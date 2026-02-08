टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20फॉक्सवैगन Tayron R-Lineबीएमडब्ल्यू नई एक्स3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250यामाहा YZF R9हीरो
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने

अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 8, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पंच ईवी का फेसलिफ्ट मॉडल 20 फरवरी को लॉन्च होगा
  • बेहतर रेंज के लिए अपडेटेड बैटरी पैक मिल सकते हैं
  • कैबिन में नए रंग विकल्प और अधिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं

टाटा ने 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली 2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट की पहली तस्वीर जारी की है. इस तस्वीर में ईवी के अपडेटेड डिजाइन की झलक मिलती है और आने वाले दिनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा की बुकिंग 1 लाख के पार, कंपनी बढ़ाएगी निर्माण

 

फेसलिफ्ट के साथ, टाटा ने पंच ईवी के फ्रंट लुक को और अधिक साफ-सुथरा और मजबूत बनाने की कोशिश की है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. चार्जिंग पॉइंट टाटा लोगो के पीछे फ्रंट में ही मौजूद है, हालांकि काले प्लास्टिक ट्रिम और ऊपरी एयर वेंट को हटाकर बॉडी कलर की सतह को और भी स्मूथ बनाया गया है. हेडलाइट हाउसिंग के साथ त्रिकोणीय साइड वेंट अब पहले से अधिक अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि बम्पर के निचले हिस्से में स्थित सेंट्रल एयरडैम अब पहले से पतला दिखाई देता है. बम्पर के निचले हिस्से में मौजूद फॉक्स स्किड प्लेट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है.

undefined

हालांकि, इसके पिछले मॉडल की तुलना में एक बड़ा बदलाव एलईडी डीआरएल में देखने को मिल रहा है. जहां पुराने मॉडल में डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइटबार थी, वहीं नए अपडेटेड मॉडल में केवल एक पतली काली ट्रिम स्ट्रिप ही देखने को मिलेगी.

 

साइड से देखने पर, फेसलिफ्टेड पंच ईवी में कोई स्पष्ट बदलाव नजर नहीं आता, इसमें वही पहिए लगे हैं जो मौजूदा मॉडल में हैं. वहीं, हालांकि पीछे का हिस्सा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें भी इसके पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडल की तरह कनेक्टेड लाइट सेटअप और एक नया रियर बम्पर होगा.

Tata Punch Facelift 17

पीछे की तरफ की डिजाइनिंग नए पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले पंच (चित्र में दिखाया गया है) के अनुरूप होने की उम्मीद है

 

कैबिन की बात करें तो, टाटा द्वारा कलर पैलेट को अपडेट करने के साथ-साथ कुछ नए फीचर्स जोड़ने की भी उम्मीद है.

 

मैकेनिकल दृष्टि से, टाटा पंच ईवी के बैटरी पैक को अपडेट करके इसकी रेंज को और भी बढ़ा सकती है. मौजूदा मॉडल 25 किलोवाट-घंटे या 35 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ उपलब्ध था, जिसकी वास्तविक रेंज लगभग 270 किलोमीटर थी.

# Tata Motors# Tata Electric Vehicles# Tata Punch# Tata Punch SUV# Tata Punch EV# New Tata Punch EV# 2026 Tata Punch EV# Tata Punch EV Facelift# Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A (O) BS IV | 1,06,287 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार,
    2022 महिंद्रा थार
    AX Standard Soft Top 6 Seater | 89,339 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 11.43 लाख
    ₹ 25,594/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टाटा अलट्रोज़,
    2020 टाटा अलट्रोज़
    XZ | 24,860 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.28 लाख
    ₹ 11,161/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2024 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha AGS | 20,215 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.98 लाख
    ₹ 17,867/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 40,337 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.61 लाख
    ₹ 8,075/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टोयोटा यारिस,
    2019 टोयोटा यारिस
    V | 25,031 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7 लाख
    ₹ 15,678/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 54,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.89 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 66,345 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.6 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Zeta BS IV | 21,454 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.13 लाख
    ₹ 11,484/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2023 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 9,622 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.92 लाख
    Spinny

टाटा New Punch EV पर अधिक शोध

टाटा New Punch EV

टाटा New Punch EV

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 14 - 20 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Feb 20, 2026

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वर्जन की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, संगीत, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
  • काइलाक ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है, जिसके चलते स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2025 में अब तक का सबसे बेहतरीन बिक्री प्रदर्शन किया है.
    स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वर्जन की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, संगीत, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
  • काइलाक ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है, जिसके चलते स्कोडा ऑटो इंडिया ने 2025 में अब तक का सबसे बेहतरीन बिक्री प्रदर्शन किया है.
    स्कोडा काइलाक ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने