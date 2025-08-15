महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- विज़न SXT का पिछला हिस्सा खुला है
- अंदर एक पूरी लंबाई वाली टचस्क्रीन है
- पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी गई है
महिंद्रा ने अपने फ्रीडम एनयू इवेंट में विज़न SXT कॉन्सेप्ट को पेश किया है. कंपनी के NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित यह SXT, मूल रूप से विज़न टी कॉन्सेप्ट का एक ओपन-बैक वर्ज़न है, जिसे विज़न.X और विज़न.S कॉन्सेप्ट के साथ इस आयोजन स्थल पर पेश किया गया था. इन कॉन्सेप्ट का निर्माण कब शुरू होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और महिंद्रा ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये पेट्रोल-डीज़ल या इलेक्ट्रिक वाहन होंगे.
विज़न SXT मूलतः विज़न T कॉन्सेप्ट का ओपन टेल मॉडल है
विज़न.टी कॉन्सेप्ट की तरह, SXT भी देखने में थार.ई इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है, जिसे दो साल पहले महिंद्रा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पेश किया गया था. इसके आगे के हिस्से में चौकोर क्लस्टर हैं जिनमें वर्टिकल लाइटिंग एक्सेंट हैं और ये एक काले रंग की ग्रिल से जुड़े हुए हैं. आगे की तरफ़ मेटैलिक स्किडप्लेट वाला एक प्रमुख फ्रंट बंपर भी है. इस एसयूवी के बाकी हिस्से की खासियत इसका बॉक्सी सिल्हूट, फैले हुए व्हील आर्च और सुस्पष्ट शोल्डरलाइन है.
विज़न एसएक्सटी का पिछला हिस्सा खुला छोड़ दिया गया है
वाहन का पिछला हिस्सा, सी-पिलर के पीछे से, खुला छोड़ दिया गया है, और इसमें दो अतिरिक्त ऑल-टेरेन टायर लगे हैं.
वाहन में न्यूनतम कैबिन लेआउट होगा
कैबिन की बात करें तो, SXT में एक साधारण कैबिन होगा जिसमें डैशबोर्ड की पूरी लंबाई में फैला एक सिंगल टचस्क्रीन होगा. अन्य दिखने वाली खासियतों में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वर्टिकल एसी वेंट, एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और डोर पैनल पर बड़े ग्रैब रेल शामिल हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स