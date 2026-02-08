टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- पंच ईवी का फेसलिफ्ट मॉडल 20 फरवरी को लॉन्च होगा
- बेहतर रेंज के लिए अपडेटेड बैटरी पैक मिल सकते हैं
- कैबिन में नए रंग विकल्प और अधिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं
टाटा ने 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली 2026 पंच ईवी फेसलिफ्ट की पहली तस्वीर जारी की है. इस तस्वीर में ईवी के अपडेटेड डिजाइन की झलक मिलती है और आने वाले दिनों में इसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा की बुकिंग 1 लाख के पार, कंपनी बढ़ाएगी निर्माण
फेसलिफ्ट के साथ, टाटा ने पंच ईवी के फ्रंट लुक को और अधिक साफ-सुथरा और मजबूत बनाने की कोशिश की है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. चार्जिंग पॉइंट टाटा लोगो के पीछे फ्रंट में ही मौजूद है, हालांकि काले प्लास्टिक ट्रिम और ऊपरी एयर वेंट को हटाकर बॉडी कलर की सतह को और भी स्मूथ बनाया गया है. हेडलाइट हाउसिंग के साथ त्रिकोणीय साइड वेंट अब पहले से अधिक अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि बम्पर के निचले हिस्से में स्थित सेंट्रल एयरडैम अब पहले से पतला दिखाई देता है. बम्पर के निचले हिस्से में मौजूद फॉक्स स्किड प्लेट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है.
हालांकि, इसके पिछले मॉडल की तुलना में एक बड़ा बदलाव एलईडी डीआरएल में देखने को मिल रहा है. जहां पुराने मॉडल में डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइटबार थी, वहीं नए अपडेटेड मॉडल में केवल एक पतली काली ट्रिम स्ट्रिप ही देखने को मिलेगी.
साइड से देखने पर, फेसलिफ्टेड पंच ईवी में कोई स्पष्ट बदलाव नजर नहीं आता, इसमें वही पहिए लगे हैं जो मौजूदा मॉडल में हैं. वहीं, हालांकि पीछे का हिस्सा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें भी इसके पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले मॉडल की तरह कनेक्टेड लाइट सेटअप और एक नया रियर बम्पर होगा.
पीछे की तरफ की डिजाइनिंग नए पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाले पंच (चित्र में दिखाया गया है) के अनुरूप होने की उम्मीद है
कैबिन की बात करें तो, टाटा द्वारा कलर पैलेट को अपडेट करने के साथ-साथ कुछ नए फीचर्स जोड़ने की भी उम्मीद है.
मैकेनिकल दृष्टि से, टाटा पंच ईवी के बैटरी पैक को अपडेट करके इसकी रेंज को और भी बढ़ा सकती है. मौजूदा मॉडल 25 किलोवाट-घंटे या 35 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ उपलब्ध था, जिसकी वास्तविक रेंज लगभग 270 किलोमीटर थी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.59 - 10.54 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.51 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- फॉक्सवैगन Tayron R-Lineएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- टाटा पंच ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स