टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने

टाटा ने 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली 2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट की पहली तस्वीर जारी की है. इस तस्वीर में ईवी के अपडेटेड डिजाइन की झलक मिलती है और आने वाले दिनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा की बुकिंग 1 लाख के पार, कंपनी बढ़ाएगी निर्माण

फेसलिफ्ट के साथ, टाटा ने पंच ईवी के फ्रंट लुक को और अधिक साफ-सुथरा और मजबूत बनाने की कोशिश की है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. चार्जिंग पॉइंट टाटा लोगो के पीछे फ्रंट में ही मौजूद है, हालांकि काले प्लास्टिक ट्रिम और ऊपरी एयर वेंट को हटाकर बॉडी कलर की सतह को और भी स्मूथ बनाया गया है. हेडलाइट हाउसिंग के साथ त्रिकोणीय साइड वेंट अब पहले से अधिक अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि बम्पर के निचले हिस्से में स्थित सेंट्रल एयरडैम अब पहले से पतला दिखाई देता है. बम्पर के निचले हिस्से में मौजूद फॉक्स स्किड प्लेट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है.

the only thing that runs out — is the road



This is the new Punch.ev. Stay tuned.



Register Interest: Link in bio#NewPunchev #Tataev #MoveWithMeaning pic.twitter.com/fF8PdGbpFv — TATA.ev (@Tataev) February 8, 2026 undefined undefined

हालांकि, इसके पिछले मॉडल की तुलना में एक बड़ा बदलाव एलईडी डीआरएल में देखने को मिल रहा है. जहां पुराने मॉडल में डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइटबार थी, वहीं नए अपडेटेड मॉडल में केवल एक पतली काली ट्रिम स्ट्रिप ही देखने को मिलेगी.

साइड से देखने पर, फेसलिफ्टेड पंच ईवी में कोई स्पष्ट बदलाव नजर नहीं आता, इसमें वही पहिए लगे हैं जो मौजूदा मॉडल में हैं. वहीं, हालांकि पीछे का हिस्सा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें भी इसके पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडल की तरह कनेक्टेड लाइट सेटअप और एक नया रियर बम्पर होगा.

पीछे की तरफ की डिजाइनिंग नए पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले पंच (चित्र में दिखाया गया है) के अनुरूप होने की उम्मीद है

कैबिन की बात करें तो, टाटा द्वारा कलर पैलेट को अपडेट करने के साथ-साथ कुछ नए फीचर्स जोड़ने की भी उम्मीद है.

मैकेनिकल दृष्टि से, टाटा पंच ईवी के बैटरी पैक को अपडेट करके इसकी रेंज को और भी बढ़ा सकती है. मौजूदा मॉडल 25 किलोवाट-घंटे या 35 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ उपलब्ध था, जिसकी वास्तविक रेंज लगभग 270 किलोमीटर थी.