं जिनमें वर्टिकल लाइटिंग एक्सेंट हैं और ये एक काले रंग की ग्रिल से जुड़े हुए हैं. आगे की तरफ़ मेटैलिक स्किडप्लेट वाला एक प्रमुख फ्रंट बंपर भी है. इस एसयूवी के बाकी हिस्से की खासियत इसका बॉक्सी सिल्हूट, फैले हुए व्हील आर्च और सुस्पष्ट शोल्डरलाइन है.

विज़न एसएक्सटी का पिछला हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है

वाहन का पिछला हिस्सा, सी-पिलर के पीछे से, खुला छोड़ दिया गया है, और इसमें दो अतिरिक्त ऑल-टेरेन टायर लगे हैं.

वाहन में न्यूनतम कैबिन लेआउट होगा

कैबिन की बात करें तो, SXT में एक साधारण कैबिन होगा जिसमें डैशबोर्ड की पूरी लंबाई में फैला एक सिंगल टचस्क्रीन होगा. अन्य दिखने वाली खासियतों में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वर्टिकल एसी वेंट, एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और डोर पैनल पर बड़े ग्रैब रेल शामिल हैं.