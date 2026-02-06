पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा सिएरा की बुकिंग 1 लाख के पार, कंपनी बढ़ाएगी निर्माण

बुकिंग अब 1 लाख के स्तर पर पहुंचने के साथ, टाटा मोटर्स आपूर्तिकर्ता संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण में चरणबद्ध वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा सिएरा को लॉन्च के बाद से 1 लाख से अधिक बुकिंग मिल चुकी हैं
  • सिएरा को भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था
  • वर्तमान में इसका वेटिंग पीरियड 3-4 महीने है

टाटा मोटर्स ने बताया है कि हाल ही में लॉन्च हुई उसकी सिएरा की बुकिंग एक लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, और कंपनी अब मांग को पूरा करने के लिए निर्माण बढ़ाने और आपूर्ति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च

 

कंपनी के वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के प्रदर्शन की घोषणा के लिए आयोजित एक मीडिया कॉल के दौरान, एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र ने कहा, “हमने पहले ही दिन सिएरा के लिए 70,000 बुकिंग की घोषणा की थी. बुकिंग लगातार आ रही हैं और अब छह अंकों तक पहुंच गई हैं, और निर्माण को वर्तमान में बढ़ाया जा रहा है.”

 

कंपनी चरणबद्ध तरीके से निर्माण बढ़ा रही है और सप्लाई संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रही है. चंद्र ने कहा, “हम निर्माण बढ़ाने के चरण में हैं. हम हर महीने सप्लायर्स से अधिक सप्लाई प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. सप्लायर्स के स्तर पर कुछ शुरुआती चुनौतियाँ हैं, विशेष रूप से कास्टिंग और कुछ पावरट्रेन पुर्जों के लिए.”

TATA Sierra 07

सिएरा के निर्माण में वृद्धि से टाटा मोटर्स को सप्लाई स्तर में सुधार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. कुछ डीलर नेटवर्क के अनुसार, एसयूवी के लिए वर्तमान में औसत प्रतीक्षा अवधि वेरिएंट के आधार पर लगभग तीन से चार महीने है.

 

टाटा मोटर्स ने पिछले साल नवंबर में सिएरा को लॉन्च किया, जिससे लंबे अंतराल के बाद इस जाने-माने नाम को फिर से वापसी मिली. यह मिड-साइज़ एसयूवी ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और हाल ही में लॉन्च हुई विक्टोरिस जैसी कई प्रतिस्पर्धी गाड़ियों से भरे सेगमेंट में अपनी जगह बनाती है.

 

आगे चलकर, टाटा मोटर्स फेसलिफ्टेड पंच ईवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जबकि सिएरा का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी इस साल के अंत में आने वाला है.

